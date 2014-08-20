Полная расшифровка дебатов кандидатов от 33-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 33-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 33-го избирательного округа. В них приняли участие Платон Греков (ЛДПР), Антон Тарасов (КПРФ), Вячеслав Макаров ("Справедливая Россия") и Александр Попов ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Избирательный округ № 33 Районы: Южное Бутово, часть района Северное Бутово Южное Бутово, часть района Северное Бутово Кандидаты: Бочаров Олег Евгеньевич .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Самовыдвиженец.

Греков Платон Евгеньевич .

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в Академическом большом хоре Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр". Занимает должность артиста хора "Мастера хорового пения". Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Гусева Людмила Ивановна .

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Московском городском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Макаров Вячеслав Геннадьевич .

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Попов Александр Викторович .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Стафвэл". Занимает должность старшего директора по развитию бизнеса. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Тарасов Антон Александрович .

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Авиационная компания "Трансаэро". Занимает должность инженера цеха диагностики и неразрушающего контроля директората производства технического департамента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся в единый день голосования – 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми и прозрачными.

Участие в дебатах добровольное, и перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Итак, сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 33-му избирательному округу, который включает в себя район Южное Бутово и часть района Северное Бутово. Я представлю кандидатов, зарегистрированных по этому округу, которые пришли в нашу студию.

Итак, кандидат под номером 1 – Платон Греков. Добрый день

Платон Греков: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие москвичи.

Ведущая: Антон Тарасов – кандидат под номером 2. Я вас приветствую.

Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 3 – Вячеслав Макаров. Здравствуйте.

Вячеслав Макаров: Добрый день.

Ведущая: И Александр Попов – кандидат под номером 4. Спасибо, что пришли.

Александр Попов: Добрый день.

Ведущая: Кандидаты Людмила Гусева и Олег Бочаров, которые также зарегистрированы по 33-му округу, отказались участвовать в дебатах, но, опять же, повторюсь, что дело это добровольное.

Итак, мы начинаем нашу встречу. Каждый из вас сейчас, господа, может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу. У вас есть для этого ровно минута.

Приветственное слово – прошу вас, Платон Греков.

Платон Греков: Здравствуйте, дорогие москвичи. Здравствуйте, земляки-бутовцы. По 33-му избирательному округу меня выдвинула партия ЛДПР. В программу нашей партии (и меня лично) входит жесточайший контроль за соблюдением законности в сфере миграционной политики. Мы видим, что происходит сегодня. Сегодня, 20 августа, совершилась провокация на Котельнической набережной: неизвестные лица (слава богу, которые установлены) повесили украинский флаг, совершили акт вандализма. Помните, этого не должно повториться, любая акция должна быть наказана. Любая политика должна быть под контролем. Миграционная политика должна быть под контролем.

Далее. Посмотрите, пожалуйста: кругом – по Северному, по Южному Бутову – арбузные развалы, бахча, дыни. Купите нитратный метр, пройдитесь по этим продуктам, посмотрите, чем травят москвичей. Посмотрите, это невозможно есть. Есть решение этой проблемы: любые развалы – только до 1 сентября.

Голосуйте за ЛДПР! 14 сентября – ЛДПР!

Ведущая: Благодарю вас. Мы продолжаем. Кандидат под номером 2 – Антон Тарасов. И у вас минута, чтобы рассказать о себе.

Антон Тарасов: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я – Тарасов Антон, кандидат в депутаты от партии КПРФ, 29 лет, коренной москвич, без вредных привычек. Закончил Авиационный технологический университет имени Циолковского, работаю в компании "Трансаэро" по профессии, инженером.

Являюсь муниципальным депутатом района Аэропорт. Патологически не переношу воров и лжецов, но, к сожалению, бороться с ними на муниципальном уровне практически бесполезно, поэтому прошу вашей поддержки на выборах.

Компания сейчас сильна своими кандидатами и своими кадрами как никогда, поэтому если во всех 45 округах победит наш человек, то вы больше никогда не увидите точечно застраивающиеся наши районы. Мы больше с вами никогда не увидим строящиеся торгово-развлекательные комплексы вместо недостающих поликлиник, детских садов и школ. В конце концов мы заставим чиновников слушать людей, прислушиваться к их мнению, и в дальнейшем мы изменим эту ситуацию, и заменим их тоже на наших профессионалов.

