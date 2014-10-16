Мосгордума планирует запустить аналог сервиса "Активный гражданин"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мосгордума планирует запустить аналог сервиса по проведению городских референдумов "Активный гражданин". В новом сервисе на суд москвичей будут выносить вопросы об изменении столичного законодательства, сообщил председатель московского парламента Алексей Шапошников.

"Сейчас уже делается такой ресурс, когда граждане смогут выражать свое отношение к тому или иному законопроекту. Мы находимся в стадии разработки. Как будет называться проект - это пусть останется интригой", - приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".

Как ранее сообщало M24.ru, в новом здании Мосгордумы в Успенском переулке, в которое парламент может переехать весной 2015 года, появится система для проведения видеоконференций. Видеосвязь позволит москвичам и представителям общественных организаций удаленно принимать участие в обсуждении законопроектов и отчетах органов власти перед Мосгордумой.