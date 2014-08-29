Полная расшифровка дебатов кандидатов от 21-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 21-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 21-го избирательного округа. Участие в них приняли Артем Липагин (ЛДПР), Светлана Родионова ("Яблоко"), Андрей Клычков (КПРФ) и Валерий Катков ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Я напомню, что выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" в 22.30, так что не пропустите. А перед началом эфира у нас состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов.

Меня зовут Елена Толстая. Сегодня у нас в студии – кандидаты по 21-му избирательному округу, который включает в себя часть района Выхино-Жулебино и часть Рязанского района. И позвольте мне представить вам кандидатов. Итак, согласно жеребьевке, под номером 1 у нас будет выступать Артем Липагин. Артем, здравствуйте!

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 21-го округа

Артем Липагин: Здравствуйте!

Ведущая: Под номером 2 – Светлана Родионова. Светлана, добрый вечер!

Светлана Родионова: Здравствуйте!

Ведущая: Под номером 3 – Андрей Клычков, приветствую вас.

Андрей Клычков: Добрый вечер.

Ведущая: И под номером 4 – Валерий Катков. Валерий, здравствуйте!

Валерий Катков: Добрый вечер.

Ведущая: Еще два кандидата у нас по каким-то причинам отказались участвовать в дебатах, но это их добровольное решение. Итак, я предлагаю начать наши дебаты, и сейчас я готова предоставить каждому из вас ровно по одной минуте на ваши мини-презентации. Вы можете рассказать либо о себе либо о некоторых аспектах своей программы. Согласно жеребьевке, мы начинаем с Артема Липагина. Артем, минута пошла.

Избирательный округ № 21 Районы: Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района Кандидаты: Балабуткин Алексей Алексеевич .

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в АНО "ДМСВКСЦ "Барс". Занимает должность руководителя отдела по реализации социально значимых программ. Самовыдвиженец.

Зотов Владимир Борисович .

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Занимает должность префекта. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Катков Валерий Семенович .

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ООО "ОСТ-ВЕСТ". Занимает должность главного редактора газеты "Жулебинский бульвар". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Клычков Андрей Евгеньевич .

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, руководителя фракции КПРФ. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Липагин Артем Владимирович .

Родился в 1993 году, живет в городе Шатура Московской области. Работает в Общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи". Занимает должность советника по связи с общественностью. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Родионова Светлана Сергеевна .

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ЦДиК "Участие". Занимает должность педагога дополнительного образования. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".



Артем Липагин: Здравствуйте. Прежде всего хочу заметить, что сегодня я выступаю под номером 1, и это, наверное, символично. Зовут меня Артем Липагин, мне 21 год. Я кандидат от политической партии ЛДПР. Работаю в Российском союзе свободной молодежи и, в отличие от моих оппонентов, являюсь единственным кандидатом, который не представляет сегодняшнюю власть. В отличие от своих оппонентов, собственно, я – единственный, кто вышел и поддержал волеизъявление народа в отказе установки транспортно-пересадочного узла на Выхине. Я – единственный, кто с активистами ЛДПР вышел и закрасил рекламу наркотиков на асфальте у станции метро "Выхино". Я – единственный, кто направил прошение мэру с целью поставить скамейки и урны для наших, собственно, уважаемых пенсионеров. Всем, кто хочет познакомиться со мной или узнать чуточку больше, у вас 11 сентября…

Ведущая: Простите, простите. Вынуждена вас прервать.

Артем Липагин: …Басманный, дом 3. Спасибо, за ЛДПР!

Ведущая: Минута окончена, а я передаю слово Светлане Родионовой.

Светлана Родионова: Добрый вечер! Давайте знакомиться, меня зовут Родионова Светлана Сергеевна, партия "Яблоко". Я родилась в Москве, окончила школу с серебряной медалью. У меня два высших образования по направлениям "Инженерная защита окружающей среды" и "Психолого-педагогическая работа с семьей". Я уже более десяти лет работаю с детьми с ограниченными возможностями по собственной программе. Награждена департаментом образования Москвы за работу с детьми-инвалидами. Также работала с группой риска – с детьми с зависимостями и с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Состою в Международном художественном фонде. Участник многих выставок и молодежных арт-проектов нашего города. Я не профессиональный политик. Да, можно оставаться в мире своих увлечений, работы, уходить от реальности, а можно менять жизнь к лучшему для себя и окружающих. "Выбор есть!", – именно так называется программа нашей партии. В ней есть все для перемен в нашем городе. Вы хотите перемен – приходите на выборы и голосуйте за партию "Яблоко", за Родионову Светлану Сергеевну. Спасибо!

