Полная расшифровка дебатов кандидатов от 25-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 25-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 25-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Екатерина Енгалычева (КПРФ), Людмила Стебенкова ("Единая Россия"), Сергей Козадаев (ЛДПР), Антов Антонов-Овсеенко ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся 14 сентября, это единый день голосования. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Итак, в эти минуты в нашей студии кандидаты в депутаты по 25-му избирательному округу, который включает в себя районы Печатники, часть района Марьино (это юго-восток Москвы). И я сейчас представлю кандидатов.

Итак, кандидат под номером 1, согласно нашей жеребьевке, Екатерина Енгалычева. Я вас приветствую.

Екатерина Енгалычева: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 2 – Людмила Стебенкова. Добрый день.

Людмила Стебенкова: Доброе утро.

Ведущая: Кандидат под номером 3 – Сергей Козадаев. Здравствуйте.

Сергей Козадаев: Доброе утро.

Ведущая: И кандидат под номером 4 – Антон Антонов-Овсеенко. Добрый день, спасибо, что пришли.

Антон Антонов-Овсеенко: Здравствуйте.

Избирательный округ № 25 Районы: Печатники, часть района Марьино Печатники, часть района Марьино Кандидаты:

Ананьев Олег Вячеславович .

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЖБИ-Траст". Занимает должность начальника автотранспортного цеха. Самовыдвиженец. Антонов-Овсеенко Антон Антонович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. Занимает должность профессора кафедры журналистики и рекламы. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Енгалычева Екатерина Александровна .

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в ООО "СТЭ Риэлти". Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Козадаев Сергей Сергеевич .

Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пневмосистема". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Мещерякова Наталья Юрьевна .

Родилась в 1980 году, живет в Москве. Работает в. ООО "Стройэкология" Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия". Стебенкова Людмила Васильевна .

Родилась в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Ведущая: Кандидаты Наталья Мещерякова и Олег Ананьев, также зарегистрированные по 25-му избирательному округу, отказались от участия в дебатах. Напомню, что это дело добровольное.

Итак, мы начинаем. Сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу.

Начнем, опять же, в порядке проведенной жеребьевки. Екатерина Енгалычева, вам слово. У вас минута эфирного времени.

Екатерина Енгалычева: Спасибо. Я снова первая – наверное, это какой-то знак. Дорогие жители районов Марьино и Печатники, я Енгалычева Екатерина. Выдвинута в Мосгордуму единственной политической силой в стране, которая действительно помогает людям. Мы с жителями убедились в этом на собственном примере, когда пару лет назад обратились во все политические партии, но помощь получили только от депутата КПРФ. После этого и началась наша с ними совместная работа.

Два года назад меня выдвинули муниципальным депутатом, жители меня выбрали, и с тех пор я занимаюсь проблемами района. Активно борюсь за права жителей, отстаиваю их интересы. Я как никто другой знаю тот огромный комплекс проблем, с которыми сталкиваются простые люди. Это и проблемы ЖКХ, это плохая экология, разваленное здравоохранение. И если жители районов Марьино и Печатники помогут мне победить, то вместе мы решим эти проблемы.

Жизнь идет, мир меняется, но партия власти не слышит людей. Пора менять депутатов – 14 сентября.

Ведущая: Благодарю вас. Ваше время истекло. Мы продолжаем. Кандидат под номером 2 – Людмила Стебенкова. У вас минута. Пожалуйста.

Людмила Стебенкова: Доброе утро, дорогие избиратели. Долгое время я верой и правдой служу москвичам. По специальности я врач, поэтому у меня со студенческой скамьи есть воспитание помогать людям, и я очень люблю это делать.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 25-го округа

Я никогда не обещаю золотых гор через 20 лет. Я действующий депутат, и я привыкла действовать и решать вопросы здесь и сейчас. Я выдвинута от партии власти – от "Единой России", это позволяет мне в том числе бороться с чиновниками. Я не боюсь их и я ставлю их на место. Именно это позволило мне закрыть цементный элеватор, не допустить строительства асфальтобетонного завода, снять зарвавшихся главных врачей, снять чиновников, которые допустили промахи в льготном обеспечении лекарств. Мы сегодня выставили ряд чиновников, которые нарушили правила полива и уборки территорий.

