Расшифровка дебатов кандидатов 8-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 8-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 8-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Фатеева (ЛДПР), Антон Морозов (самовыдвиженец), Олег Беляев ("Справедливая Россия"), Игорь Николаев ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Будет избрано 45 человек по мажоритарной системе.

У нас состоялась жеребьевка перед эфиром, в соответствии с этой жеребьевкой стоят сейчас и кандидаты в студии, сейчас я их всех представлю. У нас в студии кандидаты в депутаты по 8-му избирательному округу, это районы Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол. Меня зовут Илья Федоровцев. Еще раз здравствуйте. Мы начинаем.

Итак, представляю наших кандидатов, именно в этом порядке, в котором прошла жеребьевка.

Татьяна Фатеева - №1. Здравствуйте.

Татьяна Фатеева: Здравствуйте.

Ведущий: №2 – Антон Морозов. Антон, добрый день.

Антон Морозов: Добрый день.

Ведущий: №3 – Олег Беляев. Здравствуйте.

Олег Беляев: Здравствуйте.

Ведущий: И №4 – Игорь Николаев. Здравствуйте.

Игорь Николаев: Здравствуйте.

Избирательный округ № 8 Районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол Кандидаты:

Беляев Олег Алексеевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Автономной некоммерческой организации по проведению культурно-спортивных мероприятий "Столичный центр Инициатив". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зюганов Леонид Андреевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московский отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Константинов Денис Вячеславович

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Сбербанк России". Занимает должность заместителя председателя Московского банка ОАО "Сбербанк России". Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Ладочкин Сергей Алексеевич - снялся с выборов.

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в аппарате Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя окружного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Морозов Антон Александрович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Второй проектный институт". Занимает должность главного специалиста. Самовыдвиженец.

Николаев Игорь Алексеевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты. Занимает должность директора Института стратегического анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "Международный Медицинский центр "УРО-ПРО на Войковской". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Юнусова Лилия Равиловна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".



Ведущий: Итак, вы уже знакомы с механикой дебатов, уже участвовали, но, тем не менее, буду на всякий случай напоминать, еще раз рассказывать, может быть, для зрителей. Вначале, сейчас, у каждого будет по минуте на приветственное слово, можете себя представить, свою программу – ваше время, пожалуйста, используйте как угодно.

Итак, идем по порядку. Татьяна Фатеева, вы первая, прошу, ваша минута.

Татьяна Фатеева: Спасибо. Меня зовут Фатеева Татьяна Евгеньевна, 1968 года рождения, проживаю в городе Москве. С 2012 года являюсь депутатом района Войковский, живу в районе, знаю проблемы и района, и Северного округа. Хочу продолжать делать все, для того чтобы процветал наш Северный округ и наш район, и избирательный округ. Все готова делать для жителей, вернее продолжать это делать.

Голосуйте за меня, голосуйте за ЛДПР, я представляю эту партию. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Еще 30 секунд остается, можете как-то использовать. Три основных пункта программы, например.

Татьяна Фатеева: Хочу сказать, дополнить тогда, что я работаю в медицинском центре, оказываю медицинские услуги населению, знаю эту сторону жизни, вижу проблему здравоохранения у нас, в Москве.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Татьяны Фатеевой. Я думаю, мы еще чуть позже, в раунде вопросов и ответов, более подробной информации от вас дождемся. Спасибо. И теперь вступительное слово от Антона Морозова. Прошу, ваша минута.

Антон Морозов: Спасибо. Добрый день, уважаемые избиратели, уважаемые соседи. Меня зовут Морозов Антон, я 1980 года рождения, родился на "соколе" в 16-м роддоме. Окончил среднюю общеобразовательную школу №149, тоже на "Соколе", сейчас являюсь управляющим совета этой школы. Я женат, воспитываю дочь, моей дочке восемь лет. В 2005 году я окончил Институт текстильной и легкой промышленности, по специальности я – инженер. Сейчас я получаю второе высшее образование в Московском авиационном институте.

