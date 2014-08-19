Полная расшифровка дебатов в 22-м округе ("Москва Доверие")

Кандидат в депутаты МГД от 22-го округа представила свою программу

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 22-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняла Инна Святенко ("Единая Россия"). Остальные кандидаты округа на дебаты не пришли. M24.ru предлагает полную расшифровку очередного раунда дебатов.

Ведущий: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва. Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября 2014 года, эфирное время предоставляется согласно законодательству. Перед началом эфира должна была состояться жеребьевка, мы вновь определили бы порядок участников, если бы не одно но: сегодня и прямо сейчас у нас в студии только один кандидат – это Инна Святенко. Здравствуйте.

Инна Святенко: Здравствуйте.

Ведущий: И сейчас я позволю себе перечислить имена тех, кто был заявлен для участия в дебатах, но в этой студии так и не появился. Это Владимир Волков, Валерий Солянин, Марина Караваева, Александр Власов и Николай Булгаков. Господа, не явившиеся на дебаты, отказавшиеся от участия в них, вы не только лишаете себя возможности выступить перед избирателями, но и предоставляете все эфирное время своим оппонентам, как это получилось сегодня.

И сейчас все эфирное время, соответственно, отдается Инне. Для начала не будем эту традицию менять, у вас будет возможность выступить с приветственным словом, минута или две, в данном случае вы можете решать сами, сколько это слово будет длиться.

Инна Святенко: Спасибо. Доброе утро, дорогие москвичи, жители избирательного округа, в который входят районы Марьино, Капотня, Люблино. Я закончила Московский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики. По окончании университета призвалась в Вооруженные силы Российской Федерации и служила в Военно-воздушных силах. Звание – подполковник Вооруженных сил Российской Федерации. Служба приостановлена на срок избрания в Московскую городскую Думу. Являюсь действующим депутатом трех последних созывов и возглавляю комиссию по безопасности Московской городской Думы. Доктор технических наук.

На предварительном голосовании я победила и выдвигалась от общественной организации "Офицеры России", которая меня поддержала, и мы одержали победу в этом избирательном округе. Абсолютно точно понимаю, что это большой труд, многолетний труд, который принесет пользу и москвичам, и избирателям моего избирательного округа.

Ведущий: Инна, спасибо. Давайте начнем с самого главного: как вы считаете, почему ваши оппоненты сегодня не явились в студию?

Инна Святенко: Вы знаете, для меня это не очень удивительно, потому что, начиная избирательную кампанию и понимая, что избирательную кампанию необходимо пройти ногами, для того чтобы понять, какие проблемы в округе, что беспокоит жителей, на что надо делать в своей работе дальнейшей, если человек, который зарегистрировался кандидатом, все-таки собирается победить, он точно должен знать, какие проблемы существуют в округе. И основной вопрос, который мне задавали жители: "А почему вы приходите в каждый двор и вы всегда одна? Где ваши оппоненты?" И вот сегодня мы видим некую такую беззубость тех партий, которые выдвигают людей, абсолютно равнодушных к проблемам жителей, абсолютно равнодушных к тому, что происходит.

И сегодня еще один показательный момент, связанный с тем, что оппонентам уже даже сказать нечего. Если раньше они говорили о том, что "у нас нет денег нанимать или организовывать работу волонтеров, которые будут заниматься агитационной программой", если оппоненты говорили о том, что у них нет, у их партий нет достаточных средств, для того чтобы выстраивать систему пикетов агитационных, то сегодня, предоставив абсолютно бесплатное время и эксклюзивную возможность обратиться к избирателям, этой возможностью не воспользовались ни "Яблоко", ни ЛДПР, ни коммунисты.

Хотя представители "Яблока" на территории расклеивали в лифтах некие наклейки зеленого цвета, которые нанесли колоссальный ущерб городскому хозяйству, потому что категорически запрещено портить лифты. Для этого есть специальные щиты, которые так и называются – "Выборы-2014", на которых желательно размещать свой агитационный материал. Я считаю, что это просто откровенное хулиганство, а не ведение предвыборной кампании. Ведь самое главное во время выборов – это понять, что от тебя ждет твой избиратель, и дать ему возможность обратной связи. Это то, чтобы помочь избирателям в тех проблемах, которые реально существуют.

