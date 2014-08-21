Полная расшифровка дебатов кандидатов от 40-го округа ("Москва 24")

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 40-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимали Александр Милявский ("Единая Россия"), Юрий Павленков ("Справедливая Россия"), Павел Раменский (ЛДПР), Владимир Святошенко (КПРФ), Ольга Радаева ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Избирательный округ №40 Районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино Кандидаты: Милявский Александр Борисович

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Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия". Павленков Юрий Викторович

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Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации "Индустрия Сервейинг". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Радаева Ольга Вячеславовна

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Родилась в 1965 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность советника председателя партии. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко". Раменский Павел Олегович

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Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает на станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова города Москвы. Занимает должность фельдшера выездной бригады. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Святошенко Владимир Алексеевич .

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".





Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире канал "Москва 24" и радиостанция "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся совсем скоро, 14 сентября, в единый день голосования. Эфирное время предоставляется по инициативе столичных властей, которые хотят сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное, и перед началось эфира уже состоялась жеребьевка, которая как раз определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова, и мы начинаем.

Итак, сейчас у нас в студии – кандидаты в депутаты по 40 избирательному округу города Москвы, который включает в себя районы Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино. Я представлю тех, кто сегодня пришел. Итак, согласно нашей жеребьевке, кандидат под номером 1 – Александр Милявский. Я вас приветствую. Кандидат под номером 2 – Юрий Павленков, добрый день. Номер 3 – Павел Раменский, здравствуйте. И Владимир Святошенко – номер 4. Ольга Радаева, кандидат под номером 5, я вас тоже приветствую. Сейчас каждый может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в городской парламент. Для этого есть минута эфирного времени. Все кандидаты находятся у нас в равных условиях. Начнем с кандидата под номер 1, Александр Милявский, вам слово.

Александр Милявский: Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие москвичи. За годы работы депутатом Московской городской Думы я понял, что основная задача московской власти, депутатов Московской городской Думы – это обеспечение комфортной и удобной жизни москвичей. Для этого государство должно создать три вещи: обеспечить людей возможностями лечить, учить и защищать. Чтобы это обеспечить, мы должны предоставить нормальное, доступное и комфортное жилье нашим учителям, врачам и полиции. Поэтому это является основным тезисом моей предвыборной программы. Спасибо большое.

Ведущая: У вас еще есть эфирное время. Можете что-то добавить.

Александр Милявский: Что я могу сказать. Проблем в городе много. Эти проблемы решаются, дальше решаются новые проблемы. Жизнь москвичей с каждым днем улучшается, и основная часть нашей работы, особенно в области законодательства, направлена на то, чтобы улучшать жизнь москвичей. Все для москвичей.

Ведущая: Спасибо. Кандидат под номером 2 – Юрий Павленков. У вас минута эфирного времени, чтобы заявить о себе.

Юрий Павленков: Добрый день, уважаемые москвичи. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Юрий Павленков. Я занимаюсь управлением недвижимостью, возглавляю организацию "Некоммерческое партнерство и эффективное управление недвижимостью", но и также в комитете ТПП Российской Федерации работаю, в комитете по экономике, недвижимости и ЖКХ, а также в "Деловой России" по энергосберегающим технологиям создано шикарное отделение. Также являюсь немножко автором концепций и моделей развития жилой недвижимости, предпринимательства и устойчивого развития городов, которые находят сегодня успешное воплощение. Я считаю, что сегодня у России возник уникальный шанс в связи с внешнеполитической обстановкой. И мы сегодня имеем возможности для промышленно-технологического и экономического развития. И Москва в этом смысле, как источник интеллектуальной, финансовой и политической концентрации, должна стать примером для других регионов страны. И что для этого нужно. Нам, наверное, прекратить нужно политические споры…

Ведущая: Что для этого нужно – у вас еще будет возможность об этом сказать.

Юрий Павленков: Спасибо.