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов 33 округа



Ведущая: Спасибо, что уложились. Это был Антон Тарасов. Мы продолжаем, теперь на очереди Вячеслав Макаров. Ваше приветственное слово.

Вячеслав Макаров: Здравствуйте.

Ведущая: У вас минута, чтобы рассказать о себе избирателям.

Вячеслав Макаров: Спасибо. Адвокат Макаров Вячеслав Геннадьевич. Я уже в 1993–1997 году был депутатом Московской городской Думы. В тот период времени возглавлял комиссию по социальной политике. У меня был достаточно большой перерыв, и это время я посвятил адвокатской работе. В своей работе очень часто сталкиваюсь с проблемами, которые испытывают все москвичи: это и парковки, это сейчас жесткие действия транспортников по эвакуации машин, это проблемы ЖКХ, межевание, то есть отъем чиновниками придомовой территории; это проблема лекарств – получение и снабжение лекарствами москвичей; работа больниц, детских садов, школ – вот эти все проблемы, но есть и другие, конечно, которыми я также собираюсь заниматься в Московской городской Думе.

Ведущая: Спасибо. Мы продолжаем. Вы смотрите дебаты кандидатов по 33-му избирательному округу города Москвы, и сейчас приветственное слово – Александр Попов, кандидат под номером 4. У вас минута эфирного времени.

Александр Попов: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Меня зовут Александр Попов, мне 45 лет, образование высшее. Я – муниципальный депутат. Я живу в районе Южное Бутово уже 10 лет и баллотируюсь кандидатом в Московскую городскую Думу от этих же районов – Южное Бутово и Северное Бутово. Меня выдвинула партия "Яблоко – объединенные демократы". Я муниципальный депутат уже более двух лет, и за это время я столкнулся с множеством проблем, московских проблем, простых проблем москвичей.

Одна из главных проблем, я считаю, – это оторванность чиновников и власти от простых москвичей и их проблем. Я считаю, что чиновники страшно далеки от простых людей, и считаю, что их нужно повернуть лицом к людям и заставить работать на благо людей, а значит, на благо города. Я считаю, за два с половиной года, когда я работаю муниципальным депутатом, я столкнулся…

Ведущая: У вас еще будет возможность сделать какие-то конкретные заявления.

Александр Попов: Да, хорошо, не хватило просто времени.

Ведущая: Да, потому что наша встреча еще не закончена. Мы сейчас приступаем к раунду вопросов и ответов, и кандидаты в нашей студии могут заявить о своих намерениях и, может быть, уточнить и сделать конкретные предложения по изменению жизни района и города в целом.

Итак, Платон, у вас 30 секунд, для того чтобы задать свой вопрос оппоненту. Антон Тарасов будет отвечать, у вас минута на ответ. Пожалуйста, начинаем.

Платон Греков: Антон, у меня к вам как к члену Коммунистической партии один простой вопрос: как вы думаете, можно допустить к управлению городом, к принятию каких-то важных решений членов партии, которая меньше чем за 100 лет сумела развалить две сверхдержавы, я имею в виду Российскую империю и Советский Союз?

Ведущая: Время ваше еще не прошло, но мы сейчас переставим таймер. Антону придется отвечать. У вас минута.

Антон Тарасов: Какой интересный вопрос, Платон. Видимо, вы плохо изучали в школе историю или вы не знаете историю по рассказам ваших дедов, отцов и так далее, потому что вы живете в великой стране, построенной как раз нашими прадедами, и вы живете в тех домах, которые построены в советские годы, и вы получили образование, которое было в советский период. Поэтому извините, пожалуйста, ваш вопрос некорректен. Поэтому сейчас нужно опираться на тех людей, которых вы сейчас видите, и жители принимают решение сами, каких людей выбирать.

Платон Греков: То есть вы с себя снимаете историческую ответственность?

Ведущая: Платон, ваше время на вопрос вышло.

Платон Греков: Простите.

Ведущая: Пожалуйста, Антон, у вас еще есть 20 секунд, для того чтобы что-то добавить.

Антон Тарасов: Я все-таки призываю людей прийти на выборы и посмотреть, кто баллотируется, посмотреть его историю, не делать поспешных выводов. Главное – не выбрать волка в овечьей шкуре, главное – посмотреть, кто за ним стоит, какая партия и какая предыстория у него. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Я еще раз напомню, что все кандидаты, согласно законодательству, должны находиться в равных условиях предоставления эфирного времени. Сейчас 30 секунд есть у Антона Тарасова, чтобы задать свой вопрос кандидату под номером 3, согласно нашей жеребьевке, Вячеславу Макарову. А у вас – минута на ответ. Пожалуйста.