С 2012 года я являюсь муниципальным депутатом в районе "Сокол", с тех-то самых пор и началась моя бурная общественная деятельность, направленная на защиту интересов граждан. В основном это проблемы инвалидов, социальная сфера, молодежный клуб, решение проблем ЖКХ – что, соответственно, я и собираюсь дальше продолжать. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Антона Морозова. Олег Беляев, теперь ваше время, ваша минута.

Олег Беляев: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Меня зовут Беляев Олег, я – кандидат в депутаты Московской городской Думы. Работаю в Северном округе, возглавляю Ассоциацию выпускников Северного округа и общественную организацию "Столичный центр инициатив". 25 лет занимаюсь общественной деятельностью. Женат, у меня растет дочь, закончил Российский гуманитарный университет и Академию госслужбы при Президенте Российской Федерации. Взаимодействую и работаю со школами. Занимаюсь общественной деятельностью, помогаю молодежи, инвалидам, людям ограниченных возможностей. Веду активную жизненную работу в Северном округе.

Я хочу, чтобы вы проголосовали за меня, кандидата в депутаты Московской городской Думы - Беляева Олега.

Ведущий: Спасибо, вступительное слово от Олега Беляева. Мы идем дальше. Кандидат №4 по нашей жеребьевке – это Игорь Николаев. Прошу.

Игорь Николаев: Я - Николаев Игорь Алексеевич. Я более 30 лет живу в нашем округе. Я – экономист по образованию, окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. Потом была служба в Советской Армии – два года. А дальше работал экономистом на экономическом факультете, на различных должностях на госслужбе, в том числе в аппарате Правительства и в Министерстве путей сообщения, где я был замом руководителя Департамента экономики. А сейчас возглавляю Институт стратегического анализа "ФБК" - это один из ведущих исследовательских экономических центров страны.

Я беспартийный, но меня выдвинула партия "Яблоко", и я искренне благодарен ей за это. Я иду в Думу, потому что уверен, что уж чего не хватает власти, так это профессионализма. Мало там профессионалов, очень мало. Поэтому надо идти именно профессионалам. И я, как экономист, сделал поэтому свой выбор.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 8-го округа

Ведущий: Спасибо, вступительное слово от Игоря Николаева. Еще раз напомню, что у нас в студии кандидаты в депутаты по 8-му избирательному округу, это районы: Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол.

Сейчас мы переходим непосредственно к раунду вопросов и ответов, точно также пойдем, в таком же порядке. 30 секунд на вопрос, рекомендую вам все-таки это время использовать, его не оставлять, выразить свою позицию более точно. И соответственно, в ответе, конечно, тоже.

Итак, мы идем, первый шаг у нас - Татьяна Фатеева, вы задаете вопрос для Антона Морозова. Прошу.

Татьяна Фатеева: Спасибо. Антон, не могли бы вы ответить на такой животрепещущий вопрос, как строительство Алабяно-Балтийского тоннеля у нас в округе, в районе, поскольку жителей это очень беспокоит, и никто не может понять, когда все это закончится и сколько им еще ждать и терпеть.

Ведущий: Да, история уже длится достаточно долго. Если вы придете в депутаты в Московскую городскую Думу, я думаю, что вопрос этот будет стоять одним из первых, скорее всего.

Антон Морозов: Да, конечно. Спасибо, замечательный вопрос. Он, конечно, касается всех нас, но касается меня, я вам скажу, даже побольше немножко, потому что я живу в этом доме на "соколе", где именно находится Алабяно-Балтийский тоннель. И у меня дочка росла, когда вбивали эти сваи, у нас был вот такой слой пыли на подоконнике.

И мы понимаем, что "Космос", который осуществлял эти работы, он ушел, его нет, там все приостановлено. И я думаю, что в будущем, когда будут планировать такие проекты, нужно подходить более детально руководству города, все это согласовывать с жителями, чтобы было таких неудобств именно для жителей.

Мы понимаем, что Москва должна развиваться, она не должна стоять на месте, но нужно помнить и о тех жителях, которые там живут.

Ведущий: У вас есть какие-то конкретные шаги, как, может быть, ускорить процесс? Еще 10 секунд у вас есть.

