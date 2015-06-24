Вместо памятника Дзержинскому на Лубянку хотят вернуть фонтан

Фото:M24.ru/Михаил Сипко

Бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на Лубянской площади, хотят вернуть на прежнее место вместо памятника Дзержинскому. Как рассказала M24.ru депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, эту идею можно вынести на обсуждение в проекте электронных референдумов "Активный гражданин".

По словам Стебенковой, столичный парламент на заседании 24 июня обсудит идею КПРФ о проведении референдума по поводу возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Напомним, что предварительно вопросы референдума признали "не соответствующими требованиям закона".

Еще до памятника, который появился на Лубянке в 1958 году и был снесен в 1991, на площади стоял водоразборный фонтан Мытищинского водопровода работы придворного скульптора Ивана Витали. Водопровод снабжал Москву питьевой водой. Фонтан демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Там сейчас размещается президиум Российской академии наук (РАН). Фонтан стоит в этом месте до сих пор, но не работает.

"Чтобы восстановить историческую справедливость, можно предложить вынести на публичное обсуждение на портал "Активный гражданин" идею о переносе фонтана. Нужно это обсудить", - отметила депутат.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников подтвердил M24.ru, что столичный парламент "обдумает вопрос о том, чтобы вынести идею о возвращении фонтана на Лубянку на обсуждение через "Активный гражданин".

Начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений госбюджетного учреждения "Гормост" (отвечает за столичные фонтаны) Сергей Бражник поддержал идею о возвращении фонтана Витали на Лубянку. Однако, по словам собеседника M24.ru, его нужно будет вначале отреставрировать. "Фонтан уже подвергался переносу, поэтому при повторной смене геолокации реставрация потребуется в обязательном порядке. Тем более, что переносить его собираются в центр города", - отметил он.

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров считает, что на Лубянской площади фонтан будет смотреться неорганично. "Он очень хорошо прижился у президиума академии наук и вписывается в архитектуру столицы",- отметил он.

По словам эксперта, "историческая справедливость" - понятие условное и следовать истории стоит с точки зрения удобства современной эпохи. "Не всегда исторические события нуждаются в полной реставрации. Время прошло, событие состоялось и прижилось. На Лубянской площади в окружении машин фонтан будет смотреться гораздо хуже. Раньше он там стоял для того, чтобы извозчики могли поить своих лошадей, а сейчас в этом уже необходимости нет", - подчеркнул Петров.

Председатель комиссии по монументальному искусству при МГД Лев Лавренов напомнил M24.ru, что комиссия ежегодно рассматривает вопрос о возвращении на Лубянку памятника Дзержинскому. "Впервые мы рассмотрели этот вопрос 12 лет назад и признали это нецелесообразным, и теперь постоянно ссылаемся на тот наш ответ, - пояснил Лавренов. - Что касается фонтана, ранее он был уместен среди двухэтажных зданий. Сейчас, учитывая, что Лубянская площадь уже другого масштаба, он будет смотреться не очень хорошо".

По словам Лавренова, памятник Дзержинскому "держал площадь своей вертикалью". "Что-то вертикальное на Лубянской площади должно быть, иначе площадь "разваливается", - пояснил Лавренов. Отметим, что также рассматривается вопрос об установке на Лубянке памятника князю Владимиру, который изначально хотели поставить на Воробьевых Горах.