Антон Тарасов: Вячеслав Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вы в курсе, что Коммунистическая партия Российской Федерации уже давно собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Новороссии? Уже порядка 1200 тонн собрали продовольствия и гуманитарной помощи. Почему ваша партия не участвует в этом, и не считаете ли вы, получается, нужным помогать нашим людям, живущим там?

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 33-го округа



Ведущая: Спасибо. Сейчас будет отвечать Вячеслав Макаров. Минута эфирного времени пошла, пожалуйста.

Вячеслав Макаров: Мне хотелось бы вам ответить, что ваш ответ лжив, не основан на фактах. Например, мой коллега Николай Московченко, тоже, кстати, депутат первых двух созывов, – он идет по другому округу от партии "Справедливая Россия", в этом же округе, Бутовском. Он собирал помощь Донбассу, сейчас он это делает по всей Москве, отвозил ее неоднократно. И это делает конкретный кандидат. Я сам помощь Донбассу не возил, но я не считаю это необходимым, потому что есть те, кто должен этим заниматься, а депутаты и кандидаты, с моей точки зрения, сегодня должны все-таки изучать проблемы района, для того чтобы заниматься районом, потому что, если кандидат в Московскую городскую Думу будет беспокоиться, как там в Гондурасе, ничего хорошего от этого не будет.

Ведущая: Спасибо вам, Вячеслав. Я также призываю вас, господа, всех придерживаться городской повестки и, может быть, локальных проблем района.

У вас сейчас, Вячеслав, есть 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Александру Попову, пожалуйста.

Вячеслав Макаров: Попову я хотел бы задать вопрос: все-таки вы позиционируете себя как либерал. В то же время, когда вы шли на выборы, ваша партия оттолкнула, с точки зрения либералов, очень много достойных кандидатов, которые не смогли от вашей партии, как они надеялись, принять участие в выборах. Чем был обоснован выбор вашей партии – оттолкнуть грамотных специалистов?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Александр Попов.

Александр Попов: Спасибо за вопрос. Я считаю, что наша партия сделала правильно, потому что у нас всегда есть свое мнение и свое предположение тех процессов, в которых мы собираемся участвовать. Я считаю, что тех людей, которых мы выдвинули, и я в том числе, они не менее значимы и не менее профессиональны, чем те люди, о которых вы говорите. Я считаю, что мы сделали правильно, и я надеюсь, что это будет подтверждено на выборах 14 сентября.

Вячеслав Макаров: Посмотрим.

Ведущая: У вас еще 30 секунд, вы можете сказать то, что не успели в приветственном слове.

Я хотел сказать следующее. За время моей работы муниципальным депутатом ко мне обращается множество людей с разными совершенно проблемами, но их объединяет то, что они не знают, в какие инстанции обращаться и как разговаривать с чиновниками именно для того, чтобы те не отмахивались от них, а помогали решать эти проблемы. Дальше я просто могу не успеть.

Ведущая: Благодарю вас. Сейчас у вас есть 30 секунд, чтобы задать вопрос Платону Грекову, а у вас – минута на ответ. Я прошу вас придерживаться отведенного времени.

Александр Попов: Платон, скажите, ваша программа в основном адресована молодежи, и я хотел спросить вас вот о чем. Согласны ли вы с тем, что подростки могут работать, продолжая учиться в школе? Ведь все практически кружки или какие-то мероприятия, где человек может развиваться, платные.

Ведущая: Пожалуйста, отвечает Платон Греков. Время пошло.

Платон Греков: Все дело в том, что, конечно же, должны быть кружки для занятий с молодежью бесплатные. Я, как житель района Северное Бутово, часто вижу: да, неплохая инфраструктура, которую возвели нынешние наши коллеги, которых, к сожалению, сегодня с нами нет, которые не посчитали нужным сегодня сюда прийти, возвели хорошую инфраструктуру, но никоим образом никакими событиями ее не заполняют. Конечно, нужно заниматься с молодежью, нужно им прививать любовь к своей Родине, нужно прививать им знания, не давать возможности поменять те великие исторические факты, которые они должны знать и гордиться ими. Естественно, мы должны все это преподавать нашей молодежи, все это ей прививать. Естественно, мы должны заниматься с ней спортом, и мы будем этим заниматься. Но без полномочий это сделать сложновато. Люди, которые имеют полномочия, этим не занимаются.

