Полная расшифровка дебатов кандидатов по 10-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 10-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радио "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10-го избирательного округа, который включает в себя районы Бибирево, Лианозово и Северный. В них приняли участие Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР) и Максим Фадеев (КПРФ). Еще один кандидат от участия отказалась. M24.ru предлагает полную расшифровку очередного раунда дебатов.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования, а эфирное время предоставляется согласно законодательству.

Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Прямо сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 10-му избирательному округу, который включает в себя районы Бибирево, Лианозово и Северный. Я представлю всех кандидатов, которые сейчас находятся в студии.

Итак, согласно жеребьевке, кандидат под номером 1 – Алексей Кравцов. Здравствуйте.

Алексей Кравцов: Здравствуйте, дорогие москвичи.

Ведущая: Кандидат под номером 2 – Александр Саблуков.

Александр Саблуков: Здравствуйте.

Ведущая: Добрый день. Кандидат под номером 3 – Лариса Картавцева. Здравствуйте.

Лариса Картавцева: Добрый день.

Ведущая: Спасибо, что пришли. Номер 4 – Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов: Добрый день.

Ведущая: Добрый день. И кандидат под номером 5 – Максим Фадеев. Я вас приветствую.

Максим Фадеев: Здравствуйте, дорогие москвичи.

Ведущая: Всего шесть зарегистрированных кандидатов по округу номер 10, участник под номером 6 – Инна Мерцалова – от участия в дебатах отказалась. И, согласно законодательству избирательному, мы предоставляем равные условия, равное количество эфирного времени в эфире телеканала "Москва 24" и радио "Москва FM".

Итак, мы начинаем. Сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу. У вас есть ровно минута, обращайте, пожалуйста, внимание на таймер, который в нашей студии работает. Зрители могут также следить за счетчиком, который находится в левом нижнем углу экрана.

Итак, согласно жеребьевке, Алексей Кравцов, пожалуйста, у вас минута.

Избирательный округ № 10 Районы: Бибирево, Лианозово, Северный Бибирево, Лианозово, Северный Кандидаты: Картавцева Лариса Руслановна .

Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице № 20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

Кравцов Алексей Владимирович .

Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Кузнецов Дмитрий Иванович .

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением Либерально-демократической партии России.

Мерцалова Инна Борисовна .

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО "РМАПО" Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Саблуков Александр Валентинович .

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "МГЛУ". Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Фадеев Максим Анатольевич .

Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Алексей Кравцов: Спасибо. Я, Алексей Кравцов, мне 36 лет, я – офицер запаса, работал в коммерческих организациях, проходил государственно-гражданскую службу, работал в ставшем родным районе Бибирево. В настоящее время я безработный. Больше 15 лет я проживаю в Северо-Восточном административном округе, мне близки и знакомы те проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего города. Я проживаю их вместе с вами.

Знаю работу органов исполнительной власти изнутри, я вижу те проблемы, те системные проблемы, которые в ней возникли. Для того чтобы эти проблемы изменить, нам с вами вместе, москвичам, необходимо привести во власть новых людей – сильных, активных людей.

Для меня нет авторитетов ни среди партийных лидеров, ни среди чиновников, есть только один авторитет – это авторитет вашего волеизъявления, авторитет, мнение жителей моего района, жителей нашего округа. Голосуйте за меня. Спасибо.

Ведущая: Я вас благодарю. Спасибо, что уложились в отведенное эфирное время. А мы продолжаем. Сейчас кандидат под номером 2. Я предоставляю минуту эфирного времени Александру Саблукову. Слушаем вас.

Александр Саблуков: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я – Саблуков Александр Валентинович. По первому образованию и первой специальности я – военный, служил в частях системного предупреждения о ракетном нападении, частях противоракетной обороны. В Москве, в районе Лианозово, я живу с 1988 года, и собственно, с этого периода моей основной деятельностью и профессией становится преподавательская работа. В настоящее время я доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Московского государственного лингвистического университета.

