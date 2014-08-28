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Происшествия

28 августа 2014, 03:12

Суд в Москве признал законным приговор рэперу Роме Жигану

Мосгорсуд суды прокуратура приговоры Рома Жиган судебные решения

Рома Жиган (Роман Чумаков). Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд признал законным приговор рэперу Роме Жигану (Роману Чумакову), осужденному на год колонии за разбойное нападение.

Таким образом, суд отклонил представление прокуратуры, которая настаивали на ужесточении наказания. Теперь приговор считается вступившим в законную силу, информирует РАПСИ.

Ранее представитель прокуратуры просил назначить Жигану наказание в виде четырех лет заключения, но суд отправил его в колонию только на год.

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Сам осужденный, хотя и не признал вину, жалоб не подавал. По словам его защитника, рэпер хочет побыстрее попасть из СИЗО в колонию, чтобы заняться творчеством.

Напомним, что согласно приговору, Жиган и четверо его друзей в июне прошлого года ограбили молодого человека, которого наняли для продвижения клипов на YouTube. Они пригласили его в кафе, а затем, угрожая ножом, заставили снять с карточки 100 тысяч рублей.

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