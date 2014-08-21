Расшифровка дебатов кандидатов по 21-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 21-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 21-го избирательного округа. В них приняли участие Светлана Родионова ("Яблоко"), Андрей Клычков (КПРФ), Валерий Катков ("Справедливая Россия") и Артем Липагин (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября этого года. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Перед нашим эфиром мы провели жеребьевку, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Иван Князев, и мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 21-му избирательному округу, который включает в себя часть района Выхино-Жулебино и часть Рязанского района. И сейчас я представляю кандидатов.

Кандидат под номером 1 – Светлана Родионова. Здравствуйте.

Светлана Родионова: Добрый день.

Ведущий: Кандидат под номером 2 – Андрей Клычков. Приветствую вас.

Андрей Клычков: Здравствуйте.

Ведущий: Валерий Катков – кандидат под номером 3. Здравствуйте.

Валерий Катков: Доброе утро.

Ведущий: И Артем Липагин. Здравствуйте, уважаемый кандидат.

Артем Липагин: Здравствуйте.

Избирательный округ № 21 Районы: Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района Кандидаты: Балабуткин Алексей Алексеевич .

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в АНО ДМСВКСЦ "Барс". Занимает должность руководителя отдела по реализации социально значимых программ. Самовыдвиженец.

Зотов Владимир Борисович .

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Занимает должность префекта. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Катков Валерий Семенович .

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ООО "ОСТ-ВЕСТ". Занимает должность главного редактора газеты "Жулебинский бульвар". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Клычков Андрей Евгеньевич .

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата, руководителя фракции КПРФ. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Липагин Артем Владимирович .

Родился в 1993 году, живет в городе Шатуре, Московской области. Работает в общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи". Занимает должность советника по связям с общественностью. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Родионова Светлана Сергеевна .

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ЦДиК "Участие". Занимает должность педагога дополнительного образования. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".



Ведущий: Кандидаты Алексей Балабуткин и Владимир Зотов отказались участвовать в дебатах – это их право. Уважаемые кандидаты, сейчас каждый из вас получит возможность рассказать о себе и своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму, у вас есть на это ровно одна минута. Есть специальный счетчик, вы сможете начать свою речь после того, как начнут тикать секунды, отсчитывающие ваше время. Советую вам не выходить за рамки отведенного вам времени, потому что в противном случае я буду вынужден вас прервать, может быть, даже в резкой форме. Итак, начинаем по порядку. Первое выступление – Светланы Родионовой, пожалуйста.

Светлана Родионова: Добрый день. Меня зовут Родионова Светлана Сергеевна. Я представляю партию "Яблоко". У меня два высших образования – педагогическое и экологическое, поэтому для меня приоритетны образование, медицина и социальная сфера. Необходимо остановить процесс объединения школ с детскими садами, отменить ЕГЭ в том виде, в котором он сейчас проводится, воспрепятствовать процессам слияния поликлиник, закрытию и перепрофилированию больниц. Необходимо сделать наш город пригодным для жизни всех категорий москвичей, в первую очередь пожилых людей и маломобильных. Как любого москвича, меня волнуют проблемы экологии. Необходим запрет на вырубку лесозащитного пояса Москвы, использование искусственных газонов и реагентов, сбор опавшей листвы.

Если вам также небезразличны эти проблемы, приходите 14 сентября на выборы и голосуйте за партию "Яблоко", за меня, Родионову Светлану Сергеевну. Если вы не придете, за вас проголосует власть. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Светлана. У вас осталось еще немного времени, но вы фактически сказали все то, что хотели. Далее у нас кандидат под номером 2 Андрей Клычков. Вам ровно одна минута на то, чтобы представить свою программу.