Ведущая: Светлана, спасибо большое вам. Андрей, теперь ваша мини-презентация, тоже ровно одна минута.

Андрей Клычков: Добрый день, меня зовут Андрей Клычков. Я руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе. Выдвинут КПРФ. Я один из трех депутатов, которые последние пять лет жестко оппонировали действующей власти. Мы видели, что решения принимаются порознь, по принципу коммерческого интереса. И сегодня представитель власти, который даже не соизволил прийти и рассказать, что он сделал за 23 года для своих жителей и избирателей. Я пришел сюда сказать, что вместо тех пустых обещаний, которые власть сегодня навязывает – вот капитальный ремонт. Вам предлагают со следующего года, если мы не сделаем свой принципиальный выбор, навязать свой план на капитальный ремонт. Нам говорят, что будут бороться с миграцией, на самом деле замещают москвичей мигрантами. Нам говорят, что будут решать транспортные проблемы, но вместо этого планируют построить транспортно-пересадочный узел возле школы в Балакиреве на 57 тысяч квадратных метров. Нам говорят, нужны опытные руководители, я говорю: "Ворье, которое должно сидеть в тюрьме" и идет в Мосгордуму лишь за неприкосновенностью. Нам говорят, что будут проходить честные выборы. Мы видим: дворники уничтожают листовки, не дают работать с избирателями. Мне кажется, сегодня для каждого из нас…

Ведущая: Андрей, спасибо вам огромное, передаю слово Валерию Каткову. Ваша мини-презентация.

Валерий Катков: Добрый вечер, дорогие избиратели. Меня зовут Валерий Катков. Я начну с того, что Москва – это мой город. Это мой город не потому, что я здесь родился или женился. Москва – это мой город не потому что через два моя дочка Вика в этом городе пойдет в первый класс. А Москва – это мой город, потому что я его люблю. И многие чиновники тоже могут сказать, что они любят Москву, и я им верю. Только беда в том, что любовь эта у них слишком финансово зависима. Я почти полтора десятка лет создавал газету "Жулебинский бульвар", независимую газету, и вместе с жителями мы делаем наш район лучше. Мы построили метро, мы добились отмены "Черкизона", снегоплавного пункта. Я буду делать в Мосгордуме наш город лучше.

Ведущая: Спасибо вам большое за вашу мини-презентацию. Дамы и господа, мы переходим ко второй части наших дебатов. Сейчас у вас будет возможность задать вопрос другим участникам. Мы будем двигаться по часовой стрелке, соответственно, согласно жеребьевке. У нас кандидат под номером один будет задавать вопрос кандидату под номером два, кандидат под номером два – кандидату под номером три и так далее. Итак, Артем, мы начинаем с вас, и Светлана у нас будет отвечать.

Артем Липагин: Светлана, прежде всего хотел задавать вам вопрос: я знаю, что у вас есть очень много наград правительственных. И в районе ходит слух о том, что вы каким-то образом связаны с правительством, префектурой и, собственно, с управой района Выхино-Жулебино и отстаиваете тут их интересы. Что вы можете на это ответить? Так ли это? Спасибо.

Ведущая: Спасибо большое. Светлана, будьте добры, так как мы ограничены эфирным временем, уложите свой ответ в минуту, так же, как и все кандидаты. На вопрос мы предоставляем 30 секунд, на ответ – ровно одну минуту.

Светлана Родионова: Очень странное заявление. Я награждена, знаете, за свою работу. Я педагог со стажем. Я работала уже более 12 лет, я работаю с детьми с ограниченными возможностями. Семь лет проработала в социальной сфере с группой риска. И знаете, меня награждают конкретно за мою работу. Департамент образования Москвы. Мои ученики, дети с ограниченными возможностями, еще раз повторяю, занимают первые места наравне с самыми обычными детьми на творческих конкурсах. Я занимаюсь с детьми арт-терапией, то есть посредством творчества. Я сама состою в Международном художественном фонде, у меня своя методика, своя программа, которая сейчас имеет гриф федеральный. По-моему, я очень исчерпывающе ответила на ваш вопрос

Артем Липагин: Вы сотрудник бюджетного учреждения?