Антон Морозов: Конечно, есть. Нужно проводить референдумы. А здесь нужно, прежде всего, властям взять, не знаю, выделить какие-то деньги, найти подрядчика и закончить все-таки.

Ведущий: И ускорить процесс?

Антон Морозов: Да.

Ведущий: Спасибо, Антон. Теперь вы задаете вопрос для Олега Беляева. Прошу.

Антон Морозов: Олег, я знаю, что вы имеете отношение к образованию, сейчас произошло слияние школ, детских садов, как вы относитесь к этому? Стало лучше это, хуже, удобнее?

Ведущий: И может быть, что-то сделаете, став депутатом, именно в сфере образования. И желательно, конечно, чтобы речь шла о вашем округе исключительно. Больше конкретики просто.

Олег Беляев: Вы знаете, хотел бы первое обозначить: что безопасность подхода к школам еще не на таком высоком уровне. Потому что поставили, вроде как, переходы, но машины гоняют, несмотря на это, перед школами надо поставить обязательно лежачих полицейских, чтобы ребенок, подходя к школе, мог спокойно и безопасно подойти к ней.

Ведущий: А сейчас где-то не стоят?

Олег Беляев: Естественно, во многих. Я знаю, что как раз на Большой Академической, где строится Алабяно-Балтийский тоннель, там даже к школе подойти нельзя, там нет перехода. Я вчера встречался с жителями, как раз проблема, коллега мой затрагивал вопрос о Балтийском тоннеле, и там находится школа, к которой вообще даже нельзя подойти. И этот вопрос безопасности в первую очередь ставится.

Что касается объединения школ, единственный вопрос надо ставить, что номера школ, которые уже перешли, уже их нет, чтобы народ их не забывал, чтобы была история этих школ.

Ведущий: Спасибо. Олег, теперь вы задаете вопрос для Игоря Николаева.

Олег Беляев: Игорь, вы – экономист, хотелось бы узнать, какой первый шаг для нашего округа вы сделаете, находясь в Московской городской Думе?

Ведущий: Спасибо.

Игорь Николаев: Я не просто экономист, я считаю, что достаточно высококвалифицированный экономист, доктор экономических наук и профессор Высшей школы экономики. Первый шаг: вообще, посмотреть внимательно на бюджет. Вообще, у Москвы огромный бюджет, он по расходам составляет 1 триллион 750 миллиардов, но дефицит бюджета растет. Поэтому ведь осень, депутаты будут избраны, надо посмотреть, дефицит бюджета уже более 200 миллиардов рублей. А еще в 2011 году этот дефицит был на 100 миллиардов меньше.

Поэтому первый шаг, знаете, тут волей-неволей, если осенью приходишь в Думу, то что делает Дума? Она работает с главным законом: главный финансово-экономический закон – это бюджет. Поэтому я внимательно проинвентаризирую, я уже внимательно смотрю этот бюджет, и скажу: если у нас так будет дефицит власти Москвы, то, знаете ли, а что будет в следующем году? Значит, надо находить источники для этого.

Ведущий: Спасибо. Ответ понятен. Игорь, теперь вы задаете вопрос для Татьяны Фатеевой.

Игорь Николаев: У меня вопрос такой. Я думаю, мы все за это время были в курсе проблем, но еще больше погрузились в эти проблемы. Каждый выстроил очередность, как решать. И сегодня затрагивали ту или иную проблему. Но согласитесь, невозможно решить все проблемы сразу. Поэтому вопрос такой. В последнюю очередь какую проблему вы будете решать?

Татьяна Фатеева: Почему в последнюю, интересно?

Ведущий: Спасибо.

Татьяна Фатеева: В последнюю все-таки вы хотите?

Игорь Николаев: В последнюю. Все проблемы есть, но невозможно все сразу. Что оставите на потом?

Ведущий: Понятно. Спасибо. Интересная постановка вопроса. Прошу.

Татьяна Фатеева: Тут смотря с какой стороны посмотреть, знаете ли. Вроде бы проблема иногда кажется не сильно важной, но потом она вырастает в какую-то одну большую катастрофу. Поэтому, я думаю, нужно решать проблемы по мере их поступления. Мы согласовываем решение всех проблем с программой партии ЛДПР. Животрепещущими проблемами является медицина, доступность ее, псевдобесплатность этой медицины, и миграционная политика.

