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Происшествия

13 февраля, 16:26

Главу патриотического клуба приговорили к 20 годам за педофилию

Мосгорсуд суды приговор педофилы Василий Мидцев

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Мосгорсуд приговорил главу военно-патриотического клуба "Юные орлята флота" Василия Мидцева к 20 годам колонии строгого режима за педофилию. По версии следствия, мужчина совершил около 90 преступлений по отношению к детям, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба суда.

"Суд приговорил Мидцева к 20 годам лишения свободы, а также двум годам ограничения свободы и лишением права заниматься педагогической деятельностью на 16 лет", - уточнили в суде.

В 2013 году Мидцев уже был приговорен судом к 18 годам колонии. Таким образом, Мосгорсуд продлил срок его заключения на два года. Всего, согласно заявлениям СК РФ, мужчина уличен более чем в 90 эпизодах преступной деятельности. Ранее была доказана его вина в совершении 70 преступлений.

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По версии следствия, Мидцев в течение шести лет - с 2005 до 2011 год - совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении мальчиков. Преступник орудовал как в помещении клуба, так и в ходе поездок.

Долгое время Мидцеву удавалось уходить от ответственности - дети не говорили родителям о происходящем. После того, как один из участников клуба рассказал о действиях преступника своим родителям, было заведено уголовное дело.

Следствию удалось выявить более 100 эпизодов преступной деятельности Мидцева. В суде рассматривалось уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия".

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