Андрей Клычков: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Клычков. Я – депутат Московской городской Думы, кандидат от КПРФ. Я – один из трех депутатов, которые пять лет жестко оппонируют "Единой России" и

властям. Сегодня представители власти не соизволили прийти сюда, видимо, им нечего сказать своим избирателям. Я пришел, чтобы сказать то, о чем они молчат. Власть говорит: капремонт, я говорю: обман, нас в очередной раз собираются загнать в мошенническую схему под названием "платный капитальный ремонт". Власть говорит: борьба с миграцией, я говорю: обман. Москвичей замещают мигрантами. Власть говорит: нам нужны опытные менеджеры, которые будут управлять городом. Я говорю: воры, которые не сидят пока в тюрьме, но которые пытаются пройти в Мосгордуму, для того чтобы получить депутатскую неприкосновенность.

Я говорю о том, что власть сегодня пытается, вместо того чтобы решить транспортную проблему, напихать транспортно-пересадочные узлы. Один из примеров: на месте кинотеатра "Волгоград". Власть говорит: будут идти честные выборы. Разве могут быть честными выборы, когда соцработники, коммунальные службы работают на одного кандидата от префектуры? При таких выборах может победить только народ.

Ведущий: Спасибо, Андрей. Ваше время истекло. Сейчас я предоставляю время Валерию Каткову. Пожалуйста, ваша минута.

Валерий Катков: Спасибо. Иду на выборы с лозунгом "Мой опыт борьбы доказывает: Москва может остановить коррупцию". С коррупцией не хотят бороться прежде всего чиновники. В районе, где я избран муниципальным депутатом, я выявил хищение бюджетных средств, но Контрольно-счетная палата Москвы встала на защиту вероятных коррупционеров. Такое впечатление, что зампредседателя палаты Ияшвили не знает русского языка, не умеет читать мои письма, поэтому в ответах пишет ерунду. Первое, что сделаю, – добьюсь его увольнения из Контрольно-счетной палаты и в качестве бонуса дам бесплатные уроки русского языка, научу "чу-щу – через у, жи-ши – через и". Только после моих пикетов около мэрии и городского ОБЭПа делу был дан ход.

Горжусь, что после моих антикоррупционных статей в газете "Жулебинский бульвар" из районной управы было уволено пять чиновников, включая главу и двух его заместителей.

Ведущий: Валерий, ваше время истекло, спасибо.

Валерий Катков: Я вижу. Спасибо.

Ведущий: Ну и последний у нас кандидат – Артем Липагин. Артем, пожалуйста, ваша минута.

Артем Липагин: Здравствуйте. Меня зовут Артем Липагин, я самый молодой кандидат в Московскую городскую Думу, мне 21 год. Я – член политической партии ЛДПР с 16 лет. Собственно, работаю сейчас во общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи" при политической партии ЛДПР. Награжден орденом Почета партии ЛДПР.

Хочу сказать, конечно, все, что говорят мои оппоненты сейчас, это прекрасно: "Будем бороться с коррупцией, будем делать дороги", но если вы действительно хотите узнать всю правду о Московской городской Думе, о правительстве Москвы, приходите завтра на встречу ЛДПР в 12 часов в Новопушкинский сквер.

Спасибо.

Ведущий: У вас еще достаточно много времени осталось, Артем. Если вам есть что добавить, целых 13 секунд у вас.

Артем Липагин: Прежде всего я буду бороться с коррупцией, которую сейчас представляет власть районов Выхино-Жулебино и Рязанский. И мы будем решать транспортную проблему Рязанского проспекта.

Ведущий: Спасибо, мы вас услышали. Уважаемые кандидаты, спасибо, что представили свои программы, спасибо, что уложились в отведенное вам время. Сейчас у нас будет следующая ситуация: мы будем задавать вопросы согласно той жеребьевке, которую мы провели перед эфиром. Кандидат под номером 1, то есть Светлана Родионова, будет задавать вопрос кандидату под номером 2 Андрею Клычкову. И так далее. Когда мы дойдем до конца, кандидат под номером 4 будет снова задавать вопрос кандидату под номером 1. На то, чтобы задать вопрос, уважаемые кандидаты, у вас есть 30 секунд, на ответ – ровно одна минута.

