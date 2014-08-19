Дебаты кандидатов 3-го округа начались на телеканале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 3-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.



Участие в предвыборных дебатах принимают Даниил Белов (ЛДПР), Альберт Арзуманян ("Яблоко"), Дмитрий Сараев (КПРФ), Валерий Скобинов ("Единая Россия"), Владимир Демидко ("Справедливая Россия"), Юрий Анашкин (Самовыдвиженец).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 3 Районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино. Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино. Кандидаты:

Анашкин Юрий Александрович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Воскресной школе православного прихода Елисаветинского храма Московской епархии Русской Православной Церкви. Занимает должность преподавателя. Самовыдвиженец.

Арзуманян Альберт Аргиналович .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Белов Даниил Романович .

Родился в 1989 году, живет в городе Ржев, Тверской области. Работает в Российском государственном университете туризма и сервиса. Занимает должность аспиранта. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Демидко Владимир Александрович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Спотлинк". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Сараев Дмитрий Михайлович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "ГК Право". Занимает должность старшего юриста. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Скобинов Валерий Петрович .

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.