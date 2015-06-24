Форма поиска по сайту

24 июня 2015, 13:23

Политика

Московские кинотеатры, музеи и церкви освободили от торгового сбора

Столичные кинотеатры и музеи освободили от торгового сбора

Столичные кинотеатры, театры, музеи и религиозные организации освободили от торгового сбора. Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента, оно вступает в силу с 1 июля.

"Мы обещали проводить гибкую, адекватную налоговую политику. Представленный законопроект как раз и направлен на решение тех вопросов, которые перед нами ставит бизнес и которые ставит общество", – отметил глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

От уплаты сбора освобождаются организации, которые осуществляют торговлю в кинотеатрах, театрах и музеях, но только в том случае, если они торгуют самостоятельно. Также льгота распространяется на объекты небольшой площади, которые используются для оказания бытовых услуг.

На что направлен антикризисный план Москвы

Помимо этого, под льготу попадают точки продажи газет и журналов, а также предприниматели, занимающиеся торговлей на агрокластерах. От торгового сбора освободят и организации, торгующие религиозной атрибутикой. Срок действия льготы по торговому сбору предлагается установить до 1 января 2021 года.

Проект также предлагает установить с 1 июля 2015 года льготу по налогу на имущество организаций в размере 75% исчисленной суммы налога для профсоюзов и их объединений. "При условии, что такие здания не переданы в пользование третьим лицам, за исключением профсоюзов и их объединений (ассоциаций), и используются налогоплательщиком для выполнения своих уставных задач", – пишут авторы документа.

Документ расширяет перечень видов недвижимого имущества, для которых налог определяется исходя их кадастровой стоимости. В частности, в него включат жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств. "Законопроектом предусмотрено, что такие объекты подлежат налогообложению налогом на имущество организаций по истечении двух лет со дня принятия их к бухгалтерскому учету", – говорится также в пояснительной записке.

Льготы предложенные законопроектом – часть антикризисного плана столичного правительства, принятого в начале 2015 года. В ближайшее время может быть также принят законопроект "Об инвестиционной политике города Москвы и поддержке субъектов инвестиционной деятельности". Согласно проекту документа господдержка в виде налоговых льгот будет оказываться проектам, которым был присвоен статус "инвестиционного приоритетного проекта города Москвы". Льготный статус будет действовать в течение 10 лет и позволит инвесторам оплачивать 10% от суммы земельного налога, выплачивать льготную арендную ставку и субсидирование процентов по кредитам.

