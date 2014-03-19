Мосгордума одобрила отмену транспортного налога для опекунов инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект, освобождающий опекунов недееспособных инвалидов с детства от уплаты транспортного налога.

Льгота будет распространяться на автомобили с двигателями мощностью до 200 л.с. Причем от уплаты налога предполагается освобождать только одного из опекунов инвалида.

"Транспортировка недееспособных инвалидов с детства общественным транспортом, как правило, невозможна, а услуги службы "Социальное такси" оказываются только по предварительным заявкам и в соответствии с определенным регламентом. Поэтому использование личного легкового транспорта опекунов для обслуживания таких инвалидов является оправданной необходимостью", - отметила депутат Ирина Великанова.

По ее словам, максимальная нагрузка на бюджет при принятии законопроекта не превысит 41 миллиона рублей.

В ходе заседания депутаты также приняли поправку об изменении сроков вступления закона в силу. Так, предлагается освободить автовладельцев от уплаты транспортного налога за прошлый год.

Отметим, что в настоящее время в Москве проживает более 2,2 тысяч инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. Количество опекунов данной категории граждан превышает 4 тысячи человек. Ранее от уплаты транспортного налога освобождались один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида, а также инвалиды I и II групп.