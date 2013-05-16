Мосгордума внесла изменения в порядок проведения выборов в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в порядок проведения выборов. Законопроект предусматривает, что при проведении выборов мэра Москвы кандидат должен предоставить в избирком не только основной пакет документов, но и сведения о соискателях на место сенатора.

По новым правилам кандидат в мэры должен предоставить в избирком сведения о трех кандидатурах, которые станут соискателями на место сенатора. В случае победы кандидата на выборах мэра, один из трех соискателей займет пост сенатора.

В случае, если кандидат не может предоставить таких сведений, то это является причиной отказа в регистрации на выборах.

Кроме того, будет вдвое сокращен (до 10 дней) срок составления списков избирателей, выдачие открепительных удостоверений и оповещения горожан о дате и месте выборов.

Законопроект был принят в первом чтении. В течение пяти дней парламентарии могут выступить с поправками, сообщает официальный сайт Мосгордумы.