Дайте нам полномочия, дайте Либерально-демократической партии полномочия, и мы это сделаем. Мы займемся, мы наполним событиями каждый двор, каждый район, каждую спортивную площадку. 14 сентября – только ЛДПР, только!

Ведущая: Спасибо, Платон, благодарю вас.

В нашей студии двое не пришли. Сейчас Александр Попов, кандидат под номером четыре, согласно нашей жеребьевке, задает вопрос кандидату под номером три, Вячеславу Макарову. Регламент такой же: 30 секунд и минута. Пожалуйста.

Александр Попов: Скажите, Вячеслав, в сентябре этого года выходит в свет, так скажем, 271 закон, который обязывает жителей Москвы платить за капремонт от 400 до 800 рублей. Причем платить жителям тех домов, постройки 60-х, 70-х и даже 80-х годов, в которых по регламенту, по нормативам уже должны были сделать дважды капремонт. Считаете ли вы правильным обязывать людей платить за капремонт?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Вячеслав Макаров. Минута эфирного времени.

Вячеслав Макаров: Безусловно, нет. Безусловно, я иду, в том числе в Московскую городскую Думу, что многие законы, которые принимает или, точнее, принимала – надеюсь, не будет никогда принимать уже – Московская городская Дума, в основном носили репрессивный характер или были подготовлены не самими депутатами, а в основном представителями исполнительной власти. Это касается, в том числе вашего вопроса и ЖКХ в целом. Я бы отдельно хотел сказать, что по тем вопросам, которые вы поднимаете, вообще считал бы нужным говорить только о районе, не в целом о каких-то проблемах Москвы. Вот, например, в микрорайоне Щербинка, 83 семьи благодаря решениям суда фактически остались без квартир, которые ранее они купили у Министерства обороны. Теперь департамент жилищной политики у них эти квартиры отсудил. Причем те судьи, которые раньше им эти квартиры в собственность передали, их же и забрали обратно. Вот я бы занялся еще и этими проблемами.

Ведущая: Ваше время вышло, к сожалению.

Александр Попов: По моим данным, там 150 квартир, я просто знаю этот вопрос тоже.

Ведущая: И ваше время, отведенное на вопрос, тоже вышло…

Вячеслав Макаров: У вас будет время.

Ведущая: А у вас, Вячеслав, еще есть 30 секунд, чтобы задать вопрос кандидату под номером два, согласно нашей жеребьевке, Антону Тарасову. И давайте соблюдать регламент, прошу вас, Вячеслав.

Вячеслав Макаров: Вы знаете, у меня особых вопросов нет к кандидатам, потому что те основные кандидаты, которых все хотели здесь увидеть, – они не пришли. Это печально. А потому что вопросы, конечно, касались бы... Хотелось бы этими дебатами подвести какие-то итоги предыдущей работы Московской городской Думы, в частности тех депутатов, которые сегодня не явились. Ну и понять вообще, что происходит в Москве. В частности, вот как вы планируете бороться с коррупцией.

Ведущая: Так, вопрос прозвучал. Отвечает Антон Тарасов, у вас минута.

Антон Тарасов: Ну, такой общий вопрос, да, абсолютно. У нас все кому не лень борются с коррупцией. Просто нужно принимать более карательные меры к тем чиновникам, которые проворовались, что касается Сердюкова, Васильевой, всего этого дела и всех остальных иже с ними – там тоже нужно сажать, и как можно скорее. Тогда у нас не будет коррупции, не будет у нас желания воровать.

Ведущая: Прошу прощения, Антон, вы говорите про Донбасс, про какие-то федеральные проблемы чиновников федерального уровня, может быть, что-нибудь про город все-таки, какие ваши планы? Может быть, про район.

Антон Тарасов: Ну, район – это слишком такое вот местечковое место, потому что у нас идет дело о Москве, поэтому вопросы местного самоуправления и местного саморегулирования поднимать здесь, можно сказать, не уместно. А нужно решать и глобально.

Вячеслав Макаров: Я про коррупцию спросил.

Антон Тарасов: Коррупцию – я ответил, что нужно карать чиновников, которые проворовались.

