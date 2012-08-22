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Происшествия

22 августа 2012, 14:57

Обвиняемого в убийстве Буданова избил ОМОН в здании суда

Мосгорсуд суды ОМОН чп

ИТАР-ТАСС

В Мосгорсуде сотрудники ОМОН избили Магомеда Сулейманова, обвиняемого в убийстве экс-полковника Юрия Буданова, заявил адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы Сулейманова.

Применение физической силы к подсудимому было обусловлено тем, что он отказался проходить обязательную процедуру обыска. Полицейские утверждают, что действовали в рамках закона, передает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня в 10:30 у нас должно было состояться заседание по рассмотрению вопроса о продлении моему подзащитному срока ареста. Но когда спустя два часа Сулейманова подняли в зал, он был избит, а на вопрос судьи, что с ним случилось, ответил, что его избили омоновцы", - сказал адвокат.

По его словам, у Сулейманова разбиты нос и лоб, имеется кровоподтек под глазом и ссадины на лице. Обвиняемому была вызвана "скорая помощь".

Напомним, Юрий Буданов был убит в центре Москвы четырьмя выстрелами в голову 10 июня 2011 года. Машина, на которой скрылся убийца вместе с водителем, была найдена сожженной.

По данным следствия, мотивом для убийства Буданова послужили "вражда и ненависть Сулейманова к социальной группе военнослужащих" после убийства в 2000 году его отца". Сам Буданов в 2003 году был осужден на 10 лет по обвинению в убийстве в марте 2000 года чеченской девушки Эльзы Кунгаевой в селении Танги-Чу. В 2009 году суд досрочно освободил экс-полковника.

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