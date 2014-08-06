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Выборы

06 августа 2014, 18:29

На выборах в Мосгордуму будут работать наблюдатели от 11 партий

Мосгордума выборы Общественная палата Москвы москвичи проверки наблюдения избирательная кампания

Фото: M24.ru

Наблюдатели от 11 политических партий будут выезжать на "проблемные" избирательные участки в день выборов депутатов Мосгордумы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

"Будем отрабатывать жалобы и не дадим понизить ту планку выборов, которая была на выборах мэра Москвы. Пригласили к сотрудничеству представителей 11 партий, выдвинувших своих кандидатов. Наблюдатели от этих партий в случае нарушений будут группами выезжать на участки. Если нарушение подтвердится, о нем сообщат в Мосгоризбирком и правоохранительные органы", - заявил Венедиктов.

По его словам, члены городской Общественной палаты в день выборов займутся проверкой всей информации, которая будет поступать с избирательных участков. Кроме того, палата намерена сотрудничать с наблюдателями от самовыдвиженцев.

"В основном будем работать с партиями, но если наблюдатель от самовыдвиженца поставит вопрос о возможных нарушениях, то мы, конечно, будем проверять", - отметил Алексей Венедиктов.

Напомним, в период кампании по выборам мэра Москвы был организован общественный штаб по наблюдению за выборами. В его работе участвовали представители всех кандидатов в мэры столицы. Специалисты штаба организовали мониторинг видео со всех избирательных участков и открыли специальную "горячую линию" для сообщений о нарушениях.

Ранее M24.ru сообщало, что кампания по информированию москвичей о выборах в Мосгордуму начнется 15 августа. В столице появятся билборды и агитплакаты на остановках общественного транспорта с информацией о проведении выборов. Кроме того, на 20 городских видеоэкранах будут транслироваться информационные ролики, приглашающие москвичей на избирательные участки.

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Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека.

В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 273 человека

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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