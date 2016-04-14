В Москве установят памятник конструктору Михаилу Калашникову

Фото: ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев

Комиссия по монументальному искусству одобрила установку памятника советскому и российскому конструктору стрелкового оружия, создателю всемирно известного автомата Михаилу Калашникову, сообщил глава комиссии Игорь Вознесенский.

"Конечно, мы одобряем установку этого памятника. Будет проводиться конкурс", – цитирует Воскресенского Агентство "Москва".

Инициатором установки скульптурной композиции выступило Российское военно-историческое общества (РВИО). Памятник предлагается установить на углу улиц Садовой-Каретной и Краснопролетарской в Оружейном сквере. Все финансирование по установке памятника общество обязуется взять на себя.

Советский и российский конструктор Михаил Калашников известен миру как создатель легендарного автомата Калашникова (АК). В 1942 году он начал работать на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения, в 1945 году Калашников создал прототип легендарного АК. Через несколько лет уже готовое оружие победило на конкурсе и было принято на вооружение. Первая партия автоматов Калашникова – 1,5 тысячи штук – была выпущена в начале 1949 года.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в Ижевске, ему было 95 лет. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении масштабных мероприятий в честь 100-летнего юбилея оружейника, которые запланированы на ноябрь 2019 года.