Светлана, пожалуйста, ваш вопрос. 30 секунд.

Светлана Родионова: Андрей, все мы знаем, что в нашем округе остро стоит проблема наркомании, но еще в нашем округе очень большое количество букмекерских контор: людей учат делать ставки на тотализаторах, а это, в свою очередь, приводит к очень тяжелой зависимости, которая стоит в одном ряду с наркоманией. Почему вы, находясь в Мосгордуме, ни разу не подняли эту проблему? Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Андрей, вам вопрос понятен?

Андрей Клычков: Да, понятен. На самом деле это заблуждение. Как раз таки законопроект о запрете игорных заведений, которые в Москве, – это один из тех вопросов, которые поднимает уже много лет фракция коммунистов и на уровне Московской городской Думы, и Государственной Думы. И сегодня могу сказать, что мы добились закрытия за последние полгода, открыв проект "Красный контроль" в Москве, более 50 игорных заведений.

Светлана Родионова: И букмекерских контор?

Андрей Клычков: Игорных заведений и букмекерских контор в том числе. Что касается наркомании, я хотел бы обратить ваше внимание, что действительно Юго-Восточный округ занимает одно из первых мест по наркомании. Мы видим, что копают палисадники, новая форма продажи наркотиков: спайсы, соли, тяжелые наркотики. Но при этом власть, вместо того чтобы создавать формы занятия для молодежи, для студентов (будь то спортивные, будь то какие-то иные общественные занятия), она занимается профанацией.

Нет милиции, которая может ловить, в достаточном количестве, молодежи нечем заняться, но при этом власти всячески покрывают иногда и те же самые букмекерские заведения, иногда и наркопритоны, и наркоторговцев.

Ведущий: Благодарю вас, Андрей, ваше время истекло. Ну а теперь у вас есть возможность задать вопрос Валерию Каткову. Пожалуйста, 30 секунд ваши.

Андрей Клычков: Валерий Семенович, не поясните, как так получилось, что вы, в том числе будучи муниципальным депутатом района Выхино-Жулебино, наблюдая за теми процессами, которые происходят, допустили вместе с властью, что за 23 года Юго-Восточный округ скатился по показателям на самые последние места? При этом он занимает первые места по наркомании, по миграции, по нереализации программы ветхого жилья, по капитальному ремонту. Не считаете ли вы, что это "прямая заслуга" префекта Юго-Восточного округа?

Ведущий: Ваша мысль понятна. Спасибо. Валерий, отвечайте.

Валерий Катков: Я могу отвечать за себя как за муниципального депутата, и я буду за себя отвечать. Спасибо за ваш вопрос. К сожалению, мне тяжело ответить, что было в Юго-Восточном округе за последние 23 года, то есть взять ответственность на себя, ответить-то мне можно. Взять ответственность на себя мне сложно, потому что муниципальным депутатом я являюсь только два с половиной года. И все эти два с половиной года я бился за то, чтобы вопросы острые, стоящие в Юго-Восточном округе, решались. Естественно, я не могу решить все вопросы, но по крайней мере те мои 128 депутатских запросов и депутатских обращений, которые были направлены в разные инстанции, они касались того, чтобы в районе был наведен порядок.

Я вместе с другими муниципальными депутатами занимался отстаиванием Кузьминского лесопарка и в целом особо охраняемыми природными зонами, занимаюсь вопросами экологии, занимаюсь вопросами строительства. Большое спасибо.

Ведущий: Вопросами строительства. Я понимаю, что вы еще большим количеством вопросов занимаетесь, но ваше время сейчас истекло. У вас есть 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Артему Липагину. Пожалуйста.