Вячеслав Макаров: Нужно, а как конкретно именно заниматься планируете?

Антон Тарасов: Ну, чтобы система работала у нас.

Вячеслав Макаров: Ну, карать-то вы не можете, у вас, слава богу, пока ни автомата нет, ничего…

Ведущая: Законодательные рычаги есть у Мосгордумы для этого?

Антон Тарасов: У Мосгордумы?



Ведущая: Да.

Антон Тарасов: Я думаю, есть.

Ведущая: Отлично. Ответ тоже прозвучал. Теперь ваше право, 30 секунд, задать вопрос Платону Грекову, пожалуйста.

Антон Тарасов: Платон, вот вы мне в частной беседе однажды сказали, что первостепенным для вас является строительство храмов. Поэтому вопрос в следующем заключается: считаете ли вы необходимым сначала строить храмы или же сначала на этом месте, где планируются храмы, построить недостающие объекты инфраструктуры, например детские сады, поликлиники, школы, а уже во вторую очередь заботиться о духовном состоянии наших граждан?

Ведущая: Спасибо, Антон. Итак, отвечает Платон Греков. У вас минута эфирного времени. Итак, храм или школа?

Платон Греков: Нет, не храм или школа. Вопрос стоял: храм или инфраструктура. Это типичный вопрос от представителя Коммунистической партии. Знаете, в Евангелии есть такая фраза: "отделяем зерна от плевел". Нельзя сравнивать кислое и деревянное. Есть социальная нагрузка, есть духовная нагрузка. Без духовной нагрузки, без духовного воспитания нашей молодежи мы потеряем корни. Вспомните: упал железный занавес, какое количество негативных вот всех этих людей. Идея хлынула на наши просторы, подменяя нашу идеологию, заменяя великие вехи какими-то низменными идеалами потребления. И если мы будем ставить, например, да возьмем, хорошо, детский сад, но мы не будем ставить храм, тогда из этого детского сада будут выходить вот эти вот парни, которые красят себе лак на ногти черного цвета, делают себе непонятные прически и на мужчин не похожи. А если там будет стоять неподалеку храм, они будут знать, откуда они, кто они, куда они идут, к чему им стоит стремиться.

Антон Тарасов: Ну вы же понимаете, что построить храм – это мало.

Ведущая: Отвечает Платон Греков

Платон Греков: Секунду. Так вот, надо отделять эти понятия. Есть социалка, есть духовность. Это абсолютно разные вещи.

Ведущая: Спасибо. Время на вопросы и ответы вышло. А теперь финальное слово. То, что, может быть, не успели сказать и донести до избирателя. У вас сейчас появится такая возможность. Опять же, согласно жеребьевке, опять же, вам, Платон, придется взять на себя слово. У вас минута.

Платон Греков: Это прекрасно. Итак, дорогие земляки-бутовчане, как я уже говорил, я кандидат в депутаты от Либерально-демократической партии России. Здесь сегодня говорилось очень много слов о том, что вот кандидаты и депутаты они где-то далеко, мы не можем наладить с ними контакт. Я живу в Бутове не первый десяток лет, про район я знаю много и решаю конкретные вопросы. И мы проводим и спортивные соревнования, но без полномочий это сделать тяжело, потому что люди, которые сейчас, к сожалению, опять же, они не пришли, они не позволяют нам этим заниматься, вставляют постоянно палки в колеса. Провести спортивное мероприятие – это нужно собрать целый вообще консилиум людей. А всего лишь люди, ребята выйдут, поиграют в баскетбол. Я хочу, чтобы это все стало намного проще, чтобы власть стала ближе к народу. Я ваш кандидат. Я живу с вами в одном районе, я играю с вами на одной баскетбольной площадке, хожу в один тренажерный зал, посещаю один храм с вами. Я призываю вас, 14 сентября – только ЛДПР. Греков Платон.

Ведущая: Платон, и еще я дам вам возможность задать вопрос кандидату под номером 4 – Александру Попову. У вас 30 секунд на вопрос, а у вас минута на ответ.

Платон Греков: Александр, скажите, пожалуйста, где сейчас находится основатель вашего мегаклассного демократического движения господин Явлинский? По каким сейчас он ездит университетам и за какие деньги какие лекции читает?

Ведущая: Спасибо вам за вопрос. Вам придется ответить за партию.