Кандидаты в депутаты МГД от 40 округа представили свои программы

Ведущая: У вас еще будет эфирное время. Мы должны сейчас продолжать, чтобы оставаться в рамках законодательства. Кандидат, который под номером три, согласно нашей жеребьевке, Павел Раменский, пожалуйста, слушаем вас, у вас минута.

Павел Раменский: Добрый день, дорогие избиратели. Я кандидат от партии ЛДПР. Меня выдвинула партия для того, чтобы я смог решить вопросы жителей 40-го округа: Солнцево, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское. После проведения нескольких встреч были выделены несколько проблем, за которые сейчас мы боремся, активно решаем, подаем все возможные бумаги для решения скорейшего благополучия жителей. А именно чтобы не сносили рынок "Матвеевский", создать все площадки, на которых будет все российское, все наше, отечественное, и решить вопросы касаемо площадей танцевальных, чтобы у нас было больше площадей, чтобы могли жители проводить больше времени. Голосуйте за ЛДПР, мы решим вопросы, достучимся до власти.

Ведущая: Благодарю вас, Павел Раменский. А мы продолжаем. Кандидат под номером четыре, Владимир Святошенко, слушаем вас.

Владимир Святошенко: Добрый день, уважаемые москвичи. Я выдвинут КПРФ и как депутат Московской городской Думы вижу все болевые точки нашего города, много занимаюсь вопросами улучшения жизни москвичей. Но сегодня я считаю, что нецелесообразно говорить только о выборах, ведь сегодня рядом с нашими границами на юго-востоке Украины льется кровь, гремят взрывы, гибнут люди: дети, старики, женщины. И наше движение, организованное КПРФ, – в помощь тем, кому она необходима. Движение "Красная Москва" сегодня организовало сбор помощи, еженедельно уходят караваны автомобилей с грузом к границам юго-востока и мы считаем, что это не чужая беда, только мы, простые москвичи, можем помочь этим страдающим людям.

Ведущая: Благодарю вас, время вышло. Я призываю всех кандидатов все-таки придерживаться городской повестки. Мы сегодня с вами готовимся к выборам в Московскую городскую Думу. И, конечно, проблемы районов тоже немаловажны. Мы продолжаем. Кандидат под номером пять – Ольга Радаева. У вас одна минута, пожалуйста.

Ольга Радаева: Дорогие друзья и соседи, добрый день! Я живу в Западном административном округе города Москвы, я коренная москвичка, я фактически ваша соседка. Я выдвинута кандидатом в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", которая является оппозиционной партией, и мы находимся в жесткой оппозиции к тому курсу, который проводит правительство города Москвы и партия "Единая Россия" в городе Москве. У меня два высших образования, у меня три иностранных языка, с 1991 года я являюсь членом команды Явлинского. Я работала в Государственной Думе. В данный момент я являюсь советником лидера нашей партии Сергея Митрохина, а также являюсь заместителем председателя женской фракции нашей партии. Поэтому повестка женщин, защита прав женщин, защита рабочих прав женщин, защита наших детей, повышение пособий на ребенка станут одной из важнейших частей моей работы, если вы меня выберете. Как видите, именно от вас будет зависеть, кто и как будет защищать ваши права.

Ведущая: Спасибо вам за эту мини-презентацию. Напомню, что вы смотрите в прямом эфире телеканала "Москва 24" предвыборные дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу по 40-му избирательному округу. Это Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино. Сейчас мы переходим к раунду вопросов и ответов. Все будет происходить так же, согласно проведенной жеребьевке. Начнем с Александра Милявского, у вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос кандидату под номером два. Отвечает Юрий Павленков, и у вас минута на ответ. Давайте соблюдать отведенное эфирное время.

Александр Милявский: Кому я задаю вопрос?

Ведущая: Вы задаете вопрос Юрию Павленкову, пожалуйста, у вас 30 секунд.

