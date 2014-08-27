Полная расшифровка дебатов кандидатов 8-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 8 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 8-го избирательного округа. Участие в них приняли Антон Морозов (самовыдвиженец), Игорь Николаев ("Яблоко"), Татьяна Фатеева (ЛДПР), Олег Беляев ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов Московской городской Думы. Я напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" в 22.30. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем.

Сегодня у нас в студии – кандидаты в депутаты по 8-му избирательному округу, который включает в себя районы Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол. Представлю кандидатов в том порядке, по тем номерам, которые они получили во время жеребьевки. Номер 1 – Антон Морозов.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от округа №8

Антон Морозов: Здравствуйте.

Ведущий: Игорь Николаев получил номер 2.

Игорь Николаев: Добрый вечер.

Ведущий: Татьяна Фатеева – номер 3.

Татьяна Фатеева: Здравствуйте.

Ведущий: И Олег Беляев, у него номер 4.

Олег Беляев: Здравствуйте.

Избирательный округ № 8 Районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол Кандидаты:

Беляев Олег Алексеевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Автономной некоммерческой организации по проведению культурно-спортивных мероприятий "Столичный центр Инициатив". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зюганов Леонид Андреевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Константинов Денис Вячеславович

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Сбербанк России". Занимает должность заместителя председателя Московского банка ОАО "Сбербанк России". Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Ладочкин Сергей Алексеевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в аппарате Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя окружного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Морозов Антон Александрович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Второй проектный институт". Занимает должность главного специалиста. Самовыдвиженец.

Николаев Игорь Алексеевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты. Занимает должность директора Института стратегического анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "Международный медицинский центр "УРО-ПРО на Войковской". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Юнусова Лилия Равиловна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская сила". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская сила".



Ведущий: Четверо кандидатов по разным причинам от участия в дебатах отказались, их нет в этой студии. Ну а сейчас те, кто здесь присутствует, могут рассказать коротко о себе, о своей предвыборной программе, с которой они идут в Мосгордуму. У вас есть одна минута, и точно так же в том же порядке у вас эта минута будет. Антон Морозов получает время первым.

Антон Морозов: Добрый день, уважаемые москвичи, уважаемые соседи. Меня зовут Морозов Антон, я родился в 1980 году в районе Сокол. Я москвич в четвертом поколении, женат, воспитываю дочь. Учился в средней общеобразовательной школе №149 также на Соколе. В 2005 году я окончил Институт текстильной и легкой промышленности. Сейчас я получаю второе высшее образование в Московском авиационном институте, уже экономическое. Работаю инженером во Втором проектном институте №2. С 2012 года я являюсь муниципальным депутатом. Именно с этого момента началась моя общественная деятельность, которая направлена в основном на защиту социально незащищенных слоев населения, это помощь пожилым людям, ветеранам, молодежное движение. И в своей программе я именно буду дальше развивать социальную сферу для развития Москвы. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Антон. Итак, минута времени для кандидата номер два. Игорь Николаев, ваше время пошло.

Игорь Николаев: Я Николаев Игорь Алексеевич. Я более тридцати лет проживаю в нашем округе. Я экономист, экономист по образованию, окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. Экономист по профессии, я доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики, в настоящее время являюсь директором института стратегического анализа ФБК. Этот институт является одним из ведущих исследовательских экономических центров страны. Я беспартийный, но меня выдвинула партия "Яблоко", и я ей искренне благодарен за это. Я иду на выборы, потому что я уверен, что надо идти сейчас на выборы, что власть должна стать более народной, более профессиональной и более ответственной. Вы посмотрите, что у нас делается с профессионализмом! Я иду на выборы и потому что уверен, что даже в нынешних условиях, когда кажется, что невозможно выиграть, победить, – есть такая возможность, надо идти и побеждать.

Ведущий: Спасибо. Татьяна Фатеева получает свою минуту времени на первое слово. Татьяна, время пошло.

Татьяна Фатеева: Спасибо. Я родилась в 1968 году, родилась я в Воронежской области. Но поскольку судьба моя сложилась так, что в Москве я живу уже 25 лет, то Москва, наверное, для меня такой же родной город, с которым связана вся моя осознанная жизнь, все моя чаяния, мечты и надежды, поэтому я не могу быть равнодушной к проблемами моего уже родного города. Я выдвинута партией ЛДПР, проживаю в Войковском районе, знаю проблемы района как свои пять пальцев. Я каждый день хожу по этим улицам, я каждый день вижу эти проблемы, ко мне каждый день обращаются люди, которые просят помочь. Занимаюсь медициной, у меня медицинский центр, я оказываю людям медицинские услуги, и как раз ко мне приходят наиболее незащищенные люди, которые еще больше нуждаются в помощи, и я буду делать все, чтобы помочь всем жителям района.

