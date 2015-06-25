Мосгоризбирком одобрил инициативу референдума по памятнику Дзержинскому

Мосизбирком одобрил инициативу референдума по памятнику Дзержинскому

Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу КПРФ для проведения референдума о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Соответствующее решение принято на заседании избирательной комиссии.

"Я думаю, что мы можем поломать практику, которая сложилась в РФ. Я поддержу регистрацию инициативной группы по проведению референдума по тому вопросу, который дума признала соответствующим закону. Пусть москвичи решают", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Теперь инициативной группе в течение 30 дней необходимо собрать около 140 тысяч подписей москвичей в поддержку проведения референдума. После этого в течение 10 дней Мосгоризбирком проверит их подлинность, а затем - в случае положительного решения - назначит дату общегородского голосования.

Ранее Мосгордума поддержала инициативу о проведении референдума по возврату памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Соответствующее решение было принято в среду, 24 июня, на заседании Мосгордумы.

Депутаты приняли постановление о том, что вопрос соответствует законодательству РФ и столицы и может быть решен в ходе общегородского голосования.

"Вопрос – возвращать или не возвращать памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь вызвал бурную дискуссию. Депутаты МГД поддержали поправку (депутата от партии "Родина" Андрея Шибаева. - Прим. m24.ru). Вопрос референдума о памятнике Дзержинскому соответствует требованиям законодательства", – написал в своем микроблоге в Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Напомним, что заявку от КПРФ на проведение референдума по возвращению памятника ранее одобрил Мосгоризбирком. Позже профильная комиссия Мосгордумы рекомендовала депутатам отказаться от проведения референдума, так как сочла вопрос о переносе памятника Дзержинскому не соответствующим требованиям закона.

"Этот памятник – символ террора. Его нельзя восстанавливать в центре города. Лучше уж пусть там будет какой-либо фонтан", – отметила в беседе с корреспондентом m24.ru депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

По мнению депутата Александра Семенникова, коммунисты хотят "приурочить" инициативу к выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2016 года. "Это своего рода мобилизация электората. За памятник Дзержинского голосуют те, кто разделяет идеологию КПРФ", – сказал m24.ru Семенников.

Изначально памятник "Железному Феликсу" располагался на Лубянке напротив здания КГБ. Однако после провала ГКЧП монумент был свергнут с постамента с помощью башенного крана. Снос памятника "Железному Феликсу" стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма.

Памятник долгое время валялся около Третьяковской галереи, а сейчас находится в парке искусств МУЗЕОН. Напомним, что при реставрации памятника в конце прошлого года вставал вопрос, сохранять ли на нем надписи, оставленные в 1991 году. Во время путча скульптуру "Железного Феликса" расписали словами "палач", "антихрист", "Феликсу конец" , тогда же памятник, 33 года стоявший на Лубянке, снесли. В итоге надписи решили оставить.

Фото: ТАСС/А.Сергеев-Васильев

Начиная с 2013 года в прессе регулярно появляется информация о том, что "Феликс" может вернуться на исходное место. В поддержку этого выступили многие известные парламентарии, в том числе даже лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Феликс Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен, прежде всего, как организатор "красного террора" и репрессии, правда, не столь значительных, какие проводились при его последователях Генрихе Ягоде, Николае Ежове и Лаврентии Берии.