Я всегда служила и буду служить москвичам. Я люблю Москву и москвичей.

Ведущая: Благодарю вас. Спасибо, что уложились в отведенное эфирное время. Напомню, что все кандидаты находятся в равных условиях по предоставлению эфирного времени. 25-й избирательный округ сейчас в нашей студии, вы смотрите дебаты кандидатов в прямом эфире. Мы продолжаем. Теперь кандидат под номером 3, согласно нашей жеребьевке, Сергей Козадаев, пожалуйста.

Сергей Козадаев: Еще раз здравствуйте, уважаемые избиратели, уважаемые жители районов Марьино и Печатники. Зовут меня Сергей Козадаев. Родился я 27 апреля 1977 года в городе Москве, проживаю в районе Марьино.

Выдвинут самой действующей партией, партией, которая помогает людям, помогает не на словах, а делами, партией ЛДПР. Я живу в районе Марьино, работаю в Печатниках, являюсь координатором Юго-восточного окружного отделения партии ЛДПР. Я не понаслышке знаю проблемы района, проблемы наших округов и решаю их. Многие люди, оказывается, голосуют за партию власти, но в итоге партия власти ничего не делает. У меня тысячи жалоб от людей, от простых граждан.

Ведущая: Спасибо, Сергей Козадаев. Мы продолжаем, 25-й избирательный округ, юго-восток Москвы, Марьино и Печатники. И теперь приветственное слово кандидата под номером 4 – Антона Антонова-Овсеенко. Пожалуйста, у вас минута эфирного времени.

Антон Антонов-Овсеенко: Дорогие друзья, меня зовут Антон Антонович Антонов-Овсеенко, я доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и рекламы. Мне 52 года, и 50 лет из них я проживаю в Москве. Я могу называть вас друзьями, потому что проживаю в Марьино, на Мячковском бульваре, в обычной двухкомнатной московской квартире. В отличие от кандидата от партии власти, мадам Стебенковой, которая родилась в Душанбе, живет на Зоологической улице, в квартире 260 квадратных метров, рядом с зоопарком. Я печатник по первой профессии…

Людмила Стебенкова: 150, не 260.

Ведущая: Антон Антонов-Овсеенко и его приветственное слово.

Антон Антонов-Овсеенко: Я закончил школу рабочей молодежи, я закончил журфак МГУ, я защитил кандидатскую по истории, докторскую – по филологии. Я всю жизнь работаю в прессе, я работал в "МК", в "Коммерсанте", я возглавлял проект бесплатной газеты "Метро", журнал "Крестьянка". Я очень хорошо знаю этот город, я очень хорошо знаю историю этой страны. Без этих знаний совершенно невозможно строить лучшее будущее.

Поэтому я выдвигаюсь от партии "Яблоко" – партии светлого цивилизованного европейского будущего для нашей страны, для нашего города. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас, Антон Антонов-Овсеенко. Если вы долго работаете в прессе, то, наверное, имеете возможность не коверкать фамилию вашей коллеги Людмилы Стебенковой.

Спасибо. Приветственное слово кандидатов. Мы переходим к следующему этапу – раунду вопросов и ответов. Еще раз напомню, 25-й избирательный округ, юго-восток Москвы. И сейчас кандидат под номером 1, Екатерина Енгалычева, задает вопрос кандидату под номером 2 Людмиле Стебенковой. У вас 30 секунд. У вас, Людмила, минута. Пожалуйста.

Екатерина Енгалычева: Людмила Васильевна, вы 20 лет просидели в Мосгордуме. Сейчас вышли к жителям, общаетесь с жителями и, цитирую, называете жителей "вонючими активистами", "редкими гаденышами", "сумасшедшими", "психически неадекватными", видеороликами на эту тему пестрит Интернет. Не позорит ли звание депутата, не позорит ли власть такое поведение? Не надо ли избавляться от таких депутатов в Мосгордуме за такое хамское отношение к людям?

