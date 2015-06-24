Московские кинотеатры, музеи и церкви освободили от торгового сбора

Столичные кинотеатры, театры, музеи и религиозные организации освободили от торгового сбора. Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента, оно вступает в силу с 1 июля.
"Мы обещали проводить гибкую, адекватную налоговую политику. Представленный законопроект как раз и направлен на решение тех вопросов, которые перед нами ставит бизнес и которые ставит общество", – отметил глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.
От уплаты сбора освобождаются организации, которые осуществляют торговлю в кинотеатрах, театрах и музеях, но только в том случае, если они торгуют самостоятельно. Также льгота распространяется на объекты небольшой площади, которые используются для оказания бытовых услуг.
Помимо этого, под льготу попадают точки продажи газет и журналов, а также предприниматели, занимающиеся торговлей на агрокластерах. От торгового сбора освободят и организации, торгующие религиозной атрибутикой. Срок действия льготы по торговому сбору предлагается установить до 1 января 2021 года.
Проект также предлагает установить с 1 июля 2015 года льготу по налогу на имущество организаций в размере 75% исчисленной суммы налога для профсоюзов и их объединений. "При условии, что такие здания не переданы в пользование третьим лицам, за исключением профсоюзов и их объединений (ассоциаций), и используются налогоплательщиком для выполнения своих уставных задач", – пишут авторы документа.
Документ расширяет перечень видов недвижимого имущества, для которых налог определяется исходя их кадастровой стоимости. В частности, в него включат жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств. "Законопроектом предусмотрено, что такие объекты подлежат налогообложению налогом на имущество организаций по истечении двух лет со дня принятия их к бухгалтерскому учету", – говорится также в пояснительной записке.
Льготы предложенные законопроектом – часть антикризисного плана столичного правительства, принятого в начале 2015 года. В ближайшее время может быть также принят законопроект "Об инвестиционной политике города Москвы и поддержке субъектов инвестиционной деятельности". Согласно проекту документа господдержка в виде налоговых льгот будет оказываться проектам, которым был присвоен статус "инвестиционного приоритетного проекта города Москвы". Льготный статус будет действовать в течение 10 лет и позволит инвесторам оплачивать 10% от суммы земельного налога, выплачивать льготную арендную ставку и субсидирование процентов по кредитам.