Ведущий: Спасибо, Татьяна. Олег Беляев выступает четвертым, и ваша минута времени, Олег, началась.

Олег Беляев: Здравствуйте, меня зовут Олег Беляев. Я кандидат в депутаты Московской городской думы от нашего района. Я называю этот район нашим, потому как сам здесь работаю. Ежедневно сталкиваюсь с проблемами жителей и остро осознаю необходимость действий по их решению. Мне небезралична судьба района и проживающих здесь людей. Я служил в Советской армии, закончил РГГУ и Академию госслужбы при президенте Российской Федерации. Двадцать пять лет занимаюсь общественной деятельностью. Я работаю с детьми, молодежью, с людьми с ограниченными возможностями, и инвалидами. Сотрудничаю и помогаю нашим школам, нашего района. Возглавляю филиал Северного округа общественной организации "Столичный центр поддержки молодежных инициатив". На протяжении многих лет я сталкиваюсь с проблемами нашего района. Как человек, привыкший справляться с трудностями, я смог найти пути их решения. Настало время реализации планов по улучшению жизни людей. Много сил и энергии вкладывал в свою работу и планирую двигаться дальше. Мой девиз: "Благополучный и безопасный двор для наших детей".

Ведущий: Спасибо… Спасибо… Минута времени для каждого из кандидатов прошла. Спасибо всем вам за мини-презентацию. Теперь у каждого из вас есть возможность задать вопрос другому участнику. Согласно жеребьевке и размещению в студии, кандидат под номером 1 задает вопрос кандидату под номером 2, а второй – третьему, третий – четвертому, а четвертый – первому. Итак, мы начинаем. Антон Морозов задает свой вопрос Игорю Николаеву. Антон, тридцать секунд у вас будет на то, чтобы задать свой вопрос, и так же, собственно, и далее, и минута времени будет у вас на ответ. Тридцать секунд времени начинаются сейчас.

Антон Морозов: Скажите, пожалуйста, в нашем избирательном округе номер 8 есть Светлый проезд. Это гетто. Если вы там были, вы знаете, что там делается. Что бы вы сделали, чтобы решить проблему Светлого проезда?

Ведущий: Спасибо, Антон, за вопрос. Сейчас минута времени для Игоря Николаева начнется, на вашем таймере его выставят. Итак, Игорь, ваш ответ. Время пошло.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 8 округа

Игорь Николаев: Значит, у нас действительно Светлый проезд, как сами жители говорят и справедливо говорят, по названию светлый. Вот действительно, он не очень Светлый. Это та часть нашего района, которой надо серьезно заниматься, серьезно заниматься с точки зрения благоустройства. Я, кстати, действительно опирался бы на мнение жителей, то, что он не очень светлый, – это говорил не один житель этого как раз Светлого проезда, с точки зрения благоустройства, с точки зрения озеленения, с точки зрения того, чтобы этот Светлый проезд стал действительно светлым. Он стал примерно таким же, как многие районы у нас: в районе Сокола, в районе Аэропорта, да и в Коптеве, и Войковском. Поэтому отдельную программу можно принять на уровне муниципалитета: что делать со Светлым проездом. Есть проблема – надо решать. Как решать, я уже сказал.

Ведущий: Спасибо, Игорь. Ваши 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Татьяне Фатеевой.

Игорь Николаев: У нас московский парламент как региональный парламент имеет право законодательной инициативы. Но – не знаю, согласитесь или нет – я для себя вывел, проанализировав, что практически своим правом вносить законы в Госдуму он не пользовался. Ну, очень пассивно, очень слабо. Вот какой бы закон федерального уровня вы бы от Московской думы внесли в Госдуму.

Татьяна Фатеева: Я вам сразу отвечу на этот вопрос довольно четко: есть, наверное, две функции – представительская и законодательная – у депутата. Поскольку я не являюсь юристом, мне больше близка представительская функция. Поэтому если нужно какой-то закон вносить, значит я просто повторю то, что всегда говорит партия ЛДПР – и я полностью разделяю эту позицию – для этого должны идти в Мосгордуму именно юристы, именно экономисты, которые непосредственно будут заниматься этим вопросом. То есть, грубо говоря, пироги – пирожник, сапоги – сапожник. Так будет честно. И это будет грамотно.