Прошли дебаты кандидатов в МГД от 22 избирательного округа

Ведущий: Инна, во время предыдущих раундов дебатов один из вопросов, который задавали кандидаты друг другу, звучал так: почему вы не живете в округе, а между тем баллотируетесь с него? Вы в Капотне, в Люблино, где-то в этом районе живете или жили?

Инна Святенко: Я живу на территории Москвы и, так как я являюсь депутатом Московской городской Думы, а не муниципальной, считаю, что городской депутат должен знать проблемы на городском уровне и жить на территории этого субъекта. Но муниципальные депутаты действительно должны проживать на территории своего избирательного округа, и это принципиально, потому что муниципальный депутат занимается вопросами непосредственно в жилом секторе того небольшого микрорайона, который его выбрал муниципальным депутатом. Важно, чтобы человек не проживал в этом округе, а знал проблемы этого округа и имел возможность помочь тем людям, которые там проживают и нуждаются в помощи.

Ведущий: А как обеспечить себя информацией о том, какие проблемы у жителей того округа, в котором не живешь? Как вы будете эту информацию получать?

Инна Святенко: С того момента, когда я приняла решение о начале выборной кампании и то, что буду избираться по районам Марьино, Люблино и Жулебино, я начала организовывать встречи во дворах. И для меня принципиально то, что на сегодняшний день, хотя я эти встречи еще не завершила, я обошла 112 дворов, практически закрыв тему посещения каждого двора своего избирательного округа. Я считаю, что только так можно узнать, только ногами своими собственными и своими собственными глазами и ушами можно узнать о тех проблемах, которые существуют у людей.

И я вынуждена сейчас, потому что ряд тех наказов, которые мне были даны, у меня уже есть возможность их решить, и я их решила, я возвращаюсь в те дворы, для того чтобы убедиться и переговорить с жителями, все ли мы сделали с ними вместе так, как они просили и как именно нужно было жителям. Ведь основная проблема в том, что очень многие депутаты почему-то считают, что основной блок проблем – это законотворческая деятельность, хотя, конечно, она очень важна. Но тем не менее важно и то, что мы видим на территории и какие проблемы у наших избирателей. Иногда проблемы бывают очень, по мнению многих, незначительные, но они принципиальны именно для этих людей, начиная от дискуссии о том, что здесь будет – детская площадка или парковка для автомобилей. И иногда очень трудно даже самим жителям договориться. Но важно, чтобы те программы городские, которые делаются, они были обязательно с учетом мнений жителей.

Ну послушайте, когда строится аквапарк, а жители говорят: "Да, мы хотим спортивный комплекс с бассейном", – то о чем мы можем говорить? Ведь важно то, чтобы был тот объект социальной значимости, который нужен жителям этого района. Если жители говорят: "Посмотрите, что с нашими газонами!" – потому что все собачники выгуливают собак на тех газонах, которые за большие деньги город благоустроил, то, наверное, нужно подумать о том, чтобы где-то разместить площадку для выгула собак, и она была бы настолько достойной, чтобы владельцы собак захотели бы туда привести свое животное и, что очень важно, убрать за ним.

Избирательный округ № 22 Районы: Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино Кандидаты: Булгаков Николай Викторович .

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Бэлл Интегратор". Занимает должность координатора. Самовыдвиженец. Власов Александр Витальевич .

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион". Занимает должность ведущего экономиста по экономическому анализу. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Волков Владимир Николаевич .

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением "Коммунистической партии Российской Федерации".

Караваева Марина Степановна .

Родилась в 1972 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Спецремонт". Занимает должность заместителя руководителя департамента экономики и финансов. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Святенко Инна Юрьевна .

Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Солянин Валерий Владимирович .

Родился в 1986 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ведущий: Ведь какие-то проблемы сейчас можно решать. Вы как действующий депутат Мосгордумы можете содействовать в решении. Что-то из этого уже в процессе?

