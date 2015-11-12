Заседания московских судов можно будет просматривать онлайн

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В рамках новой системы "электронного правосудия" в столичных судах создадут единое хранилище аудио- и видеозаписей судебных заседаний с возможностью их трансляции в интернете в режиме онлайн. Об этом сообщила журналистам директор по работе с государственными сектором компании "Крок инкорпорейтед" Татьяна Толстова, передает Агентство "Москва".

По словам Толстовой, 240 судебных залов будут оснащены возможностью видеозаписи заседаний. Она подчеркнула, что система полностью защищена от хакерских атак.



Система "электронного правосудия" будет введена во всех столичных судах к концу 2016 года. Она позволит перевести в электронный вид все судебное делопроизводство.

Система обеспечит электронное взаимодействие между всеми уровнями судебной системы. В системе "электронного правосудия" участвуют Московский городской суд и все 35 районных судов Москвы.

Как сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, к концу 2016 года в системы "электронное правосудие" появится возможность открыть "личный кабинет", который предоставит участникам судебных разбирательств доступ к процессуальным документам в электронном виде.