На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 2-го округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 2-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Ольга Ярославская (Самовыдвиженец), Егор Анисимов (ЛДПР), Михаил Песков ("Яблоко"), Елена Шмелева (КПРФ).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 2 Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Кандидаты: Анисимов Егор Игоревич .

Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Золотарева Светлана Андреевна .

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.

Песков Михаил Владимирович .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Цапенко Сергей Валерьевич .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шмелева Елена Игоревна .

Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ярославская Ольга Владимировна .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ №1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.