Инна Святенко: Да. Дело в том, что, понимая ту ситуацию, которая происходит на территории этого очень сложного, действительно очень сложного округа, и связано это с тем, что там находятся такие болевые для жителей точки, как торговый центр Москвы "Садовод", который привлекает большое количество трудовых мигрантов, плюс большое количество посетителей, в основном иногородних, потому что, к сожалению, эти рынки оптовые, и понятно, что мало москвичей приходит туда, а больше иногородних людей. И это создает колоссальные транспортные трудности для жителей этих районов и колоссальные трудности в плане проживания, потому что именно там самое большое количество съемных квартир на территории нашего города. И поэтому, конечно, те проблемы, которые существуют, – их необходимо экстренно решать. Так вот, встречаясь с жителями, я вчера, готовясь к эфиру, посчитала, что мне было дано около 600 наказов, которые конечно, и я отдаю себе отчет, что за время предвыборной кампании ни при каких условиях невозможно выполнить. Но тем не менее есть те проблемы, которые можно, и мне удалось уже сделать сейчас. Приведу пример: это так называемый итальянский городок в Капотне. Некая болевая точка, когда остался строительный городок, который в течение 7 лет не могли снести, и был незаконно захвачен жителями совершенно других районов, которые проживали там в течение 7 лет. Сейчас удалось снести этот городок, и мы с жителями определили, какое благоустройство мы будем там делать. Я подчеркну еще раз: именно с жителями, потому что важно учитывать их мнение. Верхние Поля, дом 38 – гаражи, "ракушки", которые давным-давно должны были снести, потому что там происходили правонарушения, преступления именно из-за того, что эти "ракушки" создавали колодец. И очень хорошо, особенно в темное время, распивать алкоголь именно там, а потом дебоширить. Удалось снести.

И вот вроде бы не такие и значительные вещи, но их достаточно много. Где-то не хватало качелей, где-то нужно срочно было делать благоустройство, где-то необходимо было сделать ремонт подъезда. И если говорить о моей профессиональной деятельности в области безопасности, то большое количество жалоб на употребление алкоголя, потому что у нас прекрасная погода, как вы видите, стоит. И очень хорошо это делать именно на детской площадке. И многие люди, которые злоупотребляют алкоголем, почему-то не понимают, что вообще-то это место для детей. И для мамочек, которые находятся там вместе со своими детьми, это отнюдь не летняя веранда их ресторана. И здесь приходилось делать и ночные рейды – тяжелые, болезненные, но тем не менее я получаю благодарность и от жителей и понимаю, что мы идем по правильному пути. Несанкционированная торговля алкоголем, торговля несовершеннолетним – приходилось делать вместе с несовершеннолетними контрольные закупки. Продажа табака около школ – мы закрываем эти точки вместе с департаментом по потребительскому рынку. И считаю, что это очень серьезно, потому что у людей получается совершенно другая инфраструктура, и есть возможность обратить внимание на то, а чем заниматься молодежи именно в этих районах, если такое количество людей выбирают путь очень легкий? Магазин шаговой доступности – детская площадка. А еще лучше на этой детской площадке поставить мангал и тогда уже одна радость уже для пожнадзора – встретиться с этими людьми.

Ведущий: Какая альтернатива? Та, что озвучивалась во времена Советского Союза, что только спорт может вытащить подростков с этого пути?

Инна Святенко: В том числе и спорт. Потому что, разговаривая с ребятами, которые проживают на территории именно этого избирательного округа, – они говорят о том, что готовы были бы, и я вижу тех ребят, у которых рядом с домом уже установлены площадки для воркаута, а вы знаете, это очень популярно, и с каким удовольствием ребята занимаются. И многие говорят о том, что они даже немножко завидуют тем людям, которые живут в центральной части округа, потому что у них есть парк культуры и отдыха, есть "Сокольники", где можно найти абсолютно широкое применение всех своих возможностей. Я считаю, что у нас тоже есть такие парки. У нас есть Дюссельдорфский парк, у нас есть парк 850-летия, у нас есть прекрасная зона в Капотне, где можно все это организовать. И это просто необходимо. И я считаю, что одно из моих предвыборных программных заявлений – это работа с молодежью именно для того, чтобы организовать их досуг. Хотят танцевать – пусть они танцуют в парке, мы предоставим инструктора, который их научит действительно хорошо танцевать, абсолютно любые стили. Если ребята хотят заниматься спортом – на здоровье, мы будем очень рады, мы предоставим им инструктора, который покажет им как, чтобы они не нанесли вред своему здоровью. Если ребята хотят заниматься в досуговых центрах – мы обязаны открыть эти досуговые центры. Кстати, в этих районах это одна из проблем, потому что очень много помещений, которые остались с советских времен, к сожалению, забрали для того, чтобы их перепрофилировать. И это было ошибкой 90-х. Причем стратегической ошибкой, потому что мы чуть не потеряли поколение, которое должно было заниматься в этих клубах. В том числе и по программам военно-патриотического воспитания.

