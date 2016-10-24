Малый бизнес в Москве получит новые льготы

Фото: ТАСС/Колбасов Александр

Мосгордума приняла в первом чтении пакет поправок, которые совершенствуют налогообложение малого бизнеса,сообщает портал mos.ru.

От уплаты торгового сбора с 1 июля 2017 года освободят книготорговые организации. Решение принято после диалога с представителями бизнеса, которые заявили о высокой нагрузке на предприятия отрасли.

"Город в очередной раз подтверждает готовность слышать мнение предпринимателей. В то же время мы рассчитываем на встречные шаги от бизнеса – на соблюдение правил игры, предоставление качественных товаров и услуг москвичам", – сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Патентные ставки в отношении 58 видов деятельности планируется индексировать на 10 процентов. В основном это патенты с минимальной стоимостью в 1500 рублей в месяц. Они вырастут до 1650 рублей. Текущие патентные ставки не повышались с 2013 года. За это время выручка налогоплательщиков существенно выросла, а инфляция составила более 40 процентов.

Индексация не коснется видов деятельности с высоким уровнем стоимости, таких как перевозки, торговлю, общепит.

Также одобрены поправки в городской закон о патентной системе налогообложения. Цена патента на сдачу в аренду нежилых помещений будет изменяться в зависимости от районов города. Аналогично патенту на сдачу в аренду квартир.