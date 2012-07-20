Экс-ректор вуза не будет наказан за передачу земли «Черкизону»

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд освободил от наказания бывшего ректора Российского университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФКу) Олега Матыцина. Ранее его признали виновным в незаконной передаче земель вуза под Черкизовский рынок.

Чиновник освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, сообщает РИА Новости. Срок давности истек за день до рассмотрения кассационной жалобы, заседания по которой неоднократно переносились.

По данным следствия, Матыцин с июля 2001 года по июль 2006 года, превысив должностные полномочия, передал в аренду коммерческим структурам находящийся в федеральной собственности земельный участок по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4, на территории которого функционировал Черкизовский рынок.

По данным следствия, бюджету РФ был причинен вред в сумме более 120 миллионов рублей. Решением Басманного суда в 2009 года Матыцин был отстранен от должности.

Черкизовский рынок, или "Черкизон", являвшийся крупнейшей "барахолкой" Москвы, 29 июля 2009 года был закрыт в связи с нарушениями санитарных и пожарных норм. На рынке обнаружили опасную для здоровья контрабанду, в том числе детские товары. Опасный контрафакт было решено уничтожить, а сам рынок снести.