Ведущая: Спасибо, ваше время истекло. Если вопрос понятен, Людмила, пожалуйста, отвечайте. У вас минута.

Людмила Стебенкова: Я могу сказать, что 20 лет меня избирают избиратели с самым высшим рейтингом в городе Москве. Именно потому, что я служу им, москвичам, так, как положено служить.

Я сегодня не занимаюсь тем, чем занимаетесь, к сожалению, вы мухлюя и попав в правление ТСЖ, являясь его собственником. Вы сегодня, извините меня, вообще не собираетесь, не занимаетесь никакими делами своего избирательного округа. Ваша аллея Ветеранов и аллея Артема Боровика находятся в ужасном состоянии – это ваш избирательный округ, это я увидела, обойдя…

Вот какая вы сегодня, понимаете? А я сегодня помогаю реально людям.

Антон Антонов-Овсеенко: Ничего она не помогает! Она врет с утра до вечера! Это депутат от партии власти.

Екатерина Енгалычева: И хамит жителям – главное.

Антон Антонов-Овсеенко: С утра до вечера. И завралась, извертелась.

Екатерина Енгалычева: Хамство.

Сергей Козадаев: Детская поликлиника в районе Печатники.

Ведущая: Каждый кандидат, господа…

Людмила Стебенкова: Зайдите, там сегодня начат ремонт, между прочим, про который я говорила. Это насчет вашего вранья.

Ведущая: Еще одна минута эфирного времени у Людмилы Стебенковой. Пожалуйста. Если вы продолжите ее перебивать, я добавлю еще минуту.

Антон Антонов-Овсеенко: Добавляйте.

Ведущая: В ущерб вашему эфирному времени.

Людмила Стебенкова: Я хочу сказать, что за 20 лет пребывания в Московской городской Думе я решила массу проблем, волнующих москвичей.

Во-первых, именно я была автором закона о социальной ипотеке. 25 тысяч москвичей сегодня, благодаря этому закону, получили квартиры. Именно я явилась автором закона о профилактике ВИЧ-инфекции. Темпы роста ВИЧ-инфекции сегодня в Москве у молодежи снижены в 20 раз, такого ни в каких других регионах больше нет. Именно я являлась автором закона по профилактике наркомании, по тестированию детей на наркотики, и мы настояли на принятии этого закона на федеральном уровне.

В отличие от себя, я не вижу, чтобы здесь присутствующие коллеги, которые сговорились перед эфиром, что они будут задавать мне вопросы, наподобие того, как был задан, не сделали ничего в округе, кроме болтовни, болтовни и еще раз болтовни.

Екатерина Енгалычева: Почему вы людей оскорбляете?

Ведущая: Эфирное время истекло. Кандидат под №2, Людмила Стебенкова, задает свой вопрос Сергею Козадаеву. У вас 30 секунд, у вас минута, пожалуйста.

Людмила Стебенкова: Идет избирательная кампания. Я постоянно встречаюсь с москвичами. Я не видела ни разу, чтобы вы встретились хоть с кем-то, кроме руководителей предприятий, которых вы уговариваете агитировать их работников за себя. Скажите, пожалуйста, вы вообще собираетесь к народу-то выходить? Или так и собираетесь сидеть в своем офисе и ничего не делать, критикуя и говоря о том, что сегодня мы не закрыли ни цементный элеватор, ни асфальтобетонный завод, за что вообще-то на вас в суд можно сегодня подать, вы клевещете. У меня есть все документы, а вы продолжаете клеветать. Вы что-то, кроме клеветы, умеете делать или нет?

Ведущая: Спасибо, время истекло. Отвечает Сергей Козадаев, минута эфирного времени, слушаем.

Сергей Козадаев: Госпожа Стебенкова Людмила Васильевна, конечно же, считает, что все, кроме нее, клевещут. Я делаю в округе очень многое. Наш штаб на Полбина, 52 находится больше 20 лет. Насчет цементного элеватора – это не ваша заслуга. До этого жители митинговали, ходили и этому есть подтверждение. До того как вы начали заниматься им, не ваша это заслуга, на самом деле.

