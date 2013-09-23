На развитие спорта в столице пустят почти 40 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На поддержку программы "Спорт Москвы" в 2014 году пустят почти 39,5 миллиардов рублей. На проведение спортивных мероприятий в будущем году город планирует потратить 3,2 миллиарда рублей.

Программа "Спорт Москвы" не претерпела серьезных изменений по сравнению с прошлым годом, в ее составе остались две подпрограммы "Массовая физкультурно-спортивная работа" и "Подготовка спортивного резерва развития спорта высших достижений", сообщает сайт Мосгордумы.

При этом на поддержку спортсменов планируется пустить 37,7 миллиардов рублей в 2015 году и 40,8 миллиардов рублей - в 2016.

Чуть больше миллиарда рублей московские власти потратят в будущем году на реконструкцию спортивных объектов. Примерно такие же затраты из бюджета запланированы на организацию физкультурно-оздоровительных услуг.

При этом, объем бюджетного финансирования Москомспорта в 2014 году уменьшится на 9 процентов.