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Происшествия

03 августа 2012, 13:56

Дело о хищении $20 млн у ЦБ Туркмении будет пересмотрено

Мосгорсуд суды приговор хищения Савелий Бурштейн

Фото ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в пятницу удовлетворил кассационную жалобу защиты Бурштейна и отправил дело предпринимателя на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.

Как заявила адвокат осужденного Елена Моисеева, приговор суда первой инстанции не был подтвержден доказательствами, а при вынесении приговора не была учтена позиция защиты. Кроме того, по мнению адвоката, имеются основания для смягчения приговора по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств".

В мае 2010 года Бурштейн был приговорен к шести годам колонии. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

По версии следствия, в сентябре 2002 года преступная группа, в которую входил Бурштейн, разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении. Злоумышленники перевели 20 миллионов долларов на счет в одном из московских банков, а затем через подставное лицо получили за вычетом комиссионных 19,3 миллиона долларов.

Бурштейна обвинили в том, что он участвовал в разработке плана хищения, а также изучал возможность вывода переведенных денег. Сам он своей вины не признал.

По мнению защиты, факт хищения денег остался недоказанным, как и факт принадлежности этих 20 миллионов долларов Центральному банку Туркмении, так как отсутствуют какие-либо финансовые документы, подтверждающие нанесенный ущерб.

Помимо этого, в 2003 году в Туркмении уже был вынесен приговор в отношении других трех человек по факту хищения и растраты этих же денег.

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