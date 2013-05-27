Мосгордума собирается увеличить прожиточный минимум на 10 процентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия Мосгордумы рассмотрела вопрос об увеличении прожиточного минимума в столице. Этот показатель, равно как и относящиеся к нему выплаты предлагается увеличить примерно на 10 процентов.

Как отметили в Мосгордуме, в ходе проверки уровня прожиточного минимума специальной комиссией, выявлены несоответствия в расчете столичной потребительской корзины. Так, комиссия пришла к выводу, что рассчитанные ранее объемы потребления продуктов питания для всех групп населения серьезно занижены, сообщается на официальной странице Мосгордумы в Livejournal.

В настоящее время столичная Дума работает над новым законом о потребительской корзине, сообщила замруководителя департамента соцзащиты населения Наталия Комарова. Согласно расчетам, прожиточный минимум увеличится на 10-11 процентов.

На текущий момент, прожиточный минимум в Москве составляет 9850 рублей в месяц.

Помимо увеличения прожиточного минимума, москвичей ждет и повышение выплат, "завязанных" на стоимости потребительской корзины и величины прожиточного минимума.

Ожидается, что законопроект об увеличении прожиточного минимума будет внесен в Мосгордуму в ближайшее время.