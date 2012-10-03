В 2013 году бюджет столичного фонда ОМС увеличат до 120,5 млрд рублей

Депутаты Мосгордумы увеличили бюджет московского Фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год до 120 миллиардов рублей. Часть денег пойдет и на финансирование службы "скорой помощи"

Бюджет столичного городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2013 году будет увеличен до 120,467 млрд рублей.

"Объем доходов бюджета московского городского фонда обязательного медицинского страхования достигнет в следующем году свыше 120,467 миллиарда рублей", - заявил на заседании Мосгордумы глава фонда Андрей Решетников.

Поступления межбюджетных трансфертов из городского бюджета на территориальную программу ОМС достигнут в 2013 году 21,3 миллиарда рублей, в 2014 году - 22,23 миллиарда рублей, а в 2015 году - 24,14 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Отметим, в прошлом году бюджет московского городского фонда ОМС был утвержден на уровне 91,5 миллиарда рублей.