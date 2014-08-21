Полная расшифровка дебатов кандидатов от 34-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 34 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 34-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимали Геннадий Животов (КПРФ), Владимир Кочетков ("Справедливая Россия"), Александр Семенников ("Единая Россия"), Георгий Огородников ("Яблоко"), Антон Юриков (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Избирательный округ № 34 Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Животов Геннадий Васильевич

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Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора учебного центра "Арт-дизайн" факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Кочетков Владимир Валерьевич

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Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления гуманитарного факультета. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Огородников Георгий Борисович

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Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко". Семенников Александр Григорьевич

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Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия". Юриков Антон Вадимович .

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово



Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся совсем скоро, 14 сентября, в единый день голосования. Эфирное время предоставляется по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. И также хочу добавить, что этот выпуск дебатов будет транслироваться на радио "Москва FM" в 22.30.

Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем. Итак, 34-й избирательный округ города Москвы, он включает в себя районы: Ясенево, часть района Зюзино и часть района Северное Бутово. Пять человек у нас сегодня в студии, стопроцентная явка, все зарегистрированные кандидаты пришли. И я представлю, согласно жеребьевке, опять же, проведенной, всех по очереди. Итак, Геннадий Животов, кандидат под номером 1. Здравствуйте.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 34-го округа

Геннадий Животов: Добрый день.

Ведущая: Кандидат под номером 2 – Владимир Кочетков. Я вас приветствую.

Владимир Кочетков: Добрый вечер, москвичи.

Ведущая: Номер 3 – Александр Семенников.

Александр Семенников: Здравствуйте.

Ведущая: Спасибо, что пришли. Номер 4 – Георгий Огородников.

Георгий Огородников: Здравствуйте.

Ведущая: Здравствуйте, добрый вечер. И Антон Юриков, кандидат под номером 5. Здравствуйте.

Антон Юриков: Здравствуйте, Елена.

Ведущая: Итак, мы начинаем. Сейчас у каждого из вас будет возможность рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в городской парламент. Все кандидаты у нас находятся в равных условиях, и у каждого минута эфирного времени, вы можете использовать ее по своему усмотрению. Начнем, опять же, в порядке проведенной жеребьевки. И кандидат под номером 1 – Геннадий Животов, у вас минута. Слушаем вас.

Геннадий Животов: Дорогие друзья, я – художник, даже заслуженный (и в старое, и в новейшее время такие звания присваивались). Я еще и профессор, то есть 40 лет преподаю. 25 лет я жил при советской власти, 25 лет я живу в условиях рыночной экономики – и мне есть с чем сравнить то и другое время. Далее. Меня волнуют проблемы культуры, архитектуры, эстетики, я пишу статьи по этому поводу, эти статьи можно прочитать в газетах "Завтра", "Советская Россия", "Литературная газета", газета "Правда" и так далее. Я скажу следующее, что, преподавая 40 лет, каждый год принимая по десять человек и десять человек выпуская дипломников, я знаю проблемы молодежи. Соответственно, занимаясь преподаванием, я знаю…

Ведущая: Время истекло. Давайте соблюдать регламент. У каждого кандидата есть минута эфирного времени, и сейчас, согласно жеребьевке, кандидат под номером 2 – Владимир Кочетков. Мы вас слушаем, пожалуйста.

Владимир Кочетков: Спасибо большое. Дорогие москвичи! Я, Владимир Кочетков, считаю, что система московской власти, выстроенная "Единой Россией", неэффективна и нечестна. Она неэффективна, потому что, тратя миллиарды рублей на решения городских проблем, власть так и не смогла выполнить свои обещания: обуздать тарифы ЖКХ, дать нам качественную медицину и образование, решить проблему пробок. В городе продолжается точечная застройка, гибнут памятники культуры, под угрозой Битцевский парк. Власть нечестна, потому что все решения о развитии нашего города она принимает без нашего участия. Огромный потенциал Москвы работает на благо чиновников и олигархов, а не всех нас. Я убежден, что пришло время вернуть Москву москвичам. Москва должна стать честным городом.

Ведущая: Благодарю вас, что уложились. Мы продолжаем. Согласно жеребьевке, кандидат под номером 3 – Александр Семенников. У вас минута, чтобы заявить о себе и своих намерениях.

