Драгункина останется представителем Мосгордумы в Совфеде

Депутат Зинаида Драгункина переназначена на должность представителя Мосгордумы в Совете Федерации, сообщает Агентство "Москва". Такое постановление депутаты приняли на первом заседании столичного парламента.

Ранее были приняты поправки в закон о статусе депутата, согласно которым, представитель Мосгордумы в Совете Федерации сможет продолжать работу депутатом столичного парламента по совместительству. При этом основным местом работы депутата будет Совет Федерации, в Мосгордуме депутат будет работать на бесплатной основе.

Зинаида Драгункина представляет Мосгордуму в Совете Федерации с октября 2005 года. Она занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике.

Как сообщалось ранее, в ходе первого заседания депутаты также избрали новым председателем столичного парламента Алексея Шапошникова. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против – один. Вице-спикерами стали Николай Губенко и Андрей Метельский.

Помимо этого количество комиссий в Мосгордуме было решено сократить с 19 до 17. При этом руководители 15 комиссий будут работать на оплачиваемой основе, а руководители комиссий по организации работы думы и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатах - на непрофессиональной основе.

Напомним, что депутаты Московской городской думы шестого созыва, избранные москвичами 14 сентября, принесли присягу 22 сентября. Сергей Собянин поздравил депутатов и пожелал им успехов.

Выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства.

В Мосгордуму на пять лет избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за депутатские кресла боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР.