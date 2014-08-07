Участники убийства генерала Думбадзе получили от 4 до 25 лет колонии

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Обвиняемых в убийстве грузинского генерала Романа Думбадзе приговорили к тюремному заключению на сроки от четырех до 25 лет, сообщает Агентство "Москва".

Что касается исполнителей, то Роман Белкания получил 25 лет (10 из которых он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима), Торнике Квирикашвили - 21 год (пять - тюремного заключения, остальные - в колонии строгого режима), а Александр Беришвили, признанный виновным только в хранении оружия, получил четыре года.

21 мая 2012 года на Рублевском шоссе Торнике Квирикашвили убил вышедшего из подъезда генерала, выстрелив в него из пистолета не менее 8 раз. От полученных ранений мужчина скончался на месте, преступники скрылись.

3 июня 2012 года исполнителя задержали. Позже он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, Квирикашвили пошел на досудебное соглашение, подробно рассказав о роли каждого участника преступления.

Невиновным в убийстве признали только Беришвили, который фигурирует в деле по факту хранения оружия. Впрочем, присяжные признали его "заслуживающим снисхождения". Гочу Квирикашвили в 2012 году приговорили к 14 годам колонии, позже срок наказания сократили до 13 лет.

Экс-генерал вооруженных сил Грузии Роман Думбадзе с 2004 года отбывал пожизненное заключение за измену родине – в пору его командования Батумской бригадой он заявил о неподчинении министерству обороны страны.

Думбадзе заявил, что будет подчиняться только занимавшему на тот момент пост главы Аджарии Аслану Абашидзе. Вскоре Думбадзе арестовали и осудили.

В августе 2008 года грузинская сторона передала России генерала в обмен на 12 своих военных. В 2010 году Думбадзе получил российское гражданство.