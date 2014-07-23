Горбунов: только 15 кандидатам отказали в регистрации в депутаты МГД

15 кандидатов в депутаты Мосгордумы не прошли регистрацию в избиркомах

Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации только 15 кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил на пресс-конференции в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, 12 человек - самовыдвиженцы, еще трое - кандидаты от партий.

Горбунов пояснил, что на выборах 2009 года в регистрации было отказано 77 кандидатам, на выборах в Мосгордуму шестого созыва отказ получили только 15 человек, предоставивших документы в избирком.

Глава МГИК отметил, что шесть самовыдвиженцев предоставили недостаточное количество подписей в свою поддержку. Еще шести кандидатам-самовыдвиженцам отказано в регистрации, так как количество недействительных подписей превышало допустимые 10%.

Глава МГИК напомнил, что всего кандидаты должны были предоставить 4,5 тысячи подписей в свою поддержку. Он отметил, что по всем округам проверялись 100% подписных листов. К проверке подписей привлекались эксперты-графологи. В случае появления сомнений в подлинности данных об избирателе запрашивались органы ФМС и ЗАГС. По рекомендации Мосгоризбиркома окружные комиссии не придирались к мелочам и не ставили в вину кандидатам технические ошибки, незначительные погрешности, небрежность при заполнении подписных листов.

Комментируя отказ в регистрации кандидатов от партий, председатель МГИК пояснил, что один из трех кандидатов не предоставил необходимые документы, другой был зарегистрирован, но затем снял свою кандидатуру, третий кандидат выдвигался от одной партии, а оказался членом другой. Горбунов также отметил, что пять партий были освобождены от сбора подписей, поскольку считаются поддержаными избирателям на предыдущих выборах.

По словам главы МГИК, самыми массовыми нарушениями, выявленными при проверке подписных листов, стали подписи избирателей, относящихся к другому избирательному округу, а также подписи несуществующих избирателей.

Всего кандидатами в депутаты Мосгодумы зарегистрировано 273 человека. По его словам, число кандидатов на этих выборах выше, чем в 2009 году. Тогда на одно место претендовали четыре человека, на выборах в МГД шестого созыва количество претендентов возросло до шести. "Всего мы зарегистрировали 224 кандидата от политических партий, 49 - самовыдвиженцы", - сообщил Горбунов.

Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".