Александр Милявский: Уважаемый Юрий Викторович, мне известно, что вы баллотировались у нас в Москве в муниципальные депутаты в Котловке на юго-западе и сейчас выбрали наши районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино. Скажите, а вы вот постоянно меняете точку ваших интересов, чем это выражено, зачем вы это делаете?

Ведущая: Благодарю вас. Переключаем таймер, и пошла минута на ответ. Отвечает Юрий Павленков.

Юрий Павленков: Спасибо за вопрос. Я являюсь, все участники дискуссии сказали, что принадлежностью к какой корпорации, партии являются. Мы с вами только не обозначились. Вы представитель "Единой России", а я представитель "Справедливой России", чем и горжусь. Кстати говоря, был в "Родине", возглавлял Юго-Западный округ "Родины" 5 лет. И в общем-то привык исполнять поручения, указания и безапелляционные выдвижения партии. О том, что я выдвигаюсь в 40-м округе, а не в своем Юго-Западном, я узнал за 10 минут до начала конференции "Справедливой России". Какие-то партийные предпочтения руководством были приняты, я как военный человек предпочитаю исполнять поручения, а не обсуждать их.

Ведущая: Благодарю вас. Убираем счетчик. И сейчас у вас 30 секунд, опять же, чтобы задать вопрос кандидату под номером 3. Отвечает Павел Раменский. У вас 30 секунд, у вас минута, регламент тот же.

Юрий Павленков: Павел, скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать депутат Московской городской Думы, основными?

Ведущая: Спасибо. Так, если вопрос понятен, ждем ваш ответ.

Павел Раменский: Да, вопрос понятен. Спасибо большое. Значит, качества кандидата в депутаты Московской городской Думы: должен обладать справедливостью, правильностью решения вопросов, общаться с народом, решать эти вопросы, быть днем и ночью на связи так, чтобы можно было эти вопросы решать в экстренном порядке и как можно быстрее, потому что время не ждет, ситуации бывают разные. Обладать неимоверным.

Ведущая: В случае вашего избрания вы не боитесь погрязнуть в проблемах конкретных жителей конкретного района, если будете все время на связи?

Павел Раменский: Нет, я не боюсь погрязнуть в проблемах, так как за моей спиной партия ЛДПР, которая на меня надеется, возложила надежды, и с партией ЛДПР мы все вместе добьемся. Достучимся до власти. Спасибо большое.

Дебаты кандидатов 40-го округа прошли на канале "Москва 24"

Ведущая: Благодарю вас. И у вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос представителю КПРФ Владимиру Святошенко, пожалуйста.

Павел Раменский: Я бы хотел бы спросить у вас, какие бы вы первые мотивации сделали при избрании вас депутатом от 40-го округа?

Ведущая: Я уточню, мотивации?

Павел Раменский: Да, мотивация, это имелась в виду конкретика, то есть решение вопросов, первое которое, первоначально, мотивирующих, основных, добавляющих.

Ведущая: Благодарю вас, отвечает Владимир Святошенко, кандидат под номером 4, у вас минута.

Владимир Святошенко: Да, я бы, конечно, как депутат продолжил свою деятельность по выявлению узких мест, которые сегодня у нас есть. Много я знаю по нашим районам и много старался как-то исправить. Но далеко не все получается, и те запросы, которые направляются в наши инстанции исполнительной власти, к сожалению, подчас на них приходят отписки. Так вот, я буду добиваться того, чтобы в первую очередь учитывались права наших граждан, права жителей каждого из районов, от которых я баллотируюсь. Защита их прав, защита их интересов – вот это самый главный мотив моей деятельности.

Ведущая: Что вы подразумеваете под узкими местами?

Владимир Святошенко: Транспортные вопросы, вопросы общежитий у нас довольно, так сказать, непростые, вопросы тех транспортных магистралей, которые проходят – Южный дублер Кутузовского проспекта и другие.

Ведущая: Благодарю вас. Теперь вопрос от КПРФ "Яблоку". Владимир Святошенко задает вопрос Ольге Радаевой. 30 секунд и минута соответственно.