Ведущий: Мы сейчас, по сути, уже говорим о полицентричности, это тема такая, достаточно актуальная в последнее время. Но кроме зон отдыха, будет что-то еще в районе, от которого вы баллотируетесь? Может быть, бизнес-центры дополнительные или, может быть, парки, опять же таки, новые?

Инна Святенко: Если говорить о бизнес-центрах – их вполне достаточно на территории моего избирательного округа. И жители даже, я скажу деликатно, немножко от этого устали. И очень хотелось бы, чтобы развивалась инфраструктура именно в направлении общего развития, чтобы была возможность заниматься спортом, чтобы была возможность организовать велосипедные дорожки – именно в этом направлении город уже мощно работает на территории моего избирательного округа. И также развитие досуговых центров. Развитие именно тех возможностей и реализация, которые у людей есть. Это создание мастер-классов, это создание различных программ по воркауту и так далее. Ведь есть такие зоны, достаточно зон отдыха, но только нет людей, которые бы взяли на себя эту организацию. Это делать необходимо. Я хочу отметить еще одну очень важную программу, которую я инициировала в городе, – это открытие 70 кадетских классов к 70-летию Победы. Считаю, что это мощная московская программа, которая даст возможность для ребят, начиная с 7 класса, ориентировать и заниматься профессиональной ориентацией на служение Родине. Не важно, чем они будут заниматься по окончании школы. Не важно, какой у них будет выбор. Но у них будет возможность и для себя понять весь спектр тех возможностей, которое им даст в том числе и кадетское образование. 1 сентября мы 7 кадетских классов открываем на территории избирательного округа. И я буду очень внимательно следить за тем, какие они получают возможности, есть ли у них возможность совершенствовать себя и в области физкультуры и в области изучения русской истории, что очень важно для кадетского образования. С точки зрения эстетического воспитания, потому что кадет – он патриот и он образец, поэтому он должен владеть не только боевыми искусствами, но также и искусством в прямом понимании этого слова: он должен уметь танцевать, петь, хорошо разбираться в этом. И у наших детей будет такая возможность.

Ведущий: Будет ли какой-то дополнительный, усложненный отбор в эти классы, или это будут классы, куда смогут попасть все желающие?

Инна Святенко: Есть одно условие: ребята должны хорошо учиться. Потому что если бы всех брали в кадеты, то, наверное, это слишком упростило бы ситуацию. К этому надо стремиться, причем с начальных классов. Поэтому ребята, в школах которых организованы кадетские классы, – у них должна быть мотивация, прежде всего попасть в этот класс. Поэтому отбор должен быть обязательно.

Ведущий: Вернемся к теме, про которую вы сказали, что это одна из самых обсуждаемых тем в районе, – тема Москвы с мигрантами. Если вы говорите, что вы будете ориентироваться в первую очередь на мнение жителей, то хотелось бы услышать от вас, что они говорят в первую очередь, как они хотят решать эту проблему?