Валерий Катков: Я хочу задать такой вопрос. И сэкономленное время мне нужно. Я хочу попросить, чтобы вы дали мотивированную оценку деятельности депутата Мосгордумы нынешнего от района Выхино-Жулебино. И сэкономленные 10 секунд, поскольку у меня может не хватить минуты в заключительном слове. Я хочу сказать, там прозвучит стишок. Этот стишок я дарю депутату Мосгордумы – присутствующему здесь Клычкову.

Ведущий: На стишок времени уже не осталось. Артем, пожалуйста, отвечайте.

Артем Липагин: Вопрос, конечно, риторический. Безусловно, главным ответом на него будет то, что никто из нынешних депутатов Московской городской Думы не проявляет никакой ответственности, не проявляет никакой работы. Нам, безусловно, нужно менять Московскую городскую Думу, потому что большинство принадлежит партии "Единая Россия", все это далеко не бедные люди. Есть, конечно, и коммунисты, но если в следующий состав Московской городской Думы не попадет партия ЛДПР и не будут использованы предложения партии ЛДПР и Владимира Вольфовича Жириновского, в таком случае Московской городской Думе и в следующем созыве грозит провал.

Валерий Катков: Отлично. Назовите фамилию нынешнего депутата Мосгордумы от района Выхино-Жулебино. Только фамилию.

Артем Липагин: Я не знаю его.

Валерий Катков: Спасибо большое, вы великолепно оценили его работу, не зная его фамилии. Спасибо.

Артем Липагин: А почему я не знаю его? Потому что он не пришел ни разу к жителям.

Ведущий: Ответ понятен. Уважаемые господа, пока полемику вашу я вынужден прервать. И сейчас Артем Липагин может задать свой вопрос Светлане Родионовой. 30 секунд у вас, Артем.

Артем Липагин: Светлана, мне бы было интересно узнать, какие две законодательные инициативы вы первыми примете в Московской городской Думе, если все-таки изберетесь и победите своих оппонентов. Просто я читал программу партии "Яблоко" и считаю, что большинство тезисов, использованных в программе, не способны действительно как-то действенно улучшить ситуацию в нашем городе. Спасибо.

Ведущий: Вопрос понятен? Светлана, отвечайте.

Светлана Родионова: Да, вопрос понятен. Не знаю, почему у вас сложилось такое мнение. Программа у нас достаточно четкая, здесь 16 пунктов, все расписано. Но я хотела бы еще поговорить о нашем районе. На мой взгляд, первое, что бы я внесла, какое предложение в Мосгордуму, сейчас была полемика по поводу муниципальных депутатов. Я бы дала им больше полномочий, больше самостоятельности, потому что именно муниципальные депутаты – связующее звено…

Артем Липагин: Это не ответ на вопрос. Вопрос был совсем другим.

Светлана Родионова: …между районами и Мосгордумой.

Ведущий: Я так понимаю, что вопрос был: первая инициатива.

Артем Липагин: Вопрос был: первая инициатива, при чем тут муниципальные депутаты? Каким образом вы будете изменять законодательство?

Ведущий: Я поясню. Вы становитесь депутатом. Ваша первая депутатская инициатива. 10 секунд у вас на то, чтобы ответить.

Светлана Родионова: По-моему, я вам уже ответила.

Артем Липагин: Это не ответ.

Ведущий: Хорошо, спасибо.

Светлана Родионова: Но это мой ответ. Можете принять его, можете – нет.

Ведущий: Спасибо, уважаемые кандидаты, за то, что соблюдаете корректное поведение в ваших дебатах. Что ж, у нас осталось время, и сейчас мы пойдем по второму кругу, то есть в обратном порядке. И сейчас Артем Липагин будет задавать свой вопрос Валерию Каткову. Ваша полемика сможет быть продолжена. 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, минута на то, чтобы ответить.

Артем Липагин: Валерий, это самый важный, главный и интересный вопрос, который я бы хотел вам задать. Почему вы решили из депутатов МСУ выдвинуться в Московскую городскую Думу? Ведь все-таки у вас есть какие-то полномочия как у депутата местного самоуправления в районе Выхино, Рязанский проспект. Собственно, вы можете как-то влиять на ситуацию в районах. Почему вы именно идете выше? У вас есть какая-то мотивация?