Для меня это первые выборы, в отличие от многих моих коллег. Причин, по которым я решился на этот шаг, много, я надеюсь о них рассказать в своей предвыборной программе, но если попытаться выразить как-то одной фразой все это, то я бы, наверное, мог бы сказать так: одной фразой программа – мне не все равно.

Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас, профессор, за то, что уложились также. Я напомню, что у каждого из кандидатов есть ровно минута, чтобы сделать такую мини-презентацию, рассказать о себе. Мы продолжаем. Согласно жеребьевке, номер 3 – Лариса Картавцева. Прошу вас.

Лариса Картавцева: Добрый день, дорогие москвичи. Я – Лариса Картавцева. Более 20 лет я посвятила себя самой благородной и гуманной профессии – я врач. Я начинала медицинской сестрой, работала врачом на участке, работала руководителем, а сейчас я работаю в самой большой больнице северо-востока заместителем главного врача.

Более шести лет я работаю муниципальным депутатом, и как в работе врача, и как в работе депутата, самое главное – это люди. Люди, к которым ты идешь. Ты чувствуешь их боль, ты знаешь, что сегодня их волнует, что нужно для них.

Сегодня очень много сделано, и нам есть чем гордиться. Я выходила в каждый двор, я видела и знаю, что сегодня беспокоит наших людей. Я могу сказать о том, что у нас есть определенные успехи: есть молочка, которой не было 20 лет в Лианозово, ОФМС, которую мы уберем.

И я хочу сказать, что я буду действовать намеченным курсом. Вместе мы победим. Все дело в людях. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Лариса Картавцева. Напомню, что в прямом эфире вы смотрите дебаты кандидатов в Мосгордуму по 10-му избирательному округу: это Бибирево, Лианозово и Северный. И сейчас Дмитрий Кузнецов. Прошу, у вас минута.

Дмитрий Кузнецов: Добрый день, уважаемые избиратели. Хотел бы сказать немножко о себе. Родился и вырос я в районе Бибирево, учился в местной школе № 180 за что я ей благодарен. Прошел срочную военную службу, образование высшее.

Что еще могу о себе сказать? В 2012 году избрался депутатом муниципального собрания района Бибирево. На протяжении последних трех лет я занимаюсь активно проблематикой инвалидов и пенсионеров. Что еще могу сказать? Активно принимаю участие в жизни района Бибирево, поселка Северного, до Лианозово, конечно, еще не дошел, но обязательно там тоже с людьми свяжусь.

Спасибо большое. Приходите голосовать за меня.

Ведущая: Я вас благодарю. Дмитрий Кузнецов. И у нас теперь на очереди кандидат под номером 5 – Максим Фадеев. Я даю вам минуту на то, чтобы рассказать о себе и заявить о своей программе.

Максим Фадеев: Здравствуйте, дорогие москвичи, уважаемые избиратели. Я – Фадеев Максим Анатольевич, родился в 1972 году в городе Москве. С конца 70-х годов я проживаю в городе Москве в районе Лианозово.

Мне очень знакомы районы Бибирево, Лианозово и Северный. Вся моя жизнь с детства по сегодняшний момент проходит именно в этих районах. Это мой город, это моя часть города. И вместе с "Красной Москвой", вместе с Патриотическим фронтом, вместе с Коммунистической партией Российской Федерации и вместе с вами я иду на эти выборы под девизом: "Вернем столицу москвичам!" С 2012 года я избран депутатом района Лианозово. Я – действующий депутат. За мою деятельность отправлено более 170 обращений в различные инстанции.

Только вместе мы добьемся успехов.