Владимир Святошенко: Ольга, я хотел бы спросить ваше отношение к той политике, которая сегодня проводится властями нашего города по практически тотальному сносу гаражей. Ваше отношение.

Ведущая: Спасибо. Подождите, мы переключим счетчик. Время пошло.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 40-го округа

Ольга Радаева: Вы знаете, мне кажется, что властями намеренно было сделано размывание повестки при выборах в Мосгордуму, и всех депутатов Мосгордумы, которые обязаны слушать наказы граждан, обязаны контролировать бюджет, свели до уровня муниципальных депутатов, а у муниципальных депутатов отобрали большую часть полномочий. Поэтому, если я смогу стать депутатом Мосгордумы, если граждане выберут меня, то, конечно, одним из первых законов будет закон о справедливой компенсации гражданам за снос гаражей или за ту ситуацию, когда под их окнами проходит, например, Южный дублер, как в Очаково, или вырубаются деревья рядом с ТЭЦ, и это оказывается зона сталкера. И тогда уже инвестор уже подумал бы, стоит ему заплатить деньги за расселение этих жителей или за предоставление бесплатных гаражей взамен снесенных или все-таки отодвинуть дорогу и провести ее по другому маршруту. Вот, я вижу такое решение.

Ведущая: Спасибо вам за ответ. Теперь переключаем снова таймер, у вас есть 30 секунд на то, чтобы задать вопрос кандидату под номером один – Александру Милявскому. Таким образом, закольцуем раунд вопросов и ответов. Пожалуйста.

Ольга Радаева: Александр, вы действующий депутат Мосгордумы, поэтому у меня к вам вопрос как к действующему депутату. В июне Мосгордума лишила себя большой части полномочий, отдав все мэру Собянину. Для нас это было загадкой, как можно собираться один раз в месяц, как минимум в 12 миллионом городе, как принимать законы, когда их обсуждать. Если принимать законы пакетом – то да. Но я знаю, какой объем работы.

Ведущая: Отвечает Александр Милявский. У вас минута, пожалуйста.

Александр Милявский: Уважаемая Ольга Вячеславовна. Я могу сказать, что фактически мы возвращаемся к той системе московского парламента, так называемому Моссовету, который был при советской власти. Туда приходили депутаты, производственники с опытом, с влиянием, с уважением, то есть директора заводов, руководители больших объединений. И они, зная на местах все проблемы, они принимали там решения. Сегодня, я вам честно скажу, что мы в Мосгордуме приняли очень много законов, охватывающих те или иные стороны московской жизни. Теперь нам надо больше работать на земле, быть ближе к москвичам. Работа же депутата – это законодательство и работа с избирателями. Сегодня мы хотим быть ближе к москвичам. Вот это мы говорим, как те люди, которые уже 10 лет являются депутатами. Я уже иду на выборы в третий раз.

Ведущая: То есть у кого должны быть полномочия: у мэра, у Мосгордумы или больше муниципалам отдать?

Александр Милявский: Мэру не передали никаких дополнительных полномочий. Это не так. Дело в том, что мы фактически дали возможность депутатам работать, то есть большая часть депутатов будет иметь эту возможность. Дополнительных полномочий ни у мэра, ни у мэрии не появилось.

Ведущая: Благодарю вас, я вижу, что у Ольги Радаевой есть что прокомментировать. У вас будет сейчас эта возможность, потому что мы переходим к завершающему этапу нашей встречи – это финальное слово. У каждого из вас будет 1,5 минуты. Пока вы собираетесь с мыслями, я напомню, что в прямом эфире телеканала "Москва 24" идут предвыборные дебаты по 40-му избирательному округу города Москвы. Это запад города: Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино. В нашей студии – пять зарегистрированных кандидатов. Итак, финальное слово. Согласно жеребьевке, Александр Милявский, прошу вас.