Ведущий: Партия ЛДПР много раз говорила о том (у нас здесь на дебатах), что она опирается на то, что будут люди от каждых округов, по крайней мере, надеется. Что от своего округа вы все-таки бы внесли в качестве, может быть, законодательной инициативы. На что бы вы сделали акцент?

Татьяна Фатеева: Вы знаете, можно говорить и о 39-ом законе, но в любом случае я бы это, конечно, предоставила юристам.

Ведущий: Понятно, спасибо. Татьяна, ваши 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Олегу Беляеву.

Татьяна Фатеева: Значит, Олегу Беляеву я хочу задать вопрос довольно сложный, и разрешим ли он на самом деле… Вот, хочу услышать ваше мнение. Можно ли поставить под контроль государства управляющие компании? И какие позиции у частных управляющих компаний, какие у государственных? Мнение ваше по поводу этих разногласий.

Ведущий: Спасибо за вопрос.

Олег Беляев: Вы знаете, проблема очень большая, особенно что касается управляющих компаний. Это непосредственно сталкивает, соприкасается с жителями нашего района, так как управляющие компании контролируют тарифы, ЖКХ. И их можно поставить под контроль, если государство будет – и представители народной власти, которые 14 сентября будут избираться, будут контролировать вместе с общественностью. Это очень важный момент. Потому что один конкретный человек не сможет это проконтролировать. А вместе с обществом он может это сделать.

Ведущий: Как можно наладить общественный контроль?

Олег Беляев: Я бы ответил таким образом: народный контроль – это когда все люди собираются с одной целью, чтобы решить этот вопрос. Это намного эффективнее действует на власть.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Ваши 30 секунд на то, чтобы задать ваш вопрос. Вы задаете его номеру первому – Антону Морозову.

Олег Беляев: Антон, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда вы станете депутатом Московской городской думы, какую вы первую инициативу внесете именно по нашему району, где мы сейчас избираемся?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Итак, первая законодательная инициатива от Антона Морозова. Минута времени на ее изложение.

Антон Морозов: Спасибо, что поддержали меня, уже отдали мне свой голос, и можно сказать, что я уже победил. Я бы все-таки внедрил общественный контроль, чтобы именно общество контролировало работу коммунальных служб, управляющих компаний, исполнительной власти. Мы понимаем, что нужно менять эту структуру – она не работает, либо она работает, но в одном направлении, в обогащение. А страдаем мы с вами, жители. Мы не знаем, какие у нас тарифы, платежка у нас не прозрачна. Когда вы получаете ее, вы не понимаете, что там написано. Многие жители не знают, за что мы платим. И поэтому я считаю, что общественный контроль – это основное, когда будет диалог депутата, будут общественники и будет исполнительная власть. Все будет прозрачно, четко, ясно. И еще нужно ввести обязательно лицензирование управляющих компаний с залоговым капиталом, чтобы они отвечали за свою деятельность. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Ответ понятен. У нас есть возможность провести еще один раунд дебатов в формате вопрос-ответ. Теперь мы пойдем в обратном направлении. От четвертого к первому номеру, то есть четвертый задает вопрос третьему номеру, третий – второму и первый потом задает четвертому. Итак, по порядку, Олег Беляев задает свой вопрос Татьяне Фатеевой, и 30 секунд на это у вас есть.

Олег Беляев: Татьяна, вы представитель уважаемой партии, как вы будете, находясь в Московской городской Думе, придерживаться интересов нашего района, так как вы будете, парламентская партия будет естественно большинство не у вас. Что вы предпримете, для того чтобы реализовать конкретные вопросы на нашей территории?

Ведущий: Спасибо за вопрос, Татьяна, минута времени стартует.

Татьяна Фатеева: Предпринять всегда есть что. Главное – включить разум, включить сердце – и вперед к своему народу, к жителю. Что бы хотелось сделать? Хотелось бы, например, согласно позиции нашей партии, которую я считаю очень правильной, заняться, например, миграционной политикой. То есть вот эти инициативы я бы смело вносила. Город несколько уже перенасыщен, правовое поле отсутствует, поэтому хотелось бы узаконить все вот эти вот наши катаклизмы, которые касаются миграционной политики, и наконец-то и налоги правильно получать от трудовой миграции, а не понимать, что они уходят в родные страны этих работников, и хотелось бы безопасности, и хотелось бы соблюдения законности. Я могу говорить об общежитиях, я могу говорить о квартирах резиновых и так далее, и тому подобное. Вот это очень болезненно в районе.

Ведущий: Готовы к сотрудничеству с партией, у которой будет большинство в парламенте, резонно, мне кажется, спросить. Если вдруг большинство будет не у ЛДПР.