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов 10-го округа

Ведущая: Я вас благодарю. Вступительное слово Максима Фадеева. Еще раз напомню, что 10-й избирательный округ, зарегистрированные кандидаты в депутаты по районам Бибирево, Лианозово и Северный. И мы продолжаем. Следующая часть нашей встречи, и у вас есть возможность задать вопросы друг другу. Опять же, мы будем действовать согласно жеребьевке: кандидат под номером 1 задает вопрос кандидату под номером 2 и так далее.

Итак, мы даем вам 30 секунд на вопрос, Алексей, а вам, Александр, минуту на ответ. Прошу вас.

Алексей Кравцов: Да, спасибо за предоставленную возможность. В ходе дебатов, Александр, вы произнесли такую фразу, которая заставила меня задуматься. Вы сказали, что ничего так дорого не обходится государству, городу, как бесплатные депутаты. Что вы под этим подразумевали?

Ведущая: Спасибо, я вас благодарю. Теперь у вас минута, чтобы ответить.

Александр Саблуков: Я хотел бы уточнить. Я сказал о том, что бесплатные депутаты дорого обходятся своим избирателям. А теперь что я имел в виду. Такая привлекательная идея бесплатных депутатов, которые работают на непостоянной основе, не получают деньги за свои работы для общественного сознания. Она, в общем-то, таит в себе серьезную угрозу. Если избиратели хотят, чтобы депутат был доступен постоянно, занимался их проблемами, он должен иметь для этого возможности, он должен работать и заниматься этим день и ночь. А попытка свести депутата к человеку, который приходит раз в месяц на заседания и поднимает руку за заранее написанные уже законы, – мне кажется, что это попытка дискредитировать всю систему местного самоуправления и законодательной власти.

Ведущая: Ваше мнение понятно, спасибо. У вас теперь есть 30 секунд, чтобы задать вопрос Ларисе Картавцевой. Пожалуйста.

Александр Саблуков: Лариса Руслановна, вы как член партии "Единая Россия" могли бы зарегистрироваться как кандидат от этой партии, но вы предпочли собирать подписи. Непростая задача, на нее мало кто решается. На президентских выборах это миллиардер Прохоров, на мэрских, по-моему, вообще никто не собрал подписи. Это что, технологический ход?

Ведущая: Спасибо. Лариса Картавцева отвечает, у вас сейчас будет минута на ответ, и мы вас слушаем.

Лариса Картавцева: Спасибо, Александр, за вопрос. Вы знаете, я никогда не ищу легких путей и привыкла добиваться всего сама. Меня партия поддерживает, но большее доверие мне оказали люди, с которыми я работаю. Я говорила, что я более 20 лет работаю в медицине, более шести лет работаю депутатом. У меня есть хорошая команда – это мои друзья, единомышленники, соратники, коллеги. И поэтому не составило никакого труда собрать нам подписи и доказать, что вместе мы можем все. Спасибо.

Ведущая: У вас еще осталось эфирное время. Вы можете что-то добавить.

Лариса Картавцева: Нет, наверное.

Ведущая: Тогда используем ваше право задать вопрос кандидату под номером 4. Отвечает Дмитрий Кузнецов, а у вас 30 секунд на то, чтобы свой вопрос задать.

Лариса Картавцева: Спасибо. Дмитрий, я думаю, вы очень хорошо изучили проблемы наших любимых районов, в которых мы работаем сегодня. И есть у нас такой вопрос по Лианозову, который очень беспокоит наших жителей: это вопрос по улице Череповецкой. Когда мы понимаем, что нам нужно обеспечить транспортной доступностью наш отдаленный район Северный, но в то же время мы должны учесть время жителей Лианозова. Как вы думаете, что нам нужно делать?

Ведущая: Спасибо. Понятен вам вопрос?

Дмитрий Кузнецов: Да.

Ведущая: Пожалуйста, отвечайте, у вас минута.

