Москвичи отсмотрели около 30 тысяч часов видеотрансляции с выборов в МГД

Фото: M24.ru

Длительность одновременных просмотров видеотрансляции с московских избирательных участков в день выборов в Мосгордуму совокупно составило около 30 тысяч часов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамент информационных технологий.

"К трансляции зафиксировано более 500 тысяч обращений. Количество одновременных просмотров в среднем составляло около 3 тысяч человек. Совокупно пользователи отсмотрели 1,2 тысячи суток видео", - говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что трансляции с 3399 московских избирательных участков в день выборов прошла без сбоев. Бесперебойную работу видеонаблюдения обеспечивали более 100 дежурных бригад по всему городу.

Кроме того, поступило порядка 250 звонков на горячую линию, обеспечивающую поддержку видеотрансляции на выборах. Все сигналы об ухудшении качества трансляции оперативно проверялись. При этом в нескольких случаях была произведена оперативная замена камеры на участке.

Напомним, 14 сентября в столице выбирали депутатов в Мосгордуму VI созыва. В городе работали 3592 участка, проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.

Сергей Собянин заявил, что прошедшие выборы в Московскую городскую думу прошли максимально честно и прозрачно. "Я считаю, что выборы прошли открыто и максимально честно, прозрачно. Москвичи убедились в том, что их голоса посчитаны правильно, и ни один голос не пропал. По крайней мере, сегодня нет практически никаких серьезных жалоб", - заявил мэр Москвы.

Он отметил, что наблюдатели от оппозиции присутствовали на всех избирательных участках, а также что был создан Общественный штаб, который в постоянном режиме с помощью видеокамер следил, что происходило во время голосования.