К жителям я выхожу, конечно, я встречаюсь.

Людмила Стебенкова: Только не видно вас, к сожалению.

Сергей Козадаев: Вы можете сказать, вы же меня не видите, конечно.

Людмила Стебенкова: Вас люди не видят.

Ведущая: Сколько встреч прошло?

Сергей Козадаев: У меня прошло на данный момент порядка пяти встреч. Это район Марьино, район Печатники. Есть очень много жалоб. Вот на прошлых дебатах Людмила Васильевна говорила, что она…

Людмила Стебенкова: У меня 150 встреч прошло.

Ведущая: Людмила Васильевна, пожалуйста.

Сергей Козадаев: ГБУ "Жилищник" закрыла, и в итоге одни проблемы в Печатниках – Печатники погрязли в мусоре.

Ведущая: Эфирное время истекло. У вас теперь есть возможность задать свой вопрос кандидату под номером 4. Отвечает Антонов-Овсеенко Антон. Пожалуйста, 30 секунд и минута, такой же регламент.

Сергей Козадаев: Антон Антонович, хотелось бы еще раз поинтересоваться. У нас есть, как она себя называет, "действующий", на самом деле бездействующий кандидат Мосгордумы, которая активно пользуется административным ресурсом. У меня есть информация, что идут звонки жителям, спрашивают, почему они не голосуют за Стебенкову. Как вы считаете, честные выборы – честные ли они на самом деле или это все профанация? Спасибо.

Ведущая: Это был вопрос Сергея Козадаева. Отвечает Антон Антонов-Овсеенко, пожалуйста, минута.

Антон Антонов-Овсеенко: Я считаю, что это полностью бесчестные выборы. Я считаю, что конкретно кандидат в депутаты Людмила Стебенкова преступница, потому что человек, который преступает закон, а она преступает Административный кодекс, она преступает Избирательный кодекс города Москвы, за который сама голосовала. Она преступница!

С самого начала эти выборы, от момента, когда было объявлена нарезка округов за пять минут до начала лета, как люди уедут в отпуска, продолжая 8 июня, когда были объявлены так называемые праймериз, в которых участвовала мадам Стебенкова. Мало того, она победила, за нее голосовали 2,5 процента избирателей нашего избирательного округа. И наконец заканчивая сегодняшними теледебатами, которые проходят 25 августа. Москва пустая, в Москве никого нет, и 14 сентября, наконец, будут выборы. Раньше они бывали в октябре и в декабре. Партия власти преступно сдвинула их специально и все сфальсифицировала. Мадам Стебенкова преступница! Я это официально заявляю и готов отвечать за эти свои слова в любом суде.

Людмила Стебенкова: Готов отвечать в суде, да.

Ведущая: Избиратель сделает свои выводы. Это был Антон Антонов-Овсеенко, и теперь мы должны закольцевать этот раунд. У вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Екатерине Енгалычевой. Пожалуйста.

Антон Антонов-Овсеенко: Скажите, пожалуйста, Екатерина, как вы считаете (я вернусь опять к мадам Стебенковой), человек, родившийся в Душанбе, проживающий на Зоологической улице, рядом с зоопарком, имеет ли моральное право выдвигаться от Марьина и Печатников, не зная, не живя рядом с этими людьми, в огромной квартире, понятия не имея о том, чем живут люди, как живут эти люди, полагаясь исключительно на административную поддержку? Выдвигалась бы, в конце концов, от зоопарка, от бегемотов и крокодилов. Зачем ехать в Марьино и Печатники?

Ведущая: Благодарю вас за вопрос. У вас минута эфирного времени. Если вам есть что сказать про крокодилов и бегемотов, то у вас минута.

