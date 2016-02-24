Председателем молодежного парламента при Мосгордуме выбрали Владимира Мохте

Владимир Мохте. Фото: vk.com/mokhte_vladimir

Председателем молодежного парламента при Мосгордуме стал глава молодежной палаты района Старое Крюково Владимир Мохте. Соответствующее решение было принято в ходе первого заседания молодежной палаты, сообщает Агентство "Москва".

Всего на заседании было предложено три кандидатуры. Помимо Мохте на пост главы молодежного парламента претендовали председатель молодежной палаты Академического района Георгий Савченко и представитель "Единой России" Виктор Мурай.

Молодежная палата при Мосгордуме формируется по следующему принципу: из 63 ее участников 15 человек представлены от политических партий, а 48 человек делегированы из числа молодежных палат районов столицы. Молодежная палата при Мосгордуме шестого созыва была сформирована в декабре 2015 года.

Центр молодежного парламентаризма столицы предоставляет молодым людям возможность активно участвовать в общественно-политической жизни Москвы. Молодые парламентарии имеют возможность выдвигать идеи, проявлять инициативу, получать поддержку различных молодежных организаций, вступать в диалог с представителями власти и влиять на законотворческий процесс в интересах молодежи.