Светлана Родионова: Да, я на государственной службе работаю, конечно.

Ведущая: Светлана, спасибо вам большое за ответ. Дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание, что мы работаем в режиме "вопрос – ответ". Будьте добры, вы задали вопрос, послушайте, пожалуйста, ответ. И не перебивайте других участников, убедительная просьба. Спасибо огромное. Светлана, теперь мы слушаем ваш вопрос. И отвечать у нас будет Андрей Клычков.

Светлана Родионова: Андрей, в округе у нас существенные проблемы – это и транспортно-пересадочный узел, бесконечные пробки, ветхое жилье, проблема наркомании. И эти проблемы надо решать. Наш префект в качестве решения предлагает устанавливать фонтаны в каждом дворе. Как вы думаете, можно ли решить проблемы таким способом?

Ведущая: Спасибо большое.

Андрей Клычков: Спасибо, Светлана, за вопрос. Действительно, очень важная тема, потому что зачастую проблемы, которые волнуют москвичей и жителей нашего округа, касаются каждого конкретного двора и того мира, в котором люди живут и сталкиваются, когда гуляют с детьми, когда гуляют с собаками, и просто, наверное, хотят видеть нормальный двор. И последняя тенденция – это установка фонтанов. В некоторых районах, к примеру в Рязанском районе, эти фонтаны зачастую просто не подключены к воде. И жители спрашивают, зачем их поставили, потратили огромные деньги, но при этом они не функционируют. Но есть другая проблема этой беды – это функционирующие фонтаны. Они становятся просто рассадниками всех тех негативных явлений, которые можно только себе представить, начиная от наркомании, заканчивая бомжами, которые моются, загорают возле этих фонтанов. И люди уже просят их снести. Мне кажется, конечно, вопрос здесь не в фонтанах. Здесь вопрос, помимо их установки, должен решаться и по работе правоохранительных органов. И воспитание, конечно, тоже. Организовав отчет участковых, мы добиваемся от них, чтобы они организовали маршруты патрулирования и проблемы жителей и шума решали совестными усилиями.

Ведущая: Спасибо вам большое. Андрей, теперь ваш вопрос. И отвечать у нас будет Валерий.

Андрей Клычков: Валерий Семенович, вчера состоялся достаточно большой митинг в Рязанском районе. Жители вышли, протестуя против их переселения в так называемые "зотовки", уже даже не "хрущевки", когда их переселяют из сносимых пятиэтажек в новый дом, принадлежащий корпорации "Тен". Но почему на сегодняшний день префектура и управа Рязанского района не занимают никакую позицию? И более того, чтобы поднять его на городской уровень, пришлось привлекать депутатов Государственной Думы. Не считаете ли вы, что это следствие бездеятельности сегодняшней префектуры и управы?

Ведущая: Спасибо большое.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 21 округа

Валерий Катков: Спасибо за вопрос. Вопрос этот стоит не только в Рязанском районе – такой вопрос стоит и в других районах, когда идет переселение из пятиэтажных домов. Что касается Рязанского района, что касается переселения в так называемые "зотовки", вы сказали, я просто не слышал такой терминологии, то я считаю, что если условия людей улучшаются, то значит, эти люди получают те плюсы, которые они должны получить от власти. Вся беда в другом: то, что когда власть что-то делает, то, как показал мой опыт борьбы с чиновниками на уровне района, округа, то всегда надо держать ухо в остро. Потому что вся беда в том, что власть когда что-то делает для людей, почему-то она думает, что получится и для власти. Я уложился. Спасибо.

Ведущая: Просите, Валерий. Спасибо огромное, извините, что прервала вас. Мы слушаем теперь ваш вопрос Артему Липагину.

Валерий Катков: Артем, не совсем удобно говорить, что я сделал для района, я бы ничего не сделал без жителей, но вместе с жителями.

Артем Липагин: Вопрос задавайте, что вы мне рассказываете.

Ведущая: Подождите, прошу прощения, что перебиваю. Будьте добры, Артем, простите, что я вам делаю это замечание, но в данном случае модератор я.

Артем Липагин: Нет, ну, вы сказали задать вопрос. Вопрос нужно задавать. Зачем рассказывать.