Екатерина Енгалычева: Это, кстати, замечательная просто информация для всех. То есть родом из Душанбе, то есть из Таджикистана. Именно поэтому, наверное, у нас проблема с мигрантами. Именно поэтому эта проблема и не решается, потому что люди родом оттуда. Я считаю, что депутат должен жить в своем районе, знать проблемы района, ходить по улицам района, знать людей, и, соответственно, тогда он будет отстаивать их интересы. А когда он живет на другом конце Москвы или в центре Москвы, тем более в таких комфортных условиях, как Людмила Васильевна, конечно, ее не очень будут беспокоить проблемы Печатников и Марьина, что, в принципе, за предыдущие 20 лет, я думаю, неоднократно доказывала, потому что из других избирательных округов, где она раньше была депутатом, люди жалуются, что не видели там ее никогда. Точно так же, как и мы своего депутата от "Единой России", которого мы выбирали, который не житель нашего района, мы не встречали в районе ни когда нам было хорошо, ни когда нам нужна была его помощь.

Ведущая: Это была Екатерина Енгалычева. Я вас призываю, господа, придерживаться все-таки городской повестки, не переходить на личности.

Людмила Стебенкова: А сказать-то больше нечего.

Ведущая: Хочется услышать общие намерения и конкретные предложения, чтобы изменить жизнь района и, может быть, нашего города в целом. У нас сейчас второй раунд вопросов и ответов. Мы пойдем в обратном порядке. Кандидат под номером 4 Антон Антонов-Овсеенко задает вопрос кандидату под номером 3 Сергею Козадаеву. Пожалуйста, 30 секунд и минута в том же порядке.

Антон Антонов-Овсеенко: Я все-таки позволю себе не совсем придерживаться московской повестки, потому что, извините меня, конечно, известная русская поговорка говорит о том, что рыба тухнет с головы. У меня вопрос представителю славной партии ЛДПР, чем вы отличаетесь, собственно говоря, от партии власти? Потому что, сколько мы наблюдаем, представители ЛДПР хотя на словах довольно часто выступают против, предлагают какие-то новые решения проблем, но в конце концов всегда голосуют так, как голосует партия власти. Вот мне бы хотелось услышать, чем вы отличаетесь от партии власти? Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Отвечает Сергей Козадаев. Минута эфирного времени.

Сергей Козадаев: Уважаемый Антон Антонович, если вы не знаете, то мы оппозиционная партия партии власти. Мы всегда стоим на стороне людей, всегда выступаем за интересы людей и всегда поддерживаем. Владимир Вольфович Жириновский всегда резко критикует решения власти, которые неудобны народу, которые мешают, не дают реализоваться свободам людей. И мы всегда выступаем оппозиционно.

В свете сегодняшних выборов в Мосгордуму мы выступаем против тех законов, которые в данный момент приняты. Мы выступаем против того, чтобы в платежках ЖКХ указывались непонятные цифры, с которых получает деньги партия власти. Мы выступаем за то, чтобы люди платили исключительно по счетчикам, что потребили, за то и заплатили.

Ведущая: Время истекло, благодарю вас. Теперь у вас есть возможность задать кандидату под номером 2 вопрос. Отвечает Людмила Стебенкова. Ваш вопрос, 30 секунд.

Сергей Козадаев: Людмила Васильевна, поскольку вы являетесь 20 лет в Мосгордуме, вы председатель комитета здравоохранения. Основная ваша деятельность в Мосгордуме – здравоохранение, реформа, которую вы проводите. Вы прекрасно знаете, что она ни к чему хорошему не приводит. Вы прекрасно знаете, что сейчас все врачи держатся за головы. Они боятся вас, вы давите на них, они боятся потерять рабочие места.

Ведущая: Спасибо, время истекло. Если вам понятен вопрос, то, пожалуйста, Людмила Стебенкова отвечает, минута.

Людмила Стебенкова: Я хочу сказать, что реформа здравоохранения уже привела к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 процентов. Что касается моей позиции, то я, посмотрев здесь на вас на всех, на вас, на Антонова-Овсеенко, который участвовал в пропаганде "Джекпота", одноруких бандитов, который провалил ситуацию с "Союзобщемашбанком", который является защитником геев; посмотрев на аферистку, извините меня, на человека, который сегодня занимается совершенно другими вещами…

Екатерина Енгалычева: Это оскорбление! Вы всех оскорбляете!

Людмила Стебенкова: ... который занимается аферами непонятными с ТСЖ…

Ведущая: Я сейчас добавлю минуту Людмиле Стебенковой.

