Комиссия Мосгордумы одобрила двухлетние "налоговые каникулы" для бизнесменов

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам одобрила закон о двухлетних "налоговых каникулах" для предпринимателей, сообщает Агентство "Москва".

"Я предлагаю внести документ на рассмотрение заседания Думы и принять этот законопроект в первом чтении и в целом", – отметил зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский.

В свою очередь руководитель департамента экономической политики Максим Решетников тоже попросил депутатов принять законопроект. Он также не исключил, что "налоговые каникулы" могут продлить и после 2021 года, если это нововведение окажется эффективным.

"Мы пытаемся все налоговые льготы вводить на временной период, но цель одна – через какое-то время вернуться и проанализировать эффективность этих мер", – подчеркнул Решетников.

Отметим, что законопроект о "налоговых каникулах" внесли в Мосгордуму 12 марта. Воспользоваться режимом "налоговых каникул" (налоговая ставка 0%) смогут впервые зарегистрированные московские предприниматели, использующие упрощенную или патентную систему налогообложения.

Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.

Ранее Владимир Путин подписал закон о "налоговых каникулах" для индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2015 года для начинающих бизнесменов на два года вводится нулевая налоговая ставка. Региональные власти смогут вводить нулевую налоговую ставку для новых ИП с 2015 до 2020 года.