Ведущая: Послушайте, пожалуйста, вопрос. Мы добавляем 30 секунд Валерию, и он имеет полное право в эти 30 секунд сформулировать свой вопрос. Еще раз очень прошу, не перебивайте, пожалуйста. Итак, Валерий будьте добры, ваш вопрос.

Валерий Катков: Спасибо вам большое, вы меня выручили на самом деле. Я начну сначала. Я вместе с жителями для района сделал достаточно многое. Мы отстояли "Черкизон", мы отстояли строительство "Черкизона", мы отстояли строительство снегосплавного пункта, мы добились того, что в районе появилось метро. Я хотел, чтобы вы сказали конкретно, что вы сделали за предыдущие хотя бы 5 лет в районе Выхино-Жулебино. Ровно 0 секунд осталось.

Ведущая: Валерий, спасибо большое. Артем, теперь ваша минута на ответ, теперь вы можете говорить то, что считаете нужным.

Артем Липагин: Валерий, по-моему, не умеет абсолютно дискутировать, потому что я сказал то, что я сделал, в своей, собственно, изначальной речи. И хочу заметить, Валерий, то что "Черкизон", строительство его, закрывали не вы. Я про местный, про выхинский, поэтому это мой ответ. Спасибо.

Ведущая: У вас есть еще 40 секунд, вы можете сказать то, что посчитаете нужным.

Артем Липагин: Ну, а что говорить? Безусловно, все знаем о проблемах, которые есть у нас в районе. Основная проблема – это, конечно, строительство транспортно-пересадочного узла, против которого выступают все. Это проблема долгостроя Рязанского проспекта, и это проблема наркотиков. И, безусловно, мы будем с этим бороться, это будут мои приоритетные направления в Московской городской Думе.

Ведущая: Спасибо вам большое. Я предлагаю перейти ко второму туру вопросов. И сейчас мы пойдем против часовой стрелки. Соответственно, у нас кандидат под номером 4, то есть Валерий Катков будет задавать вопрос Андрею Клычкову. Действуем по такой же схеме: 30 секунд на вопрос, ровно одна минута на ответ. Итак, Валерий, ваше время пошло.

Валерий Катков: На прошлых дебатах я вам задал вопрос об электроафере в ЮВАО. Электроафера началась в январе 2009 года, закончилась 30 июня 2009 года подписанием мирового соглашения. Вы мне ответили, что вы занимались этой проблемой с 2001 года и продолжали после 2009. Мой вопрос: когда вы перестанете врать? Ответьте, пожалуйста, честно, чтоб не возникало ассоциаций с фразой Ленина о Троцком – "политическая проститутка".

Ведущая: Спасибо большое. Андрей, ваш ответ и ваша одна минута.

Андрей Клычков: Валерий Семенович уже на этих выборах прославился тем, что, будучи кандидатом от "Справедливой России", почему-то всегда поддерживает префекта, начиная в своих баснях и стихах. И приписывает себе все те достижения, которые принадлежат жителям, но точно уж не ему. Мне, безусловно, обидно, когда под лицом некоего оппозиционера идут люди, которые вступили в сговор с действующей властью. На сегодняшний день перед нами стоит гораздо более серьезная задача, чем поливать друг друга грязью на этих дебатах. На сегодняшний день действительно стоит задача решить проблему с капитальным ремонтом в Выхине, решить проблему Рязанского района, который пытаются запихнуть не в те самые, как вы очень мягко сказали, по решению власти, квартиры, а квартиры, которые даже меньше тех хрущевок, в которых они живут сейчас. И вы просто должны были об этом знать, но всячески прикрываете префекта. И третий момент, в Выхине, помимо ТПУ на 57 тысяч квадратных метров, пытаются сейчас оставить без капительного ремонта. Вот чем надо заниматься.

Ведущая: Спасибо большое. Итак, Андрей, теперь ваш вопрос Светлане.

Андрей Клычков: Светлана, спасибо за то, что вы подняли, озвучили тему, в том числе и по ТПУ. Действительно, прошел несколько дней назад митинг, вышло более 300 человек. Мы его проводили. Власти всячески пытаются противодействовать этому. 2 сентября в 18.30 у школы в Балакиреве будет более полутора тысяч человек. Планируется построить транспортно-пересадочный узел на 57 тысяч квадратных метров. Считаете ли вы, что власть в очередной раз в пору выборов пытается втихую провести этот проект и потом воспользоваться незнанием жителей.

