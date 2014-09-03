Завершились дебаты кандидатов от 29-го округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 29-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Иван Петров (ЛДПР), Александр Медведев (КПРФ), Геннадий Гендин ("Справедливая Россия"), Виктор Сонкин (самовыдвиженец).

Кандидаты представили свои программы избирателям. Иван Петров отметил, что выдвигается от ЛДПР, его партия делает ставку на молодежь во власти. Александр Медведев подчеркнул, что является действующим муниципальным депутатом, . Геннадий Гендин рассказал, что знает, как искоренить коррупцию и помочь здравоохранению. Виктор Сонкин заявил, что всю жизнь проработал в похоронной области и его девиз – продлить жизнь москвичей.

На телеканале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов 29 округа

Затем участники дебатов ответили на вопросы друг друга. Они обсудили законы, которые примут, если их изберут в Мосгордуму, цели, для которых они выдвинули свои кандидатуры, трудоустройство людей с ограниченными возможностями, транспортные проблемы районов, перевод госучреждений за МКАД

Избирательный округ № 29 Районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно Кандидаты:

Гендин Геннадий Васильевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мультипаспорт". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Медведев Александр Константинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Миллениум Банк". Занимает должность заместителя начальника Управления - начальника отдела персонала Управления персонала Департамента по работе с персоналом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Минько Нина Григорьевна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Московский городской дом учителя". Занимает должность заместителя директора. Самовыдвиженец.

Петров Иван Евгеньевич

Родился в 1981 году, живет в Москве. Работает в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность руководителя аппарата фракции политической партии "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пороховниченко Юрий Иванович

Родился в 1952 году, живет в Москве. Работает в ООО "АКМ-П". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Сонкин Виктор Николаевич

Родился в 1979 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.