Ведущий: Спасибо, Артем. Отвечайте.

Валерий Катков: Да, конечно, у меня есть мотивация, и я ее сейчас озвучу. Первое – то, что роль муниципальных депутатов существенно принижена. На вопросы муниципальных депутатов не отвечают. Я пытался внести в Мосгордуму законодательную инициативу о том, чтобы чиновников хотя бы штрафовали за то, что они не отвечают на вопросы депутатов, но не в размере 3-5 тысяч рублей, а в размере 30 тысяч рублей. Эту законодательную инициативу Мосгордума рассмотрела, но отказала. Затем, я считаю, что очень многие инициативы мои, они тормозятся тем, что у меня не хватает полномочий. В частности, я понимаю, что если бы я был депутатом Мосгордумы, я бы пришел бы к Собянину и я бы не ушел от Собянина, ночевал бы в его кабинете, пока Кузьминскому лесопарку не придаст он статус ООПТ (особо охраняемой природной территории).

Артем Липагин: Все понятно, так и скажите.

Ведущий: Я думаю, он бы очень сильно обрадовался. Я смотрю, что кандидат Клычков возбудился во время ответа Каткова. Валерий, пожалуйста, у вас есть 30 секунд на то, чтобы задать ему вопрос.

Валерий Катков: Я читаю программу, изданную тиражом 10 тысяч экземпляров, Андрея Евгеньевича. У меня много вопросов по этой программе, задам всего два. Там написано, что депутат Клычков остановил электроаферу в ЮВАО. Я хочу сказать, что электроафера в ЮВАО, в частности то, что Русэнергосбыт оттуда выгнали, была остановлена в мае 2009 года, в мае – июне. Вы еще не были депутатом Мосгордумы, жили в Калининграде. Как вы остановили? Второй вопрос: вы хотите разделить район Выхино-Жулебино, как было раньше, назовите дату, когда Выхино и Жулебино были разными районами. Спасибо.

Ведущий: Назовите дату.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов 21 округа

Андрей Клычков: Начну с последнего: 5 июля. 15 лет назад, 5 июля. Вот в этом году отмечали 15-летие объединения Выхина и Жулебина. Что касается электроаферы, ну Валерий Семенович как всегда перевирает. Поэтому, Валерий Семенович, мне не всегда нужно иметь полномочия депутата для того, чтобы помогать людям. Я с 2001 года занимаюсь активной общественной работой. И с 2001 года, не имея полномочий, участвовал и в митингах, и в том числе в борьбе с электроаферой. Напомню вам, что электроафера, борьба с ней, закончилась не в мае 2009 года, а гораздо позже. Поэтому, когда вы называете подобные цифры, конечно, это умиляет. Другой вопрос, что сегодня, говоря о защите Жулебинского леса и говоря о любых победах, я не привык говорить "я", потому что я не смогу сделать ничего без жителей. И на сегодняшний день все победы, которые есть в ряду тех успехов у партии, у людей, мы делаем вместе. И мы дальше будем их добиваться вместе. И я надеюсь, люди оценят тот результат, тот вклад, который был сделан.

Ведущий: Спасибо. Спасибо за ваш ответ, спасибо, что уложились в отведенное вам время. Андрей Клычков сейчас задает свой вопрос Светлане Родионовой. 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, минута стандартная на то, чтобы ответить. Андрей, ваш вопрос.

Андрей Клычков: Светлана, согласны ли вы с тем, что префектура Юго-Восточного округа, по сути, завалила программу расселения ветхого жилья в Юго-Восточном округе, и, наверное, здесь же вопрос о капитальном ремонте. Мы с вами являемся свидетелями, когда жители обращаются практически на каждой встрече с тем, что им не ясна перспектива переселения, что им не ясна перспектива программы капитального ремонта. Последний пример: пересечение улиц Рязанской и проспекта Скрябина, где людей переселяют в хрущевки, в якобы "новые дома". Считаете ли вы, что именно префектура не выполнила эту задачу?