Александр Семенников: Сделать больше – это лозунг моей предвыборной кампании. С предыдущим оратором мы, очевидно, проживаем в разных городах. В моем представлении, Москва – это город, динамично меняющийся, город, где активно осваиваются открытые пространства, где проведена огромная работа по благоустройству придомовых территорий. Но для того чтобы эта работа была более эффективной, приносила свои плоды, необходимо вовлекать всех граждан в управление городом. Это делается и сейчас с использованием интернет-приложений, мобильных средств связи, но необходимо, чтобы каждый гражданин, каждый москвич стал активным участником контроля за тем, как выполняются работы на его территории, чтобы он активно давал предложения по тому, что должно появляться в его дворе. И вот эту работу я буду всячески поддерживать. Кроме того, я считаю, что необходимо просвещать и готовить каждого жителя, с тем чтобы он мог отстаивать свои права, доносить свою позицию до властей, если необходимо, в судебном порядке отстаивать свои интересы и получать справедливую компенсацию.

Ведущая: Сделать больше – Александр Семенников, я вас благодарю. И теперь послушаем Георгия Огородникова. У вас минута, чтобы рассказать о своих намерениях и конкретных предложениях.

Георгий Огородников: Спасибо. Дорогие москвичи, я очень рад возможности выступить впервые в своей жизни перед вами. Для меня большая честь обратиться к вам накануне выборов. Впервые я иду в Московскую городскую Думу. Немножко о себе. Я являюсь муниципальным депутатом города Москвы. Я служил в Вооруженных Силах Советского Союза и Российской Федерации с 1981 по 1995 год. Я специалист в области государственного муниципального управления. У меня большой опыт работы по государственному муниципальному управлению в странах третьего мира, в том числе в Афганистане. Я выступаю за то, чтобы власть в городской Думе менялась. Я выступаю за то, чтобы статус депутата Московской городской Думы был весомый. Я иду от команды профессионалов, от команды "Яблоко". Со мной тезисы этой партии. Я хочу к вам обратиться… Спасибо.

Ведущая: У вас еще будет возможность, чтобы обратиться к избирателям в ходе раунда вопросов и ответов и в ходе финального слова. Но пока мы должны дать возможность рассказать о себе Антону Юрикову, это кандидат под номером 5. У вас тоже минута эфирного времени. Пожалуйста.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 34-го округа

Антон Юриков: Добрый день. Юриков Антон, кандидат от партии ЛДПР, 34-й округ. Уважаемые избиратели, я не буду рассказывать свою биографию, так как вы все хорошо меня знаете. Вас, естественно, интересует один вопрос – это моя программа и то, что я буду делать, став депутатом. Название моей программы – "Битва за Москву", а пункты программы – это как раз ваши предложения, жалобы, ваши комментарии, действующие ситуации района. То есть начну я непосредственно с тех вопросов, которые вы передали мне на встречах, которых мы провели уже несколько и проведем еще в ближайшие 2,5 недели в районе Ясенево. Соответственно, обращу внимание и на состояние Битцевского парка, отсутствие остановки на Паустовского, ситуацию с Новоясеневским сквером и так далее и так далее.

Ведущая: Минута истекла. Это было вступительное слово Антона Юрикова. Я напомню, что вы смотрите предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 34-му избирательному округу города Москвы – это Ясенево, часть районо Зюзино и часть района Северное Бутово.

Прямо сейчас раунд вопросов и ответов. В порядке жеребьевки Геннадий Животов, кандидат под номером 1, задает вопрос кандидату под номером 2. Владимир Кочетков отвечает.

Геннадий Животов: Дорогой представитель "Справедливой России", в вашем названии партии красивое слово "справедливость". И вот на той базе случившейся чудовищного неравенства, чудовищных проблем, которые всех нас ожидают, как вы будете реализовать это слово "справедливость" в реальной своей деятельности?

Ведущая: Спасибо. У вас на ответ минута.

Владимир Кочетков: Большое спасибо за вопрос. Я считаю, что справедливость на уровне города – это прежде всего честность. Честность – это подотчетность власти, это когда пенсионеры получают достойную пенсию, а не то, что им платят и считают это за благо. Честность – это когда работники бюджетной сферы, врачи и учителя, не зависят от произвола своего начальства. Честность – это когда мы решаем, где должны быть остановки и стоит ли их переносить или нет. Честность – это когда у нас есть возможность доступа к памятникам культуры, например к усадьбе Ясенево, которая уже 25 лет реконструируется, и никого туда не допускают. Справедливость в Москве – это прежде всего честность.