Татьяна Фатеева: Обязательно, конечно, я думаю, что там умные, серьезные люди. Они поймут нас.

Ведущий: Спасибо. Так, ваш вопрос, вы задаете его Игорю Николаеву, 30 секунд времени у вас есть.

Татьяна Фатеева: Скажите, пожалуйста, у нас сейчас обсуждается известный 39-й закон по полномочиям муниципального депутата. Что вы хотели бы изменить, добавить, или, наоборот, с расширением или, наоборот, уменьшением полномочий муниципального депутата.

Ведущий: Спасибо за вопрос. Игорь, что с полномочиями, надо давать больше – меньше?

Игорь Николаев: Вы знаете, на мой взгляд, полномочий сейчас уже достаточно. Расширять вряд ли стоит, дай бог, чтобы с теми полномочиями, которые сейчас есть, муниципальные депутаты справлялись. Где-то получается лучше справляться, где-то хуже, но, в принципе, это работающий закон. Поэтому я считаю, что в этой сфере вообще нельзя мельтешить, нельзя постоянно вносить правки. Собственно говоря, у нас качество муниципального в том числе управления страдает именно от этого. Мы не дали поработать закону полностью, мы, значит, пересматриваем полномочия. Это неправильно, дайте поработать. Полномочий, как я уже сказал, достаточно. И если и есть где-то проблемы, то они в значительной степени от того, что мы пересматриваем это. Так что закон работающий в основном, пускай с теми полномочиями, которые есть, справляются депутаты.

Ведущий: Спасибо. Теперь у вас будет 30 секунд времени на то, чтобы задать свой вопрос. Вы задаете его Антону Морозову, и время пошло.

Игорь Николаев: Вопрос такой: у нас по закону выражением высшей степени народовластия является проведение референдумов и свободных выборов. Но за все годы в Москве не было проведено ни одного референдума. Если проводить референдум, по какому вопросу вы бы предлагали провести такой референдум в городе Москве.

Ведущий: Спасибо за вопрос. Итак, есть ли такая тема, из-за которой стоит устраивать референдум. Минута времени.

Антон Морозов: Спасибо, очень хороший вопрос, и можно сказать, что коснулся он меня лично и жителей Сокола, и не только Сокола, потому как я живу, где Алабяно-Балтийский тоннель. Мой дом находится в эпицентре этого строительства, у меня растет маленькая дочь, и все это легло на плечи нашей семьи, моих соседей и жителей. Если бы был референдум, если бы он был проведен, я думаю, что этого бы строительства не было. И, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что большинство вопросов нужно решать именно вот через такой механизм. Общественные слушания не работают, насколько вы знаете. На них ходят подготовленные чиновники, там заготовленные вопросы и голосуют там все, как им надо. Поэтому механизм референдумов – он нужен, он необходим, и я думаю, что мы когда-нибудь до этого дойдем. Все вместе будем решать и делать наш город лучше. Спасибо.

Ведущий: Кто должен был бы голосовать по поводу Алабяно-Балтийского тоннеля: те, кто живет рядом, или все в Москве?

Антон Морозов: Я думаю, что все-таки жители, которые живут здесь.

Ведущий: Спасибо. Итак, последний вопрос в этом раунде, вы задаете его Олегу Беляеву, и тридцать секунд времени у вас есть на это.

Антон Морозов: Олег, скажите вот сейчас центр Москвы весь в платных парковках. Считаете ли вы необходимым расширение этого на всю Москву? Будет ли это удобно в нашем округе, если до нас это дойдет?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Минута времени для вас начинается.

Олег Беляев: Я хотел бы поправить моего коллегу, который говорил о референдуме. Я напомню, что партия "Справедливая Россия" была инициатором проведения и добилась проведения референдума как раз по платным парковкам в конце декабря. И эти платные парковки нам дали разрешение провести референдум именно в канун Нового года. Естественно, вот эти события праздничные – они не позволили нам собрать определенное количество голосов, чтобы был референдум легитимен. Естественно, мы не набрали этих голосов, и референдум не состоялся. Но такая была конкретная попытка, и как раз, отвечая на ваш вопрос, что платные парковки именно в центре… Из центра не должны уходить именно на окраины, потому что люди, которые живут здесь, и так им не хватает места, куда поставить машину. Потому что дома строились раньше без парковочных мест, и, естественно, те деньги, которые и так налогоплательщик платит за всевозможные налоги транспортные, их достаточно с лихвой, чтобы…