Александр Милявский: Уважаемые москвичи, уважаемые коллеги. Я благодарен вам за острые вопросы, за освещение тех или иных острых проблем Москвы. Я думаю, это самые большие наши конкуренты – дороги, ЖКХ, проблемы транспорта, проблемы конкретных домов, образование, лечение и прочее. Я считаю, что каждым таким шагом, когда мы решаем ту или иную задачу, связанную с жизнью москвичей, мы делаем нашу жизнь более комфортной, более удобной. Я считаю, что это основная задача московского депутата: и законодательство, и решение вопросов. Поэтому, если я выиграю на этих выборах, еще раз изберусь депутатом Мосгордумы, это будет уже фактически третий срок для меня, то я использую мой опыт, знания и ту глубину, ту близость к москвичам, которая особенно сейчас у меня: я прошел все дворы моего округа по одному разу, фактически встретился со всеми моими избирателями. Сейчас иду второй раз. Я глубоко знаю проблемы. Используя опыт предыдущих лет и знания, я смогу наиболее полно и глубоко их реализовать.

Ведущая: Вы сказали, что нужно больше работать на земле. Каким образом, вы же не сможете ходить все время по дворам?

Александр Милявский: По моему опыту, я прошел по всем моим дворам за полгода. Сейчас я иду второй раз, и при глубоком знании проблем, работе, с одной стороны, с властью, с другой стороны, контролем за исполнением поручений, а с третьей – с каждым конкретным домом, я фактически иду по полчаса. То есть за один день можно пройти 20–30 дворов. Фактически каждый 1–2 месяца я могу появляться в каждом доме. Мы уменьшили округа, и мы ближе к москвичам.

Ведущая: Спасибо. Время вышло. Я вынуждена вас прервать. Спасибо, Александр. Теперь кандидат под номером 2 – Юрий Павленков. Слушаем вас. У вас 1,5 минуты.

Юрий Павленков: Спасибо. Александр Борисович очень хорошо рассказал, что он на третий срок идет уже. Но почему-то от этого срока и от того, что Москва так талантливо управлялась в предыдущие сроки, москвичи по некоторым позициям утратили свои преимущества, привилегии, которые у них были ранее. К примеру, могу сказать, в сфере своей профессиональной. Например, по какой-то причине была прекращена программа капитального ремонта многоквартирных домов, которая как нереализованная исполнилась всего на 25 процентов. И тот потенциал, который был в нее заложен на 10 лет, 14 тысяч домов комплексного капитального ремонта. Она остановлена три года назад по неизвестной причине. Сегодня в данной области, например, эти задачи решаются, надо сказать, фрагментарно и очень отрывочно. Это одна из проблем. Есть и другие проблемы, которые так или иначе вызывают острое недоверие москвичей к власти. Я бы поразмышлял о том, каким образом… Я не зря задал вопрос уважаемому Павлу о том, какими качествами должен был бы обладать депутат, чтобы вернуть, восстановить это доверие москвичей к власти. Это, очевидно, решается, с одной стороны, через прекращение политической конфронтации, но с другой стороны через больший профессионализм и умение депутатов принимать решения каждый в своей области. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас, что уложились. Это был Юрий Павленков. А теперь кандидат под номером три и его финальное слово. Павел Раменский, пожалуйста.

Павел Раменский: Я хотел бы представить программу с вашего разрешения – какие будут первые мои шаги, как только меня изберут депутатом 40-го округа. Первое, что я хотел бы отметить, – я имею медицинское образование и, конечно же, мне важно здоровье жителей районов Солнцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино. И главное, что меня возмущает, – это площадки развалы, где продаются арбузы, то есть не до первых чисел. Они напичканы нитратами, которые в свою очередь вызывают большую онкологию и генную мутацию на клеточном уровне, но речь не об этом. Дело в том, что те продукты, которые у нас сейчас продаются во многих сетях, – вредные вещества в них превышают концентрацию. Я и моя партия ЛДПР сейчас активно боремся с этим всеми возможными способами, чтобы здоровье наших граждан было самым сильным, чтобы было здоровое крепкое поколение.

