Мосгордума проконтролирует закрытие националистических и антисемитских сайтов

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Мосгордума совместно с общественностью проконтролирует закрытие сайтов националистической и антисемитской направленности, рассказал руководитель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"У нас есть ряд общественных организаций, жалующихся на самиздаты полунационалистического, антисемитского характера, также есть и сайты. Я считаю, что это безобразие. Мы сейчас совместно с экспертным сообществом хотим придать этому особое значение. Мы не правоохранительные органы, но общественную оценку мы дадим.

Я регулярно обращаюсь в правоохранительные органы, но один я мало что могу, поэтому сейчас мы наше мнение будем подкреплять мнением экспертов. Если будет необходимость привлечь кого-то из института русского языка, будем это делать", – цитирует Палеева Агентство "Москва".

Роскомнадзор заблокировал около 6,5 тысяч сайтов

По словам депутата, он регулярно направляет запросы в правоохранительные органы по данному вопросу.

"Недавно опять два сайта с данной тематикой вскрыли. Это похабщина. Необходимо усилить контроль. В исполнительной власти меня тоже поддерживают, периодически мы закрываем что-то, но через какое-то время открывают новые. Тут необходима общественная поддержка", – отметил он.

Антон Палеев добавил, что для решения этой проблемы может потребоваться изменить законодательство.

Напомним, с 1 ноября 2012 года Роскомнадзор начал вносить сайты, содержащие запрещенную информацию, в "черный список". "Черный список" сайтов публикуется на сайте zapret-info.gov.ru.

После того, как ресурс попадает в список запрещенных сайтов, провайдерам рассылают уведомления о необходимости закрыть доступ к нему для пользователей.

Блокируются сайты, на страницах которых присутствует пропаганда суицида, употребления наркотиков, содержатся порнографические материалы и призывы к экстремистской деятельности.