Ведущая: А как вы планируете вопрос с пенсиями решить на уровне городского парламента?

Владимир Кочетков: Очень просто, путем принятия соответствующих законов.

Ведущая: Надбавки городские?

Владимир Кочетков: Надбавки городские, да.

Ведущая: Спасибо вам за ответ. А теперь у вас есть 30 секунд, чтобы задать вопрос другому кандидату. Отвечает Александр Семенников. Регламент тот же.

Владимир Кочетков: Александр Григорьевич, вы опытный депутат и, если я не ошибаюсь, уже 10 лет, наверное, занимаетесь работой в Мосгордуме. Вы хотите сделать еще больше. Я хочу уточнить, чего конкретно еще больше? Последний аккорд, который вы сделали в полном составе, – это лишили возможности депутатов будущей городской Думы работать на профессиональной основе и, соответственно, быть представителями своего избирателя.

Ведущая: Спасибо, вопрос прозвучал. Отвечает Александр Семенников.

Александр Семенников: Приняв решение о том, что в Московской городской думе могут теперь работать люди не на профессиональной основе, а на общественных началах, мы открыли двери Московской городской Думы для огромного количества специалистов. Вчера, например, я встречался с директором центра "Самбо 70" Ринатом Лаишевым. Он говорит, что он никогда бы не пошел в Московскую городскую Думу, если бы надо было бросить его детище, эту замечательную спортивную школу, которая готовит олимпийских чемпионов. Но придя туда, он получит возможность донести до законодателей, до парламента позиции, необходимые для развития спорта в городе Москве. Шарапова Ольга Викторовна, главный врач в 64-й больнице у нас на Юго-Западе, то же самое: она идет в Московскую городскую Думу. Мы сейчас значительно повысим уровень представительства профессионалов в Московской городской Думе, когда там будут работать люди без отрыва от своей основной специальности. Кроме того, по решению Думы значительное количество депутатов сможет работать на профессиональной основе.

Ведущая: Спасибо. Это был ответ Александра Семенникова. А теперь ваш вопрос кандидату под номером 4. Отвечает Георгий Огородников. Пожалуйста, Александр.

Александр Семенников: Георгий Борисович, я услышал из вашей презентации, что вы офицер, как и я, в прошлом служили Родине, и для меня было удивительно узнать, что вы присоединились к платформе партии "Яблоко", которая осуждает право народа Крыма на исторический выбор, осуждает решение Российской Федерации о включении Крыма в состав России. Неужели вам там иглы загоняли под ногти, чтобы вы подписали такое воззвание?

Ведущая: Спасибо за вопрос. Отвечает Георгий Огородников. Я все-таки прошу кандидатов придерживаться городской повестки, но вам сейчас придется ответить за партию. У вас минута.

Георгий Огородников: Уважаемый Александр Григорьевич, я ожидал этого вопроса. Это было бы странно, если бы именно вы и именно этот вопрос мне, представителю партии "Яблоко", не задали. Я могу сказать, что как простому человеку, гражданину Российской Федерации мне тяжело видеть, что происходит на Украине. То, что сейчас происходит, – это боль как народов России, так и Украины. Мне кажется в личном порядке, что можно было найти решение. Любопытно, что в тот момент, когда я формировал свое отношение в момент развития кризиса, я находился на дипломатической работе в посольстве Российской Федерации в Монголии. Я выполнял свои обязанности там, как требовали от меня мои служебные обязанности.

Ведущая: Время истекло. Это был ответ Георгия Огородникова. И теперь ваши 30 секунд. Продолжаем раунд вопросов и ответов. Вы задаете вопрос Антону Юрикову. Слушаем вас, у вас 30 секунд.

Георгий Огородников: Антон Владимирович, я смотрел внимательно за вашим выступлением 8 июня, и у меня возник вопрос такого порядка: есть проблема, которую сейчас наши коллеги озвучили – профессиональная или непрофессиональная Московская городская Дума. Я являюсь муниципальным депутатом, работать муниципальным депутатом с полной отдачей невозможно. Можно заниматься либо профессией, либо общественной работой, вот так, по-серьезному. Что думаете об этом вы?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Антон Юриков. Кандидат под номером 5.

