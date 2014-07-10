Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

10 июля 2014, 11:47

Ирина Великанова не будет избираться в Мосгордуму

Мосгордума выборы депутаты Ирина Великанова

Ирина Великанова. Фото: http://москва2014.рф

Ирина Великанова, во вторник назначенная на пост генерального директора Музея современной истории России, досрочно сложит с себя депутатские полномочия и не будет избираться в новый состав Мосгордумы от "Единой России". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской Думе

Заявление Великановой о выходе из депутатского корпуса будет рассмотрено на заседании Мосгордумы в среду, 16 июля. Ирина Великанова участвовала в состоявшихся 8 июня предварительных выборах в Мосгордуму и показала там один из лучших результатов – 5366 голосов. Однако в список кандидатов на основных выборах от партии "Единая Россия" Великанова не вошла и продолжать участие в предвыборной гонке не будет.

Как сообщало издание М24.ru 8 июля Великанова была назначена генеральным директором Государственного музея современной истории России. Впрочем, это назначение не помешало бы ей заниматься депутатской деятельностью: депутаты следующего состава Мосгордумы получат возможность совмещать свои посты с любой другой профессией при условии, что за работу в Думе им не будет начисляться зарплата. Однако Ирина Великанова совмещать политику и музейную работу не станет.

На посту директора Музея современной истории России Великанова сменила Сергея Архангерова, у которого закончился контракт. Экс-директору предложен пост заместителя Великановой. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, Архангелов и Великанова смогут совместно заниматься развитием музея, что пойдет ему на пользу в плане повышения посещаемости и реализации новых выставочных проектов.

Музей современной истории России

Государственный музей современной истории России – крупнейший центр изучения русской культуры со второй половины XIX века по настоящее время. В музейной экспозиции примерно 1 миллион 300 тысяч предметов, имеющих историческое и культурное значение. Здание музея находится в центре Москвы, на Тверской улице, и является памятником архитектуры конца XVIII века. С 1831 по 1917 годы в здании размещался Московский Английский клуб.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать