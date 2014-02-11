Телеканал "Москва 24" проводит прямую линию с депутатами Мосгордумы

Фото: M24.ru

11 февраля в 14.00 на телеканале "Москва 24" проходит прямая линия с депутатами Мосгордумы.

В эфире телеканала выступают председатель Мосгордумы Владимир Платонов, депутат Степан Орлов, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, председатель комиссии городского парламента по здравоохранению Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и глава комиссии по экологической политике Мосгордумы Вера Степаненко.

Одной из главных тем обсуждения стал 20-летний юбилей Мосгордумы.