Антон Юриков: Георгий Борисович, вопрос хороший. Соответственно, раз вы видели меня на праймериз, как и другие избиратели и жители нашего округа и района. На профессиональной основе необходимо работать и все делать именно на профессиональной основе. Насколько вы знаете, и об этом сказали другие участники, состав новой городской думы будет набран на новой основе, соответственно, люди, которые были профессионалами в своей области, – они будут иметь возможность оставаться профессионалами и плюс заниматься государственной работой, но на общественных началах. Я не планирую бросать то дело, которым я занимаюсь всю жизнь. Избиратели знают, я всю жизнь в авиации, соответственно, я смогу продолжить заниматься этим делом и быть полезным жителям района.

Ведущая: Благодарю вас. Ответ Антона Юрикова. С вопросами и ответами мы еще не закончили. Теперь у вас есть возможность задать вопрос кандидату под номером 1. Отвечает Геннадий Животов. У вас 30 секунд, у вас минута. Закольцуем таким образом.

Антон Юриков: Геннадий Васильевич, подскажите такой вопрос. Я провел уже в районе более трех встреч, у меня на руках сейчас более 26 обращений граждан в различные официальные инстанции, департаменты Москвы, которые с 2013–2014 годов накопились и не были рассмотрены. Вы постоянно не проживаете в округе. Подскажите, сколько встреч провели вы и какой полный список вопросов вы вынесете от ваших избирателей?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Геннадий Животов. Пожалуйста.

Геннадий Животов: Я три встречи провел, распространяя свои листовки, общался в переходах, общался на выходе из метро. Говорил об этом, как бы сказать, что я ваш будущий кандидат и так далее. То есть я пытался понять общую атмосферу всего района, округа, от которого я выдвигаюсь. Меня выдвинула Компартия Российской Федерации, я очень благодарен за это выдвижение. Я много гулял по этому району, я живу в таком же районе Орехово-Борисово, оно дико совершенно похоже на район, который мы представляем с вами. Будучи студентом, я работал дворником, я обратил внимание, что диагональные дорожки, которые проходят между большими микрорайонами, – они в ужасном состоянии. Я представляю, сколько пожилых людей сломали себе берцовые кости. Это одна проблема.

Ведущая: Раунд вопросов-ответов закончен. Сейчас всем кандидатам мы предоставим возможность выступить с финальным словом. Мы достаточно много времени уделили принципам работы будущего созыва Московской городской Думы. В финальном слове я прошу вас все-таки сконцентрироваться на конкретных предложениях в случае вашего избрания, что вы сделаете. Пока вы собираетесь с мыслями, я напомню нашим зрителям, что вы смотрите в прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Сейчас у нас в студии 34-й избирательный округ: Ясенево, часть района Зюзино и часть района Северное Бутово. Итак, мы продолжаем, и финальное слово, опять же, в порядке проведенной жеребьевки. Геннадий Животов, у вас минута эфирного времени, пожалуйста.

Геннадий Животов: Дорогие избиратели, моя страна два раза пытается строить капитализм. Это было в начала ХХ века, в конце XIX и сейчас. Мы являемся как бы свидетелями второй попытки. И мы смотрим, в каком ужасном состоянии моя родина. Понимаете, сколько раздрая, сколько безумных, совершенно страшных войн на этих окраинах. Я не хочу говорить о Новороссии и так далее, то есть проблемы, которые заложены вот в этой основной проблеме именно в капитализме, поэтому я очень благодарен тому, что Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула меня в депутаты. И я очень думаю о том, как нам сделать, чтобы все малые проблемы…

Ведущая: Проблемы в капитализме. Геннадий Животов и финальное слово. Мы продолжаем. Опять же в порядке очередности. Владимир Кочетков, слушаем вас, минута.