Ведущий: Светлана.

Светлана Родионова: Спасибо за вопрос. Да, конечно же, этот вопрос насущный. Особенно он касается Выхина, потому что там очень много пятиэтажек. К сожалению, наш префект, который сегодня не пришел (лучше бы было ему задать этот вопрос), конечно же, он не выполняет своих обязанностей на этой должности. То, что сейчас происходит с капремонтом, то, что приняли последний закон и переложили на плечи наших граждан оплату за капремонт домов.

Андрей Клычков: Пока еще не переложили, но собираются.

Светлана Родионова: Принимается же такой законопроект.

Ведущий: Светлане, я так понимаю, тяжело отвечать на… Что там за история с переселением?

Светлана Родионова: Да, такое есть. Как уже говорил Андрей, конечно, же, с этим нужно бороться.



Ведущий: У вас еще 8 секунд на то, чтобы объяснить, почему она провалилась… Как я понимаю, ответа не будет. Хорошо. Светлана, сейчас у вас 30 секунд, чтобы задать вопрос Артему Липагину. Пожалуйста.

Светлана Родионова: Артем, в своем предвыборном ролике вы заявили, что будете искоренять коррупцию. Поясните, пожалуйста, каким именно образом вы будете это делать, если станете депутатом Московской городской Думы. Притом что Мосгордума не имеет прямого влияния ни на МВД, ни на прокуратуру. В ее распоряжении только ведение различного рода экспертиз и правовых актов.

Ведущий: Спасибо. Вопрос понятен? Как будете искоренять коррупцию?

Артем Липагин: Прежде всего я хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и вам о том, что только ЛДПР заявляла всегда открыто о фактах коррупции в московском правительстве. Только благодаря ЛДПР сейчас мы не видим Лужкова, Ресина и прочих. Всего-всего.

Ведущий: Всего-всего – это чего?

Артем Липагин: Ни для кого не секрет, что богатство нынешней жены бывшего мэра Лужкова, ни для кого не секрет, пенсия бывшего мэра Лужкова – 300 тысяч рублей. И только благодаря ЛДПР мы от этого избавились. Меня как депутата Московской городской Думы вместе с Владимиром Вольфовичем Жириновским в любое время примет Сергей Семенович Собянин в отличие от вас – от "Яблока", потому что ни вас, ни Митрохина никогда не будет в правительстве Москвы и в Московской городской Думе. Спасибо.

Реплика: Есть ли возможность поаплодировать?

Ведущий: Поаплодировать? Пожалуйста. Спасибо, уважаемые кандидаты. Сейчас мы переходим к следующему этапу наших сегодняшних дебатов. Сейчас я предоставлю вам по минуте для того, чтобы резюмировать ваше сегодняшнее выступление. Все это будем делать в том же порядке, в котором произошла жеребьевка, то есть начинает у нас Светлана Родионова. Ваша минута, Светлана, пожалуйста.

Светлана Родионова: Образование и медицина стали услугами, за которые надо платить. Проблемы экологии ушли на второй план. ЖКХ больно ударяет по карману каждой московской семьи. Ужасающе неприличные пособия на детей до трех лет. Постоянное желание властей урезать надбавки к пенсии. Строительство новых транспортных развязок не уменьшило количество пробок. Это и многое другое легло в программу партии "Яблоко" "Выбор есть!". Это команда профессиональных и просто порядочных людей, которые каждый день борются за права наших сограждан. И в заключение я хочу сказать: как москвичка в третьем поколении дальнейшую свою судьбу и жизнь я связываю с родным городом, я буду бороться за сохранение исторического наследия Москвы. Без истории и памяти мы ничто. Поэтому если вам не безразличен наш город – приходите 14 сентября на выборы и голосуйте за партию "Яблоко", за Родионову Светлану Сергеевну. Спасибо!