Александр Попов: Вы знаете, Платон, очень странно, что вы задаете такой вопрос, потому что такая медийная личность, как Григорий Явлинский является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. И он там очень продуктивно работает. И свои идеи он воплощает в жизнь там. Я надеюсь, что в скором будущем его идеи и идеи нашей партии, партии "Яблоко", единственной демократической оппозиционной партии, как я считаю, в стране, будут воплощены в жизнь в самое ближайшее время. Со временем, я надеюсь, что народ это поймет и поддержит нас.

Ведущая: А какие идеи у московского "Яблока"?

Александр Попов: Ну, это очень большая... Смотрите, у нас есть программа, я могу вам подарить, вы почитаете эти идеи, пожалуйста.

Ведущая: Вы можете подарить ее избирателям, еще эту программу. Вы можете сделать это, у вас есть 20 секунд. Вы можете сделать, несколько тезисов назвать.

Александр Попов: Ну, я в общем-то ответил на вопрос. Я думаю, что вы удовлетворены.

Платон Греков: Это не имеет значения.

Ведущая: Хорошо, спасибо. Ваше время истекло, можете собраться с мыслями перед финальным словом. А пока под номером 2 кандидат Антон Тарасов. У вас минута на финал.

Антон Тарасов: Уважаемые жители, не так важно, что говорит вам кандидат перед выборами, за два месяца до выборов, какие проблемы поднимает, потому что узнать чаяния народа и какие проблемы стоят перед его округом не так сложно, потому что все это обговаривается с жителями на встречах, все это узнается в разговоре с работниками управ. Поэтому призываю вас внимательнее отнестись к вашему выбору. Узнать, кто стоит за этим человеком, каких он придерживается взглядов. И опять же, повторюсь, не выбрать волка в овечьей шкуре. Не так сложно пройти 100–200 дворов, домов, пообещать людям с три короба, а потом в дальнейшем ничего этого не выполнить. Поэтому призываю вас внимательно снова пройтись по биографии. А за мною партия, КПРФ, за мною правда, реальные дела. Поэтому, если вы устали от засилья мигрантов, если вы боитесь ходить по вечерам во дворах, голосуйте за КПРФ. Мы введем визы.

Ведущая: Благодарю вас, это был Антон Тарасов. А сейчас кандидат под номером 3 Вячеслав Макаров. У вас минута, избиратели вас слышат и видят.

Вячеслав Макаров: Спасибо. Я, конечно, буду заниматься не проблемами Крыма или Донбасса, я буду заниматься проблемами жителей конкретного района Бутово. И причем северной его части, и Южного Бутова. Бабушками, лекарствами, детьми, пенсионерами – всеми теми, кто ко мне обратится.

Хочу сказать, что по моей практике мне достаточно хорошо это удавалось сделать. Я удачно привлекал в том числе волонтеров. Мне всегда кто-то помогал. То есть не было такого, чтобы чей-то ответ, обращенный ко мне, не важно, как депутату, как председателю комиссии по социальной политике, ни разу не оставался без ответа, и ни разу человек не оставался без помощи, естественно, в том размере, который я, конечно, мог ему оказать. Но в любом случае я всегда находил для этого время. Для встреч с избирателями у меня всегда будет время. И всегда можете ко мне обращаться, я всегда с вами встречусь.

Ведущая: Спасибо. Кандидат Вячеслав Макаров и его финальное слово. Ну а сейчас Александр Попов, и у вас минута.

Александр Попов: Я иду в Московскую городскую Думу, потому что я отец четырех детей. И я хочу предотвратить катастрофу моего города. Потому что чиновники от мала до велика превратили наш город и закрыли наш город от общественного контроля, от любого общественного контроля. Вследствие этого город стал настолько коррумпированным, что откаты настолько велики, что уже нет никаких пределов. Еще немного – и без настоящего гражданского контроля произойдет общественный социально-экономический коллапс. И я не могу себе этого позволить, потому что я гражданин Москвы, гражданин России и потому что моей дочери всего один годик. И мой девиз – "Прозрачная Москва". Вместе мы сила, вместе мы сможем многое. Приходите 14 сентября на выборы и голосуйте за партию "Яблоко".

Ведущая: Время ваше истекло. Благодарю вас, господа. Спасибо, что пришли и рассказали о своих программах. Я напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 33-му избирательному округу. А мы с вами увидимся совсем скоро на телеканале "Москва 24", в прямом эфире, в 18.30.