Владимир Кочетков: Дорогие москвичи, 14 сентября у вас будет реальный шанс обновить состав Мосгордумы и выбрать туда своих представителей. Депутаты, которые по много лет сидят в Мосгордуме и вспоминают о вас только перед очередными выборами, вам больше не нужны. Вам нужен свой представитель во власти, который живет такой же жизнью, как и вы, знает ваши реальные проблемы, и таким представителем могу стать я, поскольку вы меня уже знаете как общественного деятеля и юриста. Мы вместе издаем газету "Чистый город", боремся за сохранение усадьбы Ясенево и Битцевского парка, создаем советы жильцов многоквартирных домов, выявляем нелегальных мигрантов, требуем строительства новой больницы в Бутово и боремся за капитальный ремонт домов в Зюзино. Я иду на выборы, чтобы победили вы.

Ведущая: Обновить состав думы и чистый город – это был Владимир Кочетков и его финальное слово. Мы продолжаем, теперь Александр Семенников, слушаем вас.

Александр Семенников: Вообще много интересного, наверное, жители узнали о кандидате, потому что по-другому видели его. Что касается меня, коллеги, в нашем округе избирательном 274 двора и 81 277 квартир. Во все эти квартиры начиная с февраля месяца уже не один раз постучали мои агитаторы, волонтеры, мои помощники. Их 150 человек – это все жители района Ясенево. Они ходят не просто так. Пожалуйста, откликайтесь на разговоры с ними. Они собирают наказы, они собирают предложения, и все эти предложения мы включаем в избирательную программу, мою избирательную программу. Это наша с вами общая совместная программа. Уже с завтрашнего дня агитаторы вновь пойдут по нашим квартирам и предложат вам текст этой программы. Она не закрыта, давайте предложения. Избирательная кампания – это шанс сделать ваш дом, ваш район, вашу улицу лучше, поэтому пользуйтесь этим шансом, и уже в ходе избирательной кампании мы сможем изменить наш город.

Ведущая: Александр Семенников и его финальное слово. А теперь Георгий Огородников, у вас минута на финал.

Георгий Огородников: Дорогие избиратели. Нам пятерым удалось зарегистрироваться, но это не означает, что все бы те, кто мог быть в избирательном списке, смогли зарегистрироваться. Не зарегистрировались известные вам люди, активисты района, как Владимир Милов, как Наталья Чернышева. Меня зарегистрировали, я иду выполнять в Мосгордуму программу политической партии "Яблоко". "Яблоко" – это альтернатива, альтернатива тем, кто сейчас находится в Мосгордуме. Партия власти имеет абсолютную монополию сейчас, нам нужно изменить это. Проголосуйте за кандидата "Яблоко", доверьте мне ваш голос. Спасибо.

Ведущая: Георгий Огородников и его финальное слово. И сейчас кандидат под номером 5, согласно нашей жеребьевке, – Антон Юриков, вам слово.

Антон Юриков: Уважаемые избиратели, 14 числа приходите на выборы и отдайте свой голос за честного кандидата, отдайте его за партию ЛДПР, а проголосуйте за меня. И вместе, только вместе с вами мы сможем осуществить программу "Битва за Москву". Мы вернем нашему округу, районам Ясенево, Северное Бутово и Зюзино ту былую славу, ту чистоту Битцевского парка, тот чистый воздух, который у нас был. Зову вас завтра на митинг в 12 часов в Новопушкинский сквер, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Приходите, вы сможете увидеться не только со мной, но и с лидером нашей партии, пообщаться с другими кандидатами нашей партии на данных выборах. Мы ждем вас. Голосуйте за меня.

Ведущая: А с кем вы бьетесь за Москву?

Антон Юриков: Мы бьемся с другими партиями и нечестными кандидатами.

Ведущая: Спасибо. Антон Юриков, кандидат под номером 5. На этом наша встреча завершена, я благодарю вас, господа, за то, что пришли. Я напомню, что это 34 избирательный округ. Он включает в себя район Ясенево, часть района Зюзино и часть района Северное Бутово. В этот раз у нас 100-процентная явка, пришли все зарегистрированные кандидаты по этому округу. Я напомню, что дебаты проходят согласно инициативе городских властей, чтобы сделать эти выборы максимально четными и прозрачными. Участие в предвыборных дебатах добровольное. Мы обязательно продолжим, уже завтра на телеканале "Москва 24" в прямом эфире в 13.30 – следующий раунд дебатов и очередной избирательный округ. А то, что вы видели сейчас, будет транслироваться также на радиостанции "Москва FM" сегодня, в 22.30.