Что касается медицины, то вы понимаете, она бесплатной не является, поэтому мы должны получать все то, на что мы имеем законное право.

Что касается миграционной политики, здесь нужен контроль, нужно проверять, привести все это в правовое поле, для того чтобы у нас не было преступлений, которые мы не можем раскрыть, потому что не можем установить лицо, и всяких прочих, сопутствующих этому проблем.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Татьяны Фатеевой. Уважаемые кандидаты, у нас сейчас прошел один круг вопросов и ответов. И сейчас я предлагаю поступить следующим образом. Зацепившись за ваши слова, я буду каждому из вас задавать вопрос, и чтобы как-то раскрыть свою позицию, так же будет по минуте на ответ. У меня время не регламентировано, я могу и дольше задавать вопрос.

Итак, Татьяна, вы будете отвечать первая. Вопрос такой. Вы говорили, что будете улучшать качество медицины, повышать уровень здравоохранения в своем округе. Это первая часть вопроса. Я бы хотел услышать какой-то конкретики. И вторая часть вопроса: скажите, программа вашей партии едина для всех округов или конкретно для вашего округа?

Татьяна Фатеева: Можно с последнего. Программа, безусловно, едина, определяет программу председатель, а члены партии ее, естественно, выполняют, улучшают, расширяют, насколько это можно себе позволить.

Что касается первой части вопроса – медицина и здравоохранение, здесь реально животрепещущих две самые большие проблемы – это доступность и бесплатность. Иногда за кажущейся доступностью, которую сейчас мы вроде бы превозносим, мы имеем систему записи к врачам через терапевта, и это на самом деле не облегчает, а, наоборот, замедляет. Пациент, который хочет быстро попасть к врачу, например, на УЗИ или какое-то высокотехнологичное обследование, типа МРТ и так далее, он попадает иногда туда позднее, чем стоило бы попасть, потому что ему нужно пройти несколько кругов.

Ведущий: Как решить?

Татьяна Фатеева: Здесь нужно разработать и разобраться. Разобраться несложно, это можно сделать.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Татьяны Фатеевой. Мы идем дальше. Кандидат № 2 Антон Морозов. Антон, в вашей программе есть несколько пунктов. Один из пунктов – это повышение качества жизни. Мне хочется понять, как вы повысите качество жизни в районах Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол? Что это значит в конкретном округе?

Антон Морозов: Спасибо, очень хороший вопрос. Все очень просто. Когда мы с вами идем по улице, мы видим плохой асфальт, мы видим сломанные детские площадки, мы видим магазины, в которых продают просроченные продукты, иногда очень ужасного качества, мы видим на ярмарках выходного дня огромные цены. Мы понимаем, что пробиться к нам потребителям очень сложно, фермерам. И повысить качество жизни можно, начиная с этим вещей. То есть просто-напросто улучшить условия там, где мы бываем, нашу среду. Сделать доступной для инвалидов, чтобы они все-таки выходили из своих домов на улицу. Не потому что они не могут выйти, а потому что нет условий для них. И когда мы все это сделаем, это повысит качество нашей с вами жизни. Все очень просто.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Антона Морозова. Идем дальше. Олег, теперь вы будете отвечать. Итак, вопрос для Олега Беляева тоже из вашей программы – борьба с точечной застройкой. Но мне кажется, в рамках всей Москвы эта борьба, в общем-то, ведется, и многие кандидаты обозначают именно эту проблему. Какие-то точки назовите у себя, именно по застройке в вашем округе.

Олег Беляев: Я могу сказать, что несогласованность с жителями района как раз и приводит к тому непониманию именно по застройке. Если бы власть советовалась и делала слушания по тем или иным точкам застройки, не было бы проблем с тем же Алабяно-Балтийским тоннелем, который является долгостроем. Естественно, дома, во дворах которых строится, не согласовывается с жителями. Естественно, все эти проблемы жителей очень волнуют, и мы, как представители народа, будем бороться с этим, чтобы власть слушала народ и выходила к ним с предложениями своего градостроительства, потому что народ требует именно плана. Он не знает плана по строительству того же Алабяно-Балтийского тоннеля. Если бы народ знал, он по-другому относился бы к той же власти.