Дмитрий Кузнецов: Спасибо, Лариса Руслановна, за такой вопрос. Безусловно, я с вами полностью согласен, что жителей прежде всего должны спросить, надо ли им или нет, а проблему, в принципе, решить можно. Зависит все это от трамвайной пересадки, которую планируют власти там сделать, с поселка Северный по территории Череповецкой. Я думаю, что у нас там есть промзона, через которую можно соединить с основной веткой, с Лианозовской веткой. Я думаю, что имело бы смысл немного пересмотреть этот проект и немного его доработать. Проблема известна, я с жителями еще не общался, но обещаю, я приеду к жителям района Северный и обязательно мы разберемся в этой проблеме. Спасибо.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов в Мосгордуму от округа № 10

Ведущая: Я благодарю вас за то, что вы не просто придерживаетесь городской повестки, а говорите о конкретных локальных проблемах вашего района и вашего избирательного округа. Дмитрий, у вас ровно 30 секунд, чтобы задать вопрос Максиму. Отвечает Максим Фадеев, но сначала ваш вопрос.

Дмитрий Кузнецов: Вы знаете, меня беспокоит такой вопрос, я уже об этом говорил, Максим, вы как муниципальный депутат, я знаю, что вы... мы боремся с гаражной амнистией. Я знаю, что у вас есть проблема в Лианозове на улице Илимская. Скажите, пожалуйста, что там за проблема и как вы ее собираетесь решать.

Ведущая: И снова вполне конкретный вопрос и надеемся на конкретный ответ. Максим Фадеев отвечает. Ждем счетчик и начинаем. У вас минута эфирного времени.

Максим Фадеев: Спасибо за вопрос. Действительно, после вчерашних дебатов на канале "Москва Доверие" я сразу же поехал к префекту Виноградову Валерию Юрьевичу как раз по этой теме. Эта тема давняя, она идет издалека. Адрес такой: Илимская улица, владение 1, адресные ориентиры. То есть в настоящий момент, несмотря на давнее обращение меня как депутата, депутатов Московской городской Думы от фракции КПРФ, депутата Государственной Думы от фракции КПРФ, собраны были подписи гаражников в защиту своих интересов. Несмотря на это, сейчас, именно сейчас, в предвыборную кампанию, оказывается мощнейшее давление для того, чтобы всех гаражников с этой территории снести. Повторю, что стоянка эта организовывалась 30 лет назад, и все мы имеем право ей пользоваться, а ее хотят снести без предоставления компенсаций. И это все идет из правительства Москвы.

Ведущая: Благодарю вас, Максим. Это был ответ Максима Фадеева и еще один вопрос. У вас 30 секунд на то, чтобы задать его Алексею Кравцову, кандидату под номером один. У вас 30 секунд.

Максим Фадеев: Алексей, у меня вопрос следующий: как вы относитесь к тому, что кандидаты, провластные кандидаты от "Единой России", имеют такой мощный административный ресурс? Как мы все знаем, в течение полугода эти кандидаты присутствуют во всевозможных средствах массовой информации. Такими ресурсами не обладает ни один другой кандидат.

Ведущая: Я вас благодарю, а равное эфирное время, я повторяю, предоставляется всем кандидатом: 30 секунд на вопрос, минута на ответ. И сейчас отвечает Алексей Кравцов. У вас минута эфирного времени, пожалуйста.

Алексей Кравцов: Максим, во-первых, спасибо большое за актуальный вопрос. Он наболевший, часто его задают жители, с которыми мы встречаемся. Но ответ на него не лежит на поверхности. Давайте задумаемся, а какие причины и к каким причинам может привести содействие административного ресурса? Самое главное, на мой взгляд, – проблема в том, чтобы административный ресурс не дал возможности выйти в органы законодательной власти тем людям, которые будут искать себе теплое место, которые будут лоббировать чужие интересы, которые не будут слышать голоса земли, голоса людей. Но, если административный ресурс будет задействован для того, чтобы приходили новые люди, приходили активные люди, приходили люди, обладающие и опытом и желанием работать, может быть, тогда это не так плохо. Я считаю, что все дело в людях, дело в кандидатах, а не в партиях.