Ведущий: Спасибо вам, Светлана. Вы не использовали целых 7 секунд на то, чтобы обратиться к вашим избирателям. Далее у нас Андрей Клычков. Ровно минута вам.

Андрей Клычков: Уважаемые москвичи, последние пять лет со многими мы познакомились. Не всегда были радостные поводы для наших встреч. Иногда мы боролись с властями, мы ходили на митинги, собирали подписи, добивались принятия либо непринятия законов в Московской городской Думе. Это, наверное, хороший результат прошедших лет. Но сегодня я иду на выборы в Мосгордуму с лозунгом "Работать по-новому с умом и принципами". Ум и принципы – это то, чего не хватает на сегодняшний день власти. Вместо ума у них самонадеянность. Вместо принципов – банковская карточка.

На "Радио Москвы" завершились дебаты от 21-го округа

Ум и принципы – это то, чего мы ждем от власти, но и то, что ждет Москва от москвичей-избирателей. Ум – мы должны с вами понять, какой город мы оставим своим детям. Принципы – мы должны понять, что никто за нас не может сделать выбор и мы сами в праве определить, какой будет Москва, и не дать возможность коммерсантам от власти захватить эту власть в очередной раз. 14 сентября у каждого из нас с вами будет выбор: либо оставить все как есть, либо изменить свою жизнь вместе. Я надеюсь, что мы встретимся 14 сентября и вы сделаете свой выбор за кандидата от КПРФ в 21-м округе Клычкова Андрея.

Ведущий: Спасибо, Андрей. Далее слово предоставляется Валерию Каткову. Валерий, ваша минута.

Валерий Катков:

Кончается счастливая эпоха, и словно безутешная вдова,

ждет, затаясь, без выдоха и вздоха компашка на Петровке, 22.

Непросто оторваться от корыта в привычке оседлать его верхом,

но дверь уже немножко приоткрыта. Пинок – и полетите кувырком.

Куда идти ребятам? Не в забой же, но не бывает дыма без огня.

Я презираю вас гораздо больше, чем вы не замечаете меня.

Нас вам кормить, пахать, сажать всем вместе, а надо бы сажать или кормить.

Поставьте запятую в нужном месте: помиловать никак нельзя казнить.

Они в ответ свой принцип на листочке напишут, как с народом надо жить.

И снова нет ни запятой, ни точки: насиловать никак нельзя любить.

И много лет назад, и в этом веке виват, законодательная власть.

Но только я слегка прикрою веки, она ко мне за денежками: "Здрасть!"



Ведущий: Ровно минута ваша закончилась. И минута предоставляется для заключительного слова Артему Липагину. Артем, пожалуйста.

Артем Липагин: Друзья, прежде всего я хочу вам показать, как сегодня проводятся выборы в Московскую городскую Думу. Нам не дают возможности высказывать свое мнение, нам не дают возможности показывать свою политическую принадлежность. Мы видим, что даже флажочек не дали возможность поставить. Хочу вам напомнить о том, что ЛДПР – это единственная партия, которая предлагает реальные здравые решения проблем москвичей. Только мы предлагаем вывезти все вредные, зараженные нитратами фрукты. Только мы предлагаем уничтожить бродячих собак. Только мы предлагаем решить проблему вредного воздуха в Москве. Только мы предлагаем спортивные площадки в каждый двор. Наконец-таки решить транспортную проблему – транспортный налог, пробки и проблему дорог. Только ЛДПР! 14 сентября приходите на выборы и голосуйте за самых честных кандидатов от партии ЛДПР. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Артем. Замечу, что все 24 минуты, что продолжались наши дебаты, ваш флажок был всегда в кадре, когда вы выступали.

Артем Липагин: Да, потому что я его сам держал.

Ведущий: Это правильно. Спасибо большое. Это были дебаты кандидатов на пост депутатов Московской городской Думы.