Ведущий: Понятно, спасибо, Олег. И теперь Игорь Николаев. У меня к вам, наверное, два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали в своем вступительном слове, что во власти мало профессионалов. Я хочу понять, кого вы видите во власти? Кто это должен быть – экономист, журналист? Потому что кандидатов с различными образованиями очень много. Это первая часть вопроса. И вторая – что вы сделаете в последнюю очередь? Я вам возвращаю, что называется, этот шар.

Игорь Николаев: Понравился вопрос?

Ведущий: Отличный, да.

Игорь Николаев: Я скажу. Я просто думал над этим, что я сделаю в последнюю очередь. Но начну с первого. Но здесь я буду традиционен. Юристы обязательно, ведь это Московская городская Дума. Законотворческая деятельность – основной вид деятельности. И закон о бюджете города Москвы – основной закон. Я уже сказал, я как экономист вижу проблемы, которые могут быть через очень непродолжительный период. Если такими темпами будет расти дефицит, вернее, проблемы с выплатами социального характера. Поэтому экономисты, юристы.

А теперь об этом самом вопросе. В моей программе есть такой пункт о собачьих площадках. У меня у самого есть собачка. Вот не хватает у нас собачьих площадок. Где две площадки, где четыре. Потому при всей любви к животным, но все-таки приоритетность такая, что чуть погодя.

Ведущий: Сейчас собачники могли выключить телевизор, мне кажется, на этих словах.

Игорь Николаев: Я надеюсь, узнав, что у меня самого собачка, они простят мне такую приоритетность. Все-таки в первую очередь люди.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от округа №8

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Игоря Николаева. У нас остается время. Я думаю, что мы, наверное, не будем еще один круг вопросов и ответов, потому что ответы получатся достаточно короткими, лучше чуть больше времени дадим на заключительное слово. По полторы минуты у нас сейчас получается. Мне кажется, можно еще раз выразить свою позицию, какие-то пункты программы.

Итак, номер 1 Татьяна Фатеева, ваши полторы минуты, прошу.

Татьяна Фатеева: Спасибо. Татьяна Фатеева, еще раз напомню, что представляю партию ЛДПР. Хочу сказать, что Москва у нас очень красивый город, очень современный, в нем очень много ресурсов самых разнообразных, и самое главное, что в Москве у нас есть человеческие ресурсы, а это очень важно, может быть, это самое главное, для того чтобы мы хорошо жили, для того чтобы мы делали правильный выбор. Да, конечно, за профессионалов, конечно, юристы, экономисты.

Я закончила финансовый университет при Правительстве Москвы. Занимаюсь медициной, занимаюсь миграционной политикой, поскольку это касается лично меня, так как много обращений по незаконным общежитиям, по самым разным квартирам, в которых находятся люди и куда они не могут попасть, например, квартиру в Аэробусе.

Занимаюсь не только высокими проблемами, но нужно обязательно смотреть, что у тебя под ногами, что у тебя рядом. Поэтому занимаюсь еще и рутинной работой. Хочу объяснить, что парк Петровский требует ремонта; хочу сказать, что отсутствует физкультурно-оздоровительный комплекс и в метро Аэропорт; хочу сказать, что на территории Хорошевского района очень неудобно расположен МФЦ; что на старом Петровском проезде четыре года не исполнено 608-е Постановление по вопросу расселения этих домов, которые представляют собой практически руины после пожара.

Поэтому хочу сказать, что ЛДПР всегда в центре, мы всегда в центре проблем и в центре их решений. Голосуйте за меня, голосуйте за ЛДПР. Делайте свой правильный выбор. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Татьяны Фатеевой. Идем дальше. Антон Морозов, прошу, ваше время.