Людмила Стебенкова: Я считаю, что я не могу допустить таких людей, которые сегодня рвутся к власти, сами являясь лжецами, жуликами и ворами.

Сергей Козадаев: Так это не вы решаете. Это люди выбирать должны.

Людмила Стебенкова: Вот все, что здесь есть… Да, поэтому я хочу сказать избирателям, и люди сделают правильный выбор, вот почему.

Екатерина Енгалычева: Поэтому административный ресурс пашет на всю катушку на время Людмилы Васильевны.

Ведущая: Я вас благодарю, Людмила, у вас есть возможность сейчас продолжить, может быть, свою мысль и задать свой вопрос Екатерине Енгалычевой. У вас 30 секунд.

На "Радио Москвы" завершены дебаты от 25-го округа

Людмила Стебенкова: Да, я хочу задать вопрос Екатерине Енгалычевой, которая уже два года является депутатом муниципальным от Марьина, которая ничего не сделала для ликвидации незаконных парковок, которая сегодня способствовала тому, что самая лучшая зона в этом микрорайоне – бывшая аллея Боровика – превратилась в пустыню, где все выгорело. Она сегодня не занимается тем, чтобы чиновников притеснять на эту тему. Она сегодня имеет доход 200 тысяч рублей, поменяла несколько квартир элитных в Марьине. Каким образом?! И кого мы собираемся сегодня выбирать – вот эту женщину, которая всех обманывает?

Ведущая: Благодарю вас. Эфирное время истекло. Екатерина Енгалычева, ваш ответ. Минута эфирного времени.

Екатерина Енгалычева: Ну, во-первых, мне понравилось про элитные квартиры в Марьине. Жители района Марьино знают, что там элитных квартир нет. Это первое. Второе, вы путаетесь, Людмила Васильевна, о чем мы с вами сейчас и говорили – о том, что депутат должен жить в районе. Вы даже аллею Артема Боровика называете – у нас парк Артема Боровика, и он был реконструирован в прошлом году на сумму почти под 300 миллионов рублей. Мой избирательный округ в пределах там, где я избиралась, находится в идеальном состоянии. Это самые лучшие дворы. Я выбиваю самое большее количество ремонтов детских площадок. Все подъезды находятся в идеальном состоянии. С ТСЖ – вы затронули эту тему – как раз таки я борюсь с управляющими компаниями и не даю им воровать деньги жителей. Они делают ремонты, а потом, самое интересное то, что подходят ко мне и говорят: "Все бы были такими депутатами", – потому что я реально для жителей добиваюсь всего, что я могу в рамках своих мизерных копеечных полномочий. Полномочий у муниципального депутата практически нет, а вот у вас а зарплата в 450 тысяч и полномочия, но действий нет.

Ведущая: Благодарю вас. Екатерина Енгалычева, у вас еще есть 30 секунд, чтобы задать очередной вопрос про Людмилу Стебенкову кандидату под номером 4 Антону Антонову-Овсеенко, пожалуйста.

Антон Антонов-Овсеенко: Перестаньте хрюкать, простите, стоять рядом…

Екатерина Енгалычева: Антон, я вам задам следующий вопрос.

Людмила Стебенкова: Вы защитник геев, вы вообще женщин не любите.

Ведущая: Вопрос задает Екатерина Енгалычева. 30 секунд.

Екатерина Енгалычева: Детская больница № 8 продана под клубный дом с элитными квартирами от 200 до 900 квадратных метров. Детская больница № 12 продана под гостиницу. Детская больница № 13 – под жилой комплекс бизнес-класса. Больница № 3, Боткинская, продана под жилой комплекс люкс. Научно-практический центр медицинской помощи детям – под офис класса А. Перечислять времени не хватит. Как вы считаете, что это – это реформа здравоохранения?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Антон Антонов-Овсеенко.

