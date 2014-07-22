Сообщникам убийцы генерала Думбадзе вынесли обвинительный приговор

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Коллегия присяжных Мосгорсуда признала Романа Белканию и Торнике Квирикашвили виновными в убийстве отставного грузинского генерала Романа Думбадзе в 2012 году, сообщает во вторник, 22 июля, "Интерфакс".

Третий фигурант - Александр Беришвили - признан невиновным. Трое мужчин обвинялись в убийстве по найму в составе организованной группы и незаконном обороте оружия.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы фигуранта убийстве Думбадзе Гочу Квирикашвили. Согласно приговору, обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Думбадзе застрелили на Рублевском шоссе в Москве 21 мая 2012 года. С 2004 года он отбывал пожизненное заключение в Грузии за измену родине. В августе 2008 года в Гори грузинская сторона передала России генерала, взамен российская сторона передала Грузии 12 грузинских военных. В 2010 году по указу президента России Думбадзе получил российское гражданство.

На скамье подсудимых находятся три человека - один из них признал свою вину, двое других отрицают свою причастность к преступлению.

Исполнитель убийства - 52-летний гражданин Грузии Гочи Квирикашвили - признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. Согласно приговору, ему предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет. Подсудимые, по версии следствия, помогали ему готовить убийство.