Дебаты кандидатов от 42-го округа начались на канале "Москва 24"

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 42-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах принимают Алексей Логинов (ЛДПР), Юрий Новиков (КПРФ), Михаил Меньшиков ("Яблоко") и Александр Чуев ("Справедливая Россия").

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 42 Районы: Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково Кандидаты:

Батышева Татьяна Тимофеевна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр детской психоневрологии" Департамента здравоохранения Москвы. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Логинов Алексей Михайлович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Студент Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Меньшиков Михаил Васильевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Новиков Юрий Михайлович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ "СЛО "Россия". Занимает должность авиационного техника по приборам и электрооборудованию. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чуев Александр Викторович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации "Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.