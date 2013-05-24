Все столичные колледжи будут работать с инвалидами к 2016 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Все столичные учреждения профессионального образования будут работать с инвалидами к 2016 году. Специально для людей с ограниченными возможностями создадут особые программы обучения.

"Из 97 учреждений среднего профессионального образования, 85 уже начали работать с инвалидами, - сообщила в ходе заседания Мосгордумы замглавы департамента образования Маргарита Русецкая. - К 2016 году все учреждения СПО начнут работать с людьми этой категории. Создается безбарьерная среда - и это не только пандусы и подъемники, но и специальные программы обучения для инвалидов".

В Москве проживает более 1,2 миллиона инвалидов, из которых 250 тысяч находятся в трудоспособном возрасте.

Общая численность работающих инвалидов на конец прошлого года не превышала 87 тысяч человек, из них 12 тысяч трудятся в бюджетных учреждения, сообщает официальный портал Мосгордумы.

В 2013 году столичные ведомства собираются трудоустроить примерно 2,5 тысячи человек, в том числе молодых людей с ограниченными возможностями.