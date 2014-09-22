Депутаты Мосгордумы принесли присягу

Депутаты Московской городской думы шестого созыва, избранные москвичами 14 сентября, в понедельник принесли присягу, трансляция церемонии была доступна на сайте Мосгордумы.
Каждый избранный депутат произнес слова присяги, пообещал соблюдать Конституцию России, федеральные законы, а также устав и законы Москвы.
Сергей Собянин поздравил депутатов и пожелал им успехов. "Город получил профессиональную думу, которая будет отвечать его чаяниям и надеждам. Вы прошли сложную и интересную избирательную кампанию, взяли ответственности за жизнь и судьбу ваших избирателей, нашего города", - сказал мэр Москвы.
Он попросил депутатов в своей работе учитывать мнение не только тех людей, кто их поддерживал, но и тех, кто поддерживал их оппонентов. По словам Собянина, то, что будет заложено в эти пять лет, определит судьбу города.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что состав Мосгордумы обновился на 60%, более 20% депутатов являются независимыми. Он поздравил депутатов с победой и вручил им удостоверения.
Выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Сделать свой выбор мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.
В Мосгордуму на пять лет избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.
Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР.
Данные по округамВ округе №1 победу одержала Зинаида Драгункина от "Единой России" с 44,15% голосов.
В округе №2 - директор ГБОУ СОШ №1298 Ольга Ярославская с 38,63% голосов.
В округе №3 - депутат МГД от "Единой России" Валерий Скобинов с 51,07% голосов.
В округе №4 - депутат МГД от "Единой России" Евгений Герасимов с 51,78% голосов.
В округе №5 больше всех голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Олег Сорока (32,55%).
В округе №6 - певица Надежда Бабкина с 36,91% голосов.
В округе №7 - самовыдвиженец Надежда Перфилова с 45,85% голосов.
В округе №8 - кандидат от КПРФ Леонид Зюганов (33,47%).
В округе №9 - директор гимназии №1409, кандидат от "Единой России" Ирина Ильичева (34,41%).
В округе №10 - замглавврача ГКБ №20 Лариса Картавцева с 52,96% голосов.
В округе №11 первое место занимает Николай Зубрилин с 32,41% голосов.
В округе №12 - кандидат от "Единой России" Алексей Шапошников (52,13%).
В округе №13 - депутат МГД Татьяна Портнова (45,02%).
В избирательном округе №14 первое место занял президент МГСУ Валерий Теличенко с 43,27% голосов.
В округе №15 - вице-спикер МГД Андрей Метельский (53,43%).
В округе №16 директор Московского института развития образования Антон Молев (45,85%).
В избирательном округе №17 победу одержал кандидат от "Единой России" Александр Сметанов (54,58%).
В округе №18 - главврач ГКБ №57 Ирина Назарова (40,85%).
В округе №19 - депутат МГД Виктор Кругляков с 51,3% голосов.
В округе №20 кандидат от партии "Родина" Андрей Шибаев (50,86%).
В округе №21- глава фракции КПРФ Андрей Клычков (37,32%).
В округе №22 - депутат МГД от "Единой России" - Инна Святенко (55,67%).
В округе №23 - председатель Мосгордумы Владимир Платонов (48,62%).
Большинство избирателей округа №24 проголосовали за главу муниципального округа Южнопортовый Зою Зотову (40,42%).
В округе №25 лидерство осталось за депутатом МГД от "Единой России" Людмилой Стебенковой (52,93%).
В округе №26 победу одержал Кирилл Щитов от "Единой России" (51,37%).
В округе №27 победителем признан Степан Орлов от "Единой России" (69,28%).
В округе №28 - депутат МГД от "Единой России" Михаил Антонцев (45,29%).
В округе №29 - самовыдвиженка Нина Минько с 36,18% голосов.
В округе №30 - директор ГБУ "Психоневрологический интернат №30 департамента социальной защиты населения Москвы" Алексей Мишин (50,61%).
В округе №31 - депутат МГД от "Единой России" Сергей Зверев (52,34%).
В округе №32 - председатель НКО "Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Зиловец", кандидат от "Единой России" Татьяна Ломакина (35,98%).
В округе №33 наибольшее количество голосов удалось набрать кандидату от "Единой России" Людмиле Гусевой (55,82%).
В округе №34 победил депутат МГД Александр Семенников (42,04%).
В округе №35 - самовыдвиженец, гендиректор "Центра спорта и образования Самбо-70" Ренат Лайшев (36,89%).
В округе №36 - главврач ГКБ №64 Ольга Шарапова (50,08%).
В округе №37 - депутат МГД от КПРФ Николай Губенко (31,73%).
В округе №38 - кандидат от ЛДПР Михаил Балакин (46,01%).
В округе №39 - депутат МГД от "Единой России" Антон Палеев (39,15%).
В округе №40 победителем стал депутат МГД от "Единой России" Александр Милявский (51,23%).
В округе №41 - кандидат от "Единой России" Павел Поселенов (40,26%).
В округе №42 - директор ГБУ "Научно-практический центр детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы" Татьяна Батышева (45,37%).
В округе №43 - кандидат от "Единой России" Вера Шастина с 28,44% голосов. Актер Леонид Ярмольник занял лишь второе место с 27,43% голосов.
В округе №44 - кандидат от КПРФ Елена Шувалова (39,16%).
В округе №45 - ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов с 40,99% голосов.