Антон Антонов-Овсеенко: Я бы рад был бы отвечать про что-нибудь другое, но приходится отвечать про эту преступную партию власти, которую представляет мадам Стебенкова в округе. Она развалила медицину. Я встречаюсь с жителями – жители, пациенты не могут попасть к врачам-специалистам, дерматологам, эндокринологам. Это знает вся Москва. Пенсионеры не могут получить лекарств по льготным расценкам – это известно всей Москве, всем пенсионерам, они умирают раньше времени, потому что не могут получить этих лекарств. И это – результат реформы под руководством председателя комиссии Московской городской Думы мадам Стебенковой, вот он, результат. Это преступный результат, эту реформу надо отменить, как и мадам Стебенкову физически куда-нибудь передвинуть в зоопарк.

Екатерина Енгалычева: Что нужно сделать в таком случае?

Людмила Стебенкова: Почему вы так не любите зверинец, скажите?

Антон Антонов-Овсеенко: Реформу надо отменять. Реформу надо срочно отменять. Жители об этом говорят каждый день, везде, постоянно. Попробуйте попасть к врачу-специалисту, попробуйте лекарство получить, и вы поймете, о чем я говорю.

Ведущая: Спасибо. Раунд вопросов и ответов у нас завершен. И сейчас возможность сказать то, что не успели, финальное слово. У нас, к сожалению, только по 30 секунд на каждого кандидата. Начнем с вас, Екатерина, снова, пожалуйста.

Екатерина Енгалычева: Будучи проживающим в Марьине муниципальным депутатом, знаю проблемы района и близкого к нам района Печатники. Знаю, как их решать. Мне не хватает лишь полномочий и ресурсов. К сожалению, те люди, которые обладают полномочиями и ресурсами, проблемы наши не решают. Поэтому я обращаюсь к вам, жители: поддержите меня на выборах 14 сентября, и мы с вами сделаем все, что нужно, просто свернем горы. Я это доказала в районе, когда мы боролись со стройками, когда мы боремся с управляющими компаниями.

Ведущая: Мы услышали вас, спасибо, время истекло. Людмила Стебенкова и 30 секунд на финал.

Людмила Стебенкова: Дорогие друзья, вы меня знаете давно. Именно вы попросили меня сегодня принять участие в этих выборах. Я сегодня уже во время избирательной кампании решила уже очень много вопросов. Мы сегодня начали реально бороться с наркоманией, мы сегодня вывезли из нелегальных магазинов 2,5 тысячи бутылок водки. Мы сегодня отстранили от должности руководителя ГБУ "Печатники" за то безобразие, которое было разведено в районе. Вы знаете, что я никого не боюсь. Я люблю вас и всегда буду вас защищать. Я прошу вас поддержать меня 14 сентября. Спасибо.

Ведущая: 30 секунд и Сергей Козадаев. Пожалуйста.

Сергей Козадаев: Уважаемые избиратели, соседи, я призываю вас 14 сентября, как бы ни было трудно, прийти и проголосовать. Проголосовать за меня, за партию ЛДПР, которая действительно делает для вас максимум того, что вы хотите. Не голосуйте за бездействующую власть, не голосуйте. 20 лет вам ничего. Родился тезис у меня: если хочешь жить по-старому, голосуй за старую власть. Не голосуйте за тех двух, которых нет на дебатах.

Ведущая: Спасибо. Антон Антонов-Овсеенко, 30 секунд.

Антон Антонов-Овсеенко: Дорогие друзья, на выборах в Московскую городскую Думу я представляю партию "Яблоко", партию цивилизованного демократического будущего для нашей страны, для нашего города. Пока мадам Стебенкова укладывала плитку на асфальт, это наши активисты добились закрытия цементного элеватора в Печатниках. Это наша партия добилась, чтобы, наконец, в метрополитене появились тревожные кнопки. Мы пока не смогли добиться, но будем добиваться вместе с вами отмены федерального закона 83, разгромного, по которому, я уже говорил, наши пациенты не могут попасть к врачам, наши пенсионеры не могут получить льготных лекарств. Я призываю вас голосовать за партию "Яблоко".

Ведущая: Время закончилось. Спасибо. Антон Антонов-Овсеенко. Я напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 25-му округу. Мы с вами увидимся в 11 часов на телеканале "Доверие" в прямом эфире, до встречи.