Инна Святенко: Жители обозначают проблемы избирательного округа следующим образом: миграционная проблема действительно стоит очень остро, и здесь, совместно с УФМС по городу Москве, мы продумали целый ряд мероприятий для того, чтобы эта ситуация изменилась. И по правилам регистрации – учет и контроль дополнительный. И вы знаете, что сейчас в стране, в связи с введением нового законодательства, которое с 1 января вступит в силу, я думаю, что ситуация действительно изменится и благодаря законодателям федерального уровня, и благодаря московским службам. И вторая проблема – это транспортная проблема. Срочно необходимо менять транспорт наземный и маршруты транспорта, потому что они крайне неудобны, с учетом развивающейся инфраструктуры районов, тем не менее остались старые маршруты, которые совершенно неудобны. И первое, когда я приехала в так называемый военный городок в Люблине, это была задача номер 1 – создание именно таких маршрутов. Поэтому приглашала Департамент транспорта, приглашала ГИБДД, Центр по организации дорожного движения, и мы вместе с ними отрабатываем сейчас методично новые маршруты. Просто это? Нет. Это совсем не просто и не быстро. Но тем не менее новые оптимизированные маршруты обязаны быть именно для удобства жителей. Если мы говорим о том, что в Москве слишком много автомобилей, и максимально хотим, чтобы людям было удобно передвигаться на общественном транспорте. Если мы этого хотим – значит, мы должны это делать.

Ведущий: Мы в новостях на телеканале "Москва 24" рассказывали о том, что некоторые автобусные, троллейбусные маршруты запускаются по заявкам самих жителей, скорее, автобусные пока. Они собирают свои голоса, и таким образом можно выбрать, где пустить автобусный маршрут. У вас какие-то дополнительные предложения есть по поводу того, как организовывать новые маршруты?

Инна Святенко: Дело в том, что на сайте "Активный гражданин" очень многие жители, которые пользуются возможностью интернета, они направляют свои заявки. Но тем не менее мы забываем, что есть большой срез людей, которые по той или иной причине не пользуются интернетом. В основном это люди взрослые, причем те, которые пользуются общественным транспортом. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы их мнение тоже было учтено. Именно поэтому я разработала программу "Безопасный двор" и провожу анкетирование именно тех жителей, которые проживают и зарегистрированы на территории избирательного округа. Для того чтобы они высказали свои пожелания, в том числе и по транспортной проблеме. Для нас принципиально важно будет направить в департамент транспорта, который будет объединять все эти заявки, учет мнения и этих жителей.

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от 22-го округа

Ведущий: Еще один вопрос, вполне понятный: спальные районы – главная их отличительная черта, по крайней мере, как считают до сих пор очень многие, – это небезопасно. Совсем недавно был какой-то опрос, он носил характер общемирового, и там один из московских спальных районов попал на 5-ю строчку. Понятно, что это все немного в шутку происходило, но тем не менее. Есть ли у вас возможность или может быть какие-то методы, которые вы придумали, чтобы либо увеличить безопасность жителей либо просто сделать так, чтобы уже наконец появилось мнение, что это не так уж небезопасно, как кажется, – жить в спальном районе?

Инна Святенко: Нет. Дело в том, что спальный район подразумевает большое скопление людей. Особенно в ночное время суток. Потому что днем люди едут на работу, ночью ситуация серьезным образом меняется. И количество преступлений в жилом секторе, конечно, значительно выше, и тяжелее, потому что тяжелые преступления тоже совершаются именно в жилом секторе в большинстве своем. Поэтому принципиальная моя задача – чтобы жители взаимодействовали со службой участковых уполномоченных на территории города Москвы. Я добилась того, что отчеты участковых проходят во дворах. Это происходит впервые на территории нашего города. Я думаю, в России этого тоже не происходило. Потому что участковый делает так же, как и я, расклейку, приходит в каждый двор и отчитывается перед своими жителями. Вы не представляете, какое удивление жителей, которые иногда видят своего участкового в первый раз. А когда он им раздает визитки и у них есть возможность коммуникации по мобильному телефону, это действительно дает определенный эффект. Потому что участковый – он слепой и глухой, если он не работает с населением. Если ему не помогают жители того участка, на котором он работает. И я уверена, что возможность службы участковых уполномоченных и общественных пунктов охраны правопорядка – она дает именно такой результат.

Ведущий: Инна, спасибо. Время этого раунда дебатов истекло. Я напомню, что у нас сегодня в студии только один кандидат, Инна Святенко. Остальные кандидаты не явились на дебаты. Ну что ж, такое бывает. Всем спасибо. Впервые я говорю это операторам, поскольку сегодня нас тут совершенно немного в студии. Увидимся на телеканале "Москва. Доверие" завтра в 10 часов. Не пропустите.