Ведущая: Спасибо большое, Светлана, ваша минута на ответ.

Светлана Родионова: Да, спасибо. Безусловно, всегда у нас так происходит, что вопреки мнению жителей принимают такие решения. Партия "Яблоко" уже давно высказывает мнение, что необходимо заняться местным самоуправлением, ликвидировать управы, большую часть отдать муниципалитетам, расширить (не перебивайте меня, пожалуйста) право москвичей на проведение референдумов, укрепить публичные слушания, чтобы мы вместе с вами, дорогие наши избиратели, жители района, решали, где нам что строить, привлекать специалистов, чтобы не получилось именно так, как происходит сейчас. Вот, моя позиция такая.

Ведущая: Спасибо большое, Светлана, теперь ваш вопрос Артему. Будьте добры, Артем, не перебивайте.

Артем Липагин: Нет-нет, ни в коем случае.

Светлана Родионова: Да, можно я его до конца произнесу. На предыдущих дебатах вы говорили: "Только ЛДПР заявляла всегда открыто о фактах коррупции в московском правительстве. Только благодаря ЛДПР сейчас мы не видим ни Лужкова, ни Ресина и прочих". Поясните, пожалуйста, как так получается, что от вашей партии сейчас баллотируется бывший соратник тех самых Лужкова и Ресина. Я говорю сейчас об олигархе Балакине, который в том числе занимался реконструкцией ветхого жилья и сделал состояние на государственных подрядах.

Ведущая: Спасибо большое, Артем, ваш ответ.

Артем Липагин: Во-первых я хочу заметить, что это не имеет никакого отношения к нашему избирательному округу. Вы уж, конечно, извините, Светлана, но вопрос этот надо задавать не мне. И отвечу я на него так или иначе сам. Я не знаю, откуда у вас вообще появилась такая информация, Балакин замечательный человек и всю жизнь оппозиционировал Лужкову, Ресину и правительству Российской Федерации. И я не знаю, с чего у вас возникло вообще желание задать такой вопрос, потому что в принципе никакой связи это не имеет к нашим сегодняшним дебатам и какой-то жизни, какому-то развитию Москвы и так далее.

Ведущая: Спасибо большое, Артем. Теперь ваш вопрос. И отвечать у нас будет Валерий Катков.

Артем Липагин: Валерий, я вот хотел вас спросить, почему вы молчите о том, что вы член партии "Справедливая Россия"? Ведь как заметил Андрей, на самом деле вы постоянно выступаете только от своего имени и не говорите никогда о своей партии. Ведь только единственный депутат Государственной Думы, который проголосовал против вступления Крыма в Россию – кандидат от вашей партии. Спасибо.

Ведущая: Спасибо большое, Валерий...

Артем Липагин: Депутат, я извиняюсь.

Ведущая: Валерий, ваша минута.

Валерий Катков: На самом деле я горжусь тем, что я баллотируюсь от партии "Справедливая Россия". Я не член этой партии, но у меня очень хорошие и давние отношения с Николаем Владимировичем Левичевым, я очень ценю его, ценю его ум, ценю его умение анализировать, я постоянно учусь у него этому. Я считаю, что у меня очень хорошие отношения с Александром Александровичем Агеевым, потому что тоже мы с ним постоянно встречаемся, дебатируем. И понимаете, я не думаю, что кто-то стеснялся партии, от которой он баллотируется. Я не во всем разделяю позиции партии "Справедливая Россия", нет такой партии, позиции которой я разделяю на 100 процентов, но позиции "Справедливой России" мне очень близки, и я считаю, что та фракция, которая существует в Государственной Думе, она очень много делает, и прежде всего вот те два человека, которых я назвал. Спасибо, и Миронов.

Ведущая: Валерий, спасибо большое. Вынуждена вас прервать. Благодарю вас за вопросы и ответы. Сейчас я вам готова предоставить по одной минуте для вашего финального слова. Артем, простите, от меня ремарка. Пожалуйста, хотя бы в процессе финального слова не перебивайте других участников. Ваша минута.

