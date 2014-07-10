Ирина Великанова не будет избираться в Мосгордуму

Ирина Великанова. Фото: http://москва2014.рф

Ирина Великанова, во вторник назначенная на пост генерального директора Музея современной истории России, досрочно сложит с себя депутатские полномочия и не будет избираться в новый состав Мосгордумы от "Единой России". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской Думе

Заявление Великановой о выходе из депутатского корпуса будет рассмотрено на заседании Мосгордумы в среду, 16 июля. Ирина Великанова участвовала в состоявшихся 8 июня предварительных выборах в Мосгордуму и показала там один из лучших результатов – 5366 голосов. Однако в список кандидатов на основных выборах от партии "Единая Россия" Великанова не вошла и продолжать участие в предвыборной гонке не будет.

Как сообщало издание М24.ru 8 июля Великанова была назначена генеральным директором Государственного музея современной истории России. Впрочем, это назначение не помешало бы ей заниматься депутатской деятельностью: депутаты следующего состава Мосгордумы получат возможность совмещать свои посты с любой другой профессией при условии, что за работу в Думе им не будет начисляться зарплата. Однако Ирина Великанова совмещать политику и музейную работу не станет.

На посту директора Музея современной истории России Великанова сменила Сергея Архангерова, у которого закончился контракт. Экс-директору предложен пост заместителя Великановой. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, Архангелов и Великанова смогут совместно заниматься развитием музея, что пойдет ему на пользу в плане повышения посещаемости и реализации новых выставочных проектов.