Антон Морозов: Спасибо. Уважаемые соседи и уважаемые москвичи, уважаемые избиратели, я москвич в четвертом поколении и каждый день хожу по улицам Москвы, района своего, вижу проблемы, с которыми мы сталкиваемся с вами ежедневно. Для того чтобы их решить, мне нужно больше полномочий, потому что мне их не хватает. Я – муниципальный депутат и зажат рамками закона. К сожалению, у меня не всегда получается пробиться в высокие кабинеты, а те письма, что я пишу по вашим обращениям, не всегда доходят, а когда доходят, иногда получаешь на них просто обычные отписки. К сожалению, это обидно и страшно. Мандат депутата Мосгордумы поможет мне решить проблемы наши с вами.

Насколько вы знаете, я занимаюсь проблемами инвалидов, я занимаюсь проблемами молодежи, особенно трудной молодежи. Я управляющий советом школы, меня волнует будущее наших детей, школьное питание. Меня волнует благоустройство, меня волнует все, что волнует вас. Все на самом деле очень просто – нужна нормальная власть. В районе Сокол с этим получилось не очень хорошо. У нас идет постоянная чехарда со сменой власти, это очень плохо сказывается на жизни района. В районе должен быть хозяин, который будет защищать, любить и оберегать район, его граждан и жителей. Голосуйте за меня, и я заставлю власть работать на нас, на жителей, на моих соседей. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Антона Морозова. Идем дальше. Олег Беляев, теперь вы, прошу.

Олег Беляев: Уважаемые избиратели! Хотел бы остановиться, вчера было собрание с жителями нашего округа, и там люди задают простые и понятные, вроде вопросы, но власть на них не реагирует. Стадионы в нашем округе практически прекратили свое существование. Это стадион "Красный балтиец", стадион "Зенит" вообще превращен в стоянку автомобилей. Детям и молодежи негде провести свое свободное время, поиграть в футбол, заняться другими творческими своими проектами. Кинотеатры закрыты. Я хотел бы, когда буду депутатом Московской городской Думы, поднять эти вопросы и, чтобы дети и молодежь ходили, чтобы у них был момент участия в общественной жизни нашего района.

Также хотел бы поздравить всех с началом учебного года, потому что уже на днях будет 1-е сентября, поздравить свою дочь, которая пойдет в первый класс. Чтобы их учеба была на благо, чтобы они были достойными жителями нашего города, выросли и помогали развиваться нашему городу. Голосуйте за Беляева Олега, кандидата в депутаты Московской городской Думы.

Ведущий: Спасибо, Олег Беляев. Идем дальше, теперь заключительное слово у Игоря Николаева.

Игорь Николаев: Спасибо. Как-то с моей подачи про собачек мы поговорили. Я все-таки, завершая эту тему, хочу сказать – не расстраивайтесь, собачники, я вас тоже не забуду, хоть и не в первую очередь буду решать эти проблемы.

А теперь о более серьезных вещах, потому что выборы в Госдуму – вещь серьезная. Тут все… В общем, оговорился, ну, ничего, нормальная оговорка. Я думаю, на дебатах она проходит. Теперь серьезно. Да, пару дней назад мне позвонила, не хочется говорить так казенно, избирательница, очень уважаемая интеллигентная женщина. Опять же по соображениям деликатности я не называю, как ее зовут, она сказала: "Вы знаете, я получила вашу листовку. Мне через месяц будет 94 года". Она живет на Ленинградском шоссе. "Вот вы пишите – "Пора!", – а это действительно слоган моей кампании, – Я, в общем, давно не голосовала. Но вот Игорь Николаев написал "Пора!" – и я пойду". Знаете, когда я слышу человека, которому через месяц 94 года, говорит, что пора идти голосовать, значит, действительно пора. Вообще, я хочу сказать, что, по-моему, у наших избирателей и у нашего округа есть такая хорошая возможность, чтобы потом жители всей Москвы сказали: "Какие они молодцы, что тогда проголосовали за Игоря Николаева".

Ведущий: Спасибо, заключительное слово от Игоря Николаева. Ну, что мы сейчас с вами прощаемся. Еще раз напомню, что у нас в студии были кандидаты в депутаты по 8-му избирательному округу, районы Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол. Уважаемые кандидаты, вам всем удачи. Удачи на выборах. Спасибо. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" в 12.00, совсем скоро.