Артем Липагин: Ну, прежде всего хочу напомнить всем еще раз, что первым, кто выступил за отмену строительства транспортно-пересадочного узла на Выхине, – это именно я и именно ЛДПР. Именно мы выступаем за то, чтобы увеличить количество скамеек и урн на территории нашего района, именно мы говорим о том, что давно пора заменить гаражные ракушки на полноценный гаражный кооператив. Именно мы предлагаем как можно скорее закончить строительство на Рязанском проспекте. Только ЛДПР предлагает реальные, действенные методы по развитию Выхина-Жулебина и Москвы. И 14 сентября, я думаю, что каждый гражданин Российской Федерации, каждый здравомыслящий гражданин должен прийти и отдать голос именно за Липагина, за ЛДПР. Спасибо

Ведущая: Спасибо большое, Светлана, теперь ваша минута.

Светлана Родионова: Партия "Яблоко" – это партия профессионалов и просто порядочных людей, которые каждый день борются за права наших сограждан. На эти выборы мы идем с программой перемен жизни к лучшему "Выбор есть". Необходимо остановить процесс объединения школ с детскими садами, отменить ЕГЭ в том виде, в котором он сейчас проводится, воспрепятствовать процессам слияния поликлиник, закрытию и перепрофилированию больниц. Необходимо сделать наш город пригодным для жизни всех категорий москвичей, в первую очередь для пожилых людей и маломобильных. Меня, как и любого москвича, волнует проблема экологии – необходим запрет на вырубку лесозащитного пояса вокруг Москвы, использование искусственных газонов, сбор опасной листвы. Как москвичка в третьем поколении связываю дальнейшую судьбу с родным городом. Я буду бороться за сохранение исторического наследия Москвы. Без истории и памяти мы ничто. Если вам также небезразличен наш город, приходите на выборы и голосуйте за меня, Родионову Светлану Сергеевну. Спасибо.

Ведущая: Спасибо вам. Андрей, сейчас пойдет ваша минута – финальное слово.

Андрей Клычков: Дорогие москвичи, за прошедшие 5 лет мы с вами достигли, наверное, многих успехов, но были и поражения, которые нужно реализовать сейчас. Я иду на эти выборы под лозунгом: "Работать по-новому с умом и принципом". Ума и принципа – это то, чего сегодня не хватает сегодняшней власти. Вместо ума у них самонадеянность, вместо принципов – банковская карточка. Сегодня нужен ум и принципы и москвичам. Вы видите, что с экранов телевизоров, в средствах массовой информации льется грязь на народных кандидатов, которые действительно вместе с вами борются за ваши права. Ум – это то, что должно, наверное, приложиться при выборе кандидата от народа, ум – это то, должно определять, как будут жить дальше наши дети. Принципы – не поддавайтесь на те подкупы, уговоры, соблазны, которыми вас ведут к избирательным участкам. Я приглашаю вас всех прийти 14 сентября к избирательным урнам, и принципиальный выбор за вами. Вы можете выбрать либо кандидата от народа, либо кандидата от власти. Жду всех 14 сентября. Моя фамилия Андрей Клычков. Я кандидат от КПРФ.

Ведущая: Спасибо вам. Валерий, ваше финальное слово.

Валерий Катков: Кончается счастливая эпоха, и, словно безутешная вдова, ждет затаясь без выдоха и вдоха, компашка на Петровке, 22. Не просто оторваться от корыта в привычке оседлать его верхом, но дверь уже немножко приоткрыта, пинок – и полетите кувырком. Куда идти ребятам – не в забой же, но не бывает дыма без огня. Я призираю вас гораздо больше, чем вы не замечаете меня. Нам вас кормить, пахать, сажать всем вместе, а надо бы сажать и накормить. Поставьте запятую в нужном месте: помиловать никак нельзя казнить. Они в ответ свой принцип на листочке изложат, как с народом надо жить. И снова нет ни запятой, ни точки: насиловать никак нельзя любить. И много лет назад, и в этом веке – виват, законодательная власть! Но только я слегка прикрою веки, она ко мне за денежками: "Здрасть"! Спасибо.

Артем Липагин: Хоть в этот раз выучил.

Ведущая: Спасибо вам большое, а нашим телезрителям я напомню, что это были дебаты кандидатов на пост депутатов Московской городской Думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва 24" в понедельник, 1 сентября, в 15.30, так что не пропустите.