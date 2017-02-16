Нападение на медиков может стать поводом для пожизненного заключения

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Депутаты Мосгордумы подали в нижнюю палату федерального парламента поправки в Уголовный кодекс РФ, предлагающие ужесточить ответственность за нападение на медицинских работников во время оказания помощи. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Он предлагает наказывать штрафом от 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо принудительными работами на срок до пяти лет за применение неопасного для жизни насилия или угрозы насилием по отношению к медикам при исполнении.

Согласно документу за это преступление также может грозить до шести месяцев ареста или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если же действия нападавшего будут представлять угрозу для жизни медицинского работника, то его, по мнению авторов, стоит наказать лишением свободы на срок до 12 лет.

До 20 лет тюрьмы с ограничением свободы сроком на два года или пожизненное заключение может грозить тем, кто посягнул на жизнь медиков.

При этом расследование должен вести Следственный комитет РФ.