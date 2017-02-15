Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2017, 14:08

Политика

Арестом до 15 суток смогут наказывать за зацепинг

Наказание за проезд на общественном транспорте в местах, не предназначенных для пассажиров, могут ужесточить. Соответствующую законодательную инициативу одобрили на заседании Мосгордумы, сообщает "Интерфакс".

Сейчас за зацепинг предусмотрен штраф в 100 рублей. Подготовленный проект федерального закона предлагает дифференцировать степень ответственности и в Москве и Санкт-Петербурге штрафовать на три–четыре тысячи рублей, в остальных регионах – от одной до 2,5 тысячи рублей.

За повторное нарушение предлагается установить штраф в сумме от четырех до пяти тысяч рублей либо применить к нарушителю административный арест сроком до 15 суток.

Таким же образом предлагается наказывать за проезд на крышах автобусов, троллейбусов и трамваев или в других местах, не предназначенных для пассажиров. Одобрив законодательную инициативу в первом чтении, столичные депутаты взяли пять дней на подготовку ее ко второму чтению.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко сообщала, что увеличение штрафа с символической суммы в сто рублей до пяти тысяч рублей станет эффективной мерой борьбы с зацепингом как на железнодорожном транспорте, так и в столичном метро и на монорельсе.
Мосгордума законы штраф аресты зацепинг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика