Депутаты Мосгордумы принесли присягу

Депутаты Мосгордумы VI созыва принесли присягу

Депутаты Московской городской думы шестого созыва, избранные москвичами 14 сентября, в понедельник принесли присягу, трансляция церемонии была доступна на сайте Мосгордумы.

Каждый избранный депутат произнес слова присяги, пообещал соблюдать Конституцию России, федеральные законы, а также устав и законы Москвы.

Сергей Собянин поздравил депутатов и пожелал им успехов. "Город получил профессиональную думу, которая будет отвечать его чаяниям и надеждам. Вы прошли сложную и интересную избирательную кампанию, взяли ответственности за жизнь и судьбу ваших избирателей, нашего города", - сказал мэр Москвы.

Он попросил депутатов в своей работе учитывать мнение не только тех людей, кто их поддерживал, но и тех, кто поддерживал их оппонентов. По словам Собянина, то, что будет заложено в эти пять лет, определит судьбу города.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что состав Мосгордумы обновился на 60%, более 20% депутатов являются независимыми. Он поздравил депутатов с победой и вручил им удостоверения.

Выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Сделать свой выбор мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.

В Мосгордуму на пять лет избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР.