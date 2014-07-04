Все партии смогут направить наблюдателей на выборы в МГД - Собянин

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Все политические партии и организации смогут направить своих наблюдателей на избирательные участки во время выборов в Мосгордуму, заявил Сергей Собянин журналистам 4 июля.

Как отметил столичный мэр, правительства Москвы сделает все возможное, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

"Все возможные варианты фальсификаций, они давно известны, описаны технологами и политиками. Поэтому по каждому такому направлению мы активно работаем, чтобы устранить любые подозрения", - подчеркнул Собянин.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также, по словам мэра Москвы, планируется усилить контроль за надомным голосованием.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

3 июля МГИК зарегистрировал перового кандидата в депутаты МГД. Была принята кандидатура Ирины Копкиной от партии "Яблоко". Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. На регистрацию поступили документы от 272 кандидатов, из них 186 самовыдвиженца.