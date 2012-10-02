Маньяк, нападавший на людей с ножом, отправлен на лечение

Мосгорсуд отправил на лечение маньяка, нападавшего на людей с ножом. Следователи установили, что Алексей Арбузов страдает психическим заболеванием, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в ноябре 2011 года Алексей Арбузов возле торгового центра "Час Пик" напал на проходящего мимо мужчину и нанес ему удар ножом, причинив тяжкий вред его здоровью. Арбузову удалось скрыться.

В декабре того же года злоумышленник напал на двух женщин. Потерпевшим вовремя оказали помощь врачи. Затем Арбузов нанес удары ножом пожилому мужчине и женщине. От полученных ран потерпевшая скончалась в больнице. В тот же день обвиняемый совершил нападение еще на 6 человек, один из которых скончался.