Ведущий: Достаточно, спасибо. Время истекло, но я думаю, что ваш ответ понятен. Я хотел бы напомнить, что в формате референдума более или менее проходит голосование на платформе "Активный гражданин". Там можно высказать свое мнение по очень многим вопросам, но понятно, что пока еще не все москвичи пользуются этой возможностью, но тем не менее. Итак, это восьмой избирательный округ, районы Аэропорт, Войковская, Коптево и Сокол. Мы продолжаем, и сейчас время для финального слова у каждого из кандидатов. Будет по минуте времени, если я не ошибаюсь… Да, действительно, по минуте времени, и точно так же, как прошла жеребьевка, по ее результатам Антон Морозов, получивший у нас первый номер, начинает. Время… Минута времени пошла.

Антон Морозов: Я бы хотел сказать большое спасибо тем людям, которые меня поддержали, помогли мне собрать подписи. Я единственный кандидат, который независимый. За эти недели, которые кампания идет, я обошел практически каждый двор нашего округа. Картина плачевная. Это Москва, у нас есть крысы, у нас есть неубранные дворы, у нас сломанные лавочки, очень убитый жилой фонд. Очень многие дома нуждаются в капитальной реконструкции, ремонте. И основная часть моей программы – это социальная защита населения. Я являюсь руководителем молодежного клуба, я помогаю ветеранам. Я занимаюсь проблемами инвалидов, делаю этот город доступным для них. И поэтому в Мосгордуме я буду отстаивать интересы моих избирателей. Большое вам спасибо, голосуйте за меня.

Ведущий: Спасибо вам. Номер два у Игоря Николаева, и ему предоставляется время для финального слова, минута пошла.

Игорь Николаев: Жители нашего округа, наших районов, всегда еще с позднесоветских времен отличались, я бы так сказал, прогрессивностью голосования. Правильно, хорошо голосовали. Давайте и сегодня докажем, что среди нас еще много людей неравнодушных, думающих людей, что очень важно. Потому что если человек будет думать, то у нас не все еще потеряно, есть еще надежда. Давайте докажем и покажем, что наши голоса нельзя купить простыми обещаниями. Давайте покажем, что мы можем голосовать, мы можем делать свой выбор, а выбор пока еще есть. Знаете, у вас есть выбор, и чтобы он был, чтобы вы мою фамилию увидели в бюллетене. Это было непросто. Но выбор есть, выбор есть. Это очень главное, поэтому я призываю сделать свой выбор, правильный выбор – за Игоря Николаева.

Ведущий: Спасибо. Татьяна Фатеева выступает третьей, и ваша минута времени уже началась.

Татьяна Фатеева: Спасибо. Уважаемые избиратели, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Москва – это прекраснейший современный город. В Москве есть все ресурсы, абсолютно все. И самое главное – в Москве есть самый основной, человеческий ресурс, на который мы все с вами можем опереться. Главное – правильно подойти к своему выбору. Главное – выбирать не только сердцем, но еще и разумом, чтобы те люди, которые будут заниматься вашими судьбами, вашими проблемами, делали это правильно, грамотно и красиво. Проблем у нас много. Можно говорить о высоком и великом, но надо не забывать, что в районе Аэропорта кадровая чехарда – за год тринадцатый там сменились четыре главы управы. Не надо забывать, что аэробус, в квартирах куча мигрантов и туда нет доступа – что там творится, мы не знаем. Не надо забывать, что Петровский парк требует ремонта уже давно. Не надо забывать, что в Аэропорте физкультурно-оздоровительного комплекса не хватает, что МФЦ на территории Хорошевского района неудобно расположен. Думайте, кого вы выбираете.

Ведущий: Спасибо, Татьяна. Олег Беляев, ваша минута времени уже началась.

Олег Беляев: Добрый вечер, уважаемые избиратели! Я хотел бы сказать о том, что районы Аэропорт, Войковская, Коптево и Сокол должны стать самыми лучшими районами в Москве, потому что на это есть все условия. Вы должны просто прийти и проголосовать. Конечно, неудачное время, летний отпуск, День города. Но вы должны собраться и привести всех своих друзей, близких и проголосовать. Потому что это ваш район. Вы должны отстаивать его интересы вместе с нами, с кандидатом в депутаты Московской городской думы Беляевым Олегом. У каждого во дворе есть большие проблемы, но мы совместно с вами будем решать, совместно добиваться тех побед, которые необходимы для вас лично, для каждого человека, для каждого двора, для каждого района. Голосуйте, приходите на выборы. За Беляева Олега.

Ведущий: Спасибо вам. Итак, это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мы увидимся с вами завтра, в 15:30.