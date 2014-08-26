Дебаты кандидатов от 9-го округа начались на телеканале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 9 избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах принимают Ирина Ильичева ("Единая Россия"), Майя Галенкина (ЛДПР), Сергей Сидоров (КПРФ), Алена Попова (самовыдвиженец), Ольга Кузнецова ("Справедливая Россия"), Юлия Галямина ("Яблоко"). Двое кандидатов от участия в дебатах отказались.

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 9 Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Галенкина Майя Александровна

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Галямина Юлия Евгеньевна

Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Гусенков Алексей Иванович

Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

Ильичева Ирина Викторовна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Кузнецова Ольга Михайловна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Пономарёв Виталий Константинович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Попова Алена Владимировна

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Сидоров Сергей Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.