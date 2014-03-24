Общественники предлагают провести праймериз до выборов в Мосгордуму

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная выборам в Мосгордуму

Представители общественности предложили провести праймериз перед выборами в Мосгордуму, а также увеличить сроки избирательной кампании. Об этом заявил на пресс-конференции зампредседателя Общественной палаты России Константин Ремчуков. По его словам, предварительный отборочный тур может пройти уже в июне.

Представители гражданской инициативы "Моя Москва", о создании которой также было заявлено на пресс-конференции, пригласили всех желающих пройти эту процедуру и выбрать достойных кандидатов. По словам Константина Ремчукова, предварительный отборочный тур поможет жителям не только сделать осознанный выбор, но и "определить проблемы москвичей и выяснить, какие кандидаты в депутаты смогут с этим справиться".

Зампредседателя Госдумы, президент общероссийской общественной организации Общество "Знание" Людмила Швецова отметила, что участвовать в отборочном туре смогут только те, у кого есть московская прописка. Она подчеркнула, что голосование не связано с партийными интересами: "у нас нет политической окраски, принять участие в туре смогут все желающие".

Общественники отметили, что проведение отборочного тура планируется финансировать не из бюджета, а из добровольных пожертвований жителей и организаций. По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Михаила Кузовлева, "все желающие смогут профинансировать предварительные выборы через электронные платежные системы".

Как отметил директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, если эксперимент будет признан удачным, предварительные отборочные туры можно будет проводить перед каждыми выборами. Кроме того, такую практику смогут использовать и другие регионы.

Напомним, что выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования. В этот раз выборы в столичный парламент пройдут полностью по одномандатным округам. Ранее предполагалось, что в следующем созыве думы 22 депутата будут избраны по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам.

Поправки в Избирательный кодекс Москвы, согласно которым выборы в столичный парламент должны пройти полностью по одномандатным округам, внесла на рассмотрение Мосгордумы фракция "Единая Россия". По мнению законодателей, для депутата, избранного по одномандатному округу, приоритетом являются реальные потребности жителей, что позволяет обеспечить максимальный учет интересов жителей этой территории. При выборах по спискам такой возможности нет.