Ведущая: Но ведь ЛДПР уже боролась с "Макдональсом", в итоге его начинает побеждать Роспотребнадзор, а не ЛДПР. Вы планируете принять закон об арбузах?

Павел Раменский: Я планирую принять закон о правильности поставки всех продуктов Российской Федерации. А вообще изначально я сторонник российских продуктов. У нас огромная красивая территория, у нас хватит всех полей, чтобы мы могли пол-Европы накормить, если дать соответствующее разрешение на поставку туда продукции.

Ведущая: Благодарю вас. Павел Раменский – кандидат под номером три. Мы продолжаем. Теперь полторы минуты на финал у кандидата под номером четыре. Владимир Святошенко, и вам слово.

Владимир Святошенко: Спасибо. Уважаемые москвичи, я считаю, что, пока у нас будет бесконтрольная исполнительная власть, пока будут расти тарифы и все это будет каждый год повышаться, мало что может измениться. Поэтому задача нас – депутатов – взять под контроль в первую очередь эти вопросы. Не допускать того, как сегодня проводятся публичные слушания – как театральные постановки. Нужно, чтобы в этих обсуждениях участвовали жители районов и чтобы это не производилось келейно.

Строительство. Ввод в строй объектов. Я считаю, что сегодня наша задача – депутатов – именно сосредоточится на этом. Права москвичей – это главное. Правильно говорилось, что нужно встречаться, и мы встречаемся с людьми, мы слушаем их пожелания. В заключение я бы хотел все-таки сказать, что москвичи всегда отличались отзывчивостью, добросердечием к чужой беде. Я уверен, что, несмотря на всем известное выражение "Москва слезам не верит", сегодня москвичи верят, видят – это море слез и горе, которое рядом с нашими границами на юго-востоке Украины, и окажут посильную помощь страдающим людям. Я еще раз об этом говорю, напоминаю и призываю помочь и сделать все, что от каждого зависит. Спасибо.

Ведущая: Владимир Святошенко – кандидат под номером четыре, 40 избирательный округ. Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино. Теперь полторы минуты на финал у Ольги Радаевой. У вас были комментарии по поводу полномочий депутатов.

Ольга Радаева: Дорогие москвичи, дорогие соседи. Вы видите, что происходит с городом, вы видите, что происходит с округом, вы видите, как сносятся гаражи, несмотря на различные обещания, вы видите, что происходит с образованием: когда руководить комплексом из двух школ и двух детских садов приходит заведующая детским садом. Такой эффективный менеджер. Вы видите, сколько наши старики стоят в очередях к врачам, как они не могут туда записаться и как больной старый человек должен 30–40 минут ехать на автобусе к другому специалисту в другую поликлинику. Все это – результаты законотворчества наших законодателей, все это – результаты правления "Единой России". Дорогие москвичи, можно жить по-другому. Партия "Яблоко" это доказала. Мы вернули 800 миллионов рублей, только по официальным оценкам, в бюджет Москвы, который чиновники хотели растащить по своим карманам. Деньги теперь опять в бюджете Москвы.

Ведущая: Что вы имеете в виду?

Ольга Радаева: У нас действует антикоррупционный центр, который проверяет, как организовываются торги, кто выигрывает эти лоты. Мы возвращаем деньги, мы не разрешаем покупать дорогие шикарные автомобили чиновникам за счет снижения инвестиций в образование и здравоохранение. Посмотрите, что происходит вокруг. Посмотрите, как живет тот же самый Петрозаводск, где "яблочник" мэр Галина Ширшина за несколько месяцев смогла решить те проблемы, кто не мог решить до нее. Посмотрите, как живет Петербург.

Ведущая: Время вышло. Избиратель вас увидел, услышал, сделал свои выводы. Я напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты кандидатов Московской городской думы по 40 избирательному округу. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро на телеканале "Москва 24", продолжим в 18.30. До встречи.