Ведущая: Спасибо большое за ответ, Алексей Кравцов. Это был ответ кандидата под номером один, и мы продолжаем. Я напомню, что вы смотрите в прямом эфире предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по десятому избирательному округу: это Бибирево, Лианозово и Северный. Вот эти муниципальные районы представлены. И сейчас у вас есть возможность, может быть, что-то сказать конкретно о своей программе. Каждому из вас дается 1,5 минуты эфирного времени на финальное слово. Вы можете использовать это время по своему усмотрению. Опять Алексей, согласно жеребьевке, начнем с вас. Алексей Кравцов.

Алексей Кравцов: Дорогие жители районов Бибирево, Лианозово, поселка Северный. Перед вами стоит трудный выбор, но этот выбор необходимо сделать. Не верьте тем, кто говорит о том, что от вас ничего не зависит – все зависит от нас! Все зависит от нашего решения, от нашей воли. Если мы захотим изменить наш город – мы его изменим. Город должен принадлежать нам с вами, а не должен принадлежать чиновникам. Он должен быть в наших руках. Придите 14 сентября, проголосуйте за того кандидата, которого вы считаете достойным вашего выбора. Проблем много, проблемы надо решать. И в первую очередь необходимо обратить внимание на проблему местного самоуправления. Это то, что сейчас необходимо кардинально изменять, то, на что необходимо обратить самое пристальное внимание. Может быть, в ущерб проблемам территориальных. Это глобальная проблема, это проблема города Москвы. И только вместе с вами мы можем эту проблему победить, только с вами мы сможем сделать органы местного самоуправления действительно эффективным механизмом, который будет влиять на работу и органов исполнительной власти, и органов законодательной власти. Вместе с вами мы сможем сделать Москву лучше, Москву комфортней. Сделайте свой правильный выбор. Проявите свою активную гражданскую позицию. Спасибо.

Ведущая: Алексей Кравцов, финальное слово. Теперь возможность рассказать о себе, о своей программе, с которой кандидат баллотируется в Московскую городскую Думу, есть у Александра Саблукова. Это, согласно нашей жеребьевке, кандидат под номером два. Александр, я прошу вас, у вас 1,5 минуты.

Александр Саблуков: Спасибо. Уважаемые избиратели, ну, как вы, наверное, знаете, что впервые за многие годы выборы в Московскую городскую Думу пройдут по одномандатным округам. Это, в общем-то, возможность в конце концов избрать тех депутатов, которые будут ответственны не перед властью, не перед партиями, а именно перед вами, перед теми людьми, которые отдадут им свои голоса. К сожалению, равных условий для всех кандидатов избирательной кампании говорить не приходится, об этом уже говорил один из участников наших дебатов. Я хочу вас проинформировать, что, в общем-то, чтобы выборы не оказались без выбора, общественность нашего округа инициировала создание коалиции депутатов с целью выдвижения единого депутата как альтернативы кандидату от власти. Я не знаю, как сложится судьба данной коалиции, кто будет выдвинут единым кандидатом, но если эта честь будет оказана мне, то я призываю вас прийти на избирательные участки и поддержать меня. Я 28 лет был верен присяге, честно служил стране, теперь, если вы окажете мне это доверие, я обещаю, что я также честно и преданно будут служить вам, своим избирателям.

Ведущая: Спасибо. 1,5 минуты эфирного времени каждому кандидату предоставляется на финальное слово, чтобы еще раз рассказать о себе и своей программе. Итак, кандидат под номером 3 сейчас Лариса Картавцева. Я вас прошу, избиратели вас видят и слышат.

