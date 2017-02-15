Арестом до 15 суток смогут наказывать за зацепинг

Наказание за проезд на общественном транспорте в местах, не предназначенных для пассажиров, могут ужесточить. Соответствующую законодательную инициативу одобрили на заседании Мосгордумы, сообщает "Интерфакс".

Сейчас за зацепинг предусмотрен штраф в 100 рублей. Подготовленный проект федерального закона предлагает дифференцировать степень ответственности и в Москве и Санкт-Петербурге штрафовать на три–четыре тысячи рублей, в остальных регионах – от одной до 2,5 тысячи рублей.

За повторное нарушение предлагается установить штраф в сумме от четырех до пяти тысяч рублей либо применить к нарушителю административный арест сроком до 15 суток.

Таким же образом предлагается наказывать за проезд на крышах автобусов, троллейбусов и трамваев или в других местах, не предназначенных для пассажиров. Одобрив законодательную инициативу в первом чтении, столичные депутаты взяли пять дней на подготовку ее ко второму чтению.