Лариса Картавцева: Дорогие избиратели, мы видим, сколько сделано за последние годы в Москве. Мы видим, как преображается наша столица. Делается все, чтобы наш город был самым уютным и комфортным, чтобы все, кто живет в этом городе, чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Чтобы этот город, в который хоть один раз кто-то приедет, никогда не хотел уезжать, а если уехал, то обязательно бы вернулся. И для этого у нас есть с вами все: есть сильный мэр, и самое главное, есть замечательные люди с их умом и талантом, с их опытом, трудолюбием, с их энергией и силой. И мы с вами, дорогие мои избиратели, – у нас тоже с вами есть программа, которую вы вложили мне в руки и с которой я иду. Эту программу мы с вами создали на наших встречах во дворах. И там есть все, что сегодня волнует вас и беспокоит. Поэтому все, кто не равнодушен сегодня к судьбе своего района, своего округа и нашего любимого города, все, кто ответствен за будущее наших детей и внуков, я призываю вас, приходите в самый главный, ответственный для города день 14 сентября. Приходите все, приводите всех и сделайте свой выбор в пользу конкретных дел, а не пустых обещаний. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Лариса Картавцева, десятый избирательный округ. Следующий Дмитрий Кузнецов. Общие какие-то может быть намерения и конкретные предложения. У вас 1,5 минуты.

Дмитрий Кузнецов: Уважаемые жители, что хотел сказать: у меня программа вся описана также на сайте, но вкратце я хотел бы сказать, что есть решения, точнее, есть проблемы, которые мы можем решить – по ЖКХ, по мигрантам. Это создание советов домов, создание кварталов. Я иду с программой «Пришло время взять на себя ответственность за родные районы на городском уровне». К этой программе я еще прикладываю и договор с жителями, который бы я хотел заключить, чтобы дать нашим жителям какие-то гарантии, обещания. 20 лет вам обещали, но ничего не сделали. Обещать никому ничего не буду, буду заниматься проблемами, которые сейчас существуют. Это, вы сами прекрасно понимаете, в Бибиреве – ЛЭП, гаражная амнистия в районе Бибирево, по посёлку Северному – вырубка полутора тысяч деревьев. Поселок Северный – есть проблема Северная слобода-2, поликлиника в поселке Северном, Шанхай, который творится в 1-м микрорайоне поселка Северный. Проблемы есть, и их надо решать. Приходите 14 сентября за меня. Спасибо большое.

Ведущий: Спасибо вам. Максим Фадеев, финальное слово, полторы минуты. Пожалуйста.

Максим Фадеев: Дорогие москвичи, уважаемые избиратели. Да, как сказала Лариса Руслановна, Москва преображается. Особенно преображается в последние годы. Я, например, как и вы, коренные москвичи, теперь живу на сплошной стройке. И я теперь, например, как и вы, коренные москвичи, хожу зимой не по снегу, а по сплошным химическим реагентам. Я, как и вы, например, не вижу теперь газонов, а вижу, как эти газоны закатываются в асфальт. Я, например, как и вы, иногда прихожу в 6 часов утра к поликлинике для того, чтобы получить долгожданный талон на прием к врачу. Я, например, как и вы, получаю судебные повестки для того, чтобы мой гараж, который был приобретен на честно заработанные деньги, был снесен. И все это идет от правительства Москвы. Да, Москва таким образом сильно преображается. И вот я иду на эти выборы вместе с «Красной Москвой», вместе с Патриотическим фронтом, вместе с Коммунистической партией Российской Федерации и, естественно, вместе с вами, для того чтобы решить главную, самую главную проблему города Москвы. А она заключается в следующем. Необходимо вернуть столицу москвичам. Это самое главное. И после того как мы вернем столицу москвичам, все эти проблемы будут решаться. Первую законодательную инициативу, которую я сделаю в Мосгордуме после избрания, я направлю на то, чтобы вернуть столицу москвичам.

Ведущая: Спасибо, я благодарю вас всех за участие. Напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы по 10 избирательному округу. Мы